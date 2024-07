Vedeta fără vedetisme. Rodri e absolvent de facultate, n-are tatuaje, nu stă pe rețelele sociale și merge cu o mașină închiriată

Pe 22 iunie 1996, Anglia învingea Spania la Campionatul European de Fotbal. După 0-0 în timpul regulamentar, Anglia lui Seaman, Gascoigne, Shearer și Gareth Southgate elimina, la penaltyuri, Spania lui Zubizarreta, Sergi, Hierro sau Amor, în sferturile de finală.

Este favorit la câștigarea Balonului de Aur

Tot pe 22 iunie 1996, la Madrid se năștea Rodrigo Hernández Cascante, cel care pe scurt avea să fie cunoscut ca Rodri. Peste 28 de ani, el avea să fie desemnat cel mai bun fotbalist al turneului final din Germania 2024.

„E incredibil! Am impresia că visăm acum! Suntem cea mai bună echipă de la Campionatul European, e o nebunie! Umilința pe care am avut-o în toți acești ani ne-a făcut să nu ne pierdem niciodată credința. Am învins patru foste campioane mondiale pentru a câștiga trofeul.

La acest turneu am arătat ceva diferit și a fost grozav. Viitorul pentru noi va fi totul. Avem talent să mergem mai departe, dar deocamdată sărbătorim”, a spus el după meciul cu Anglia, la pauza căruia a fost înlocuit din pricina unei accidentări.

Succesul de aseară îl propulsează pe Rodri în postura de favorit la câștigarea Balonului de Aur. O distincție care poate întregi cariera unui fotbalist de 28 de ani, care n-are nimic din geniul lui Messi sau din strălucirea lui Ronaldo.

A început fotbalul în suburbiile Madridului

De fapt, Rodri n-are nimic din strălucirea marilor vedete. E un tip modest, retras, care acum câțiva ani a șocat când a dezvăluit că nici măcar n-are mașină. “Merg cu una dată de club. Pentru mine mașina e doar un mijloc de transport”, a punctat el.

Rodri a început fotbalul la o echipă de cartier din suburbiile Madridului, dar la 11 ani a ajuns la Atletico. La 17 ani a plecat la Villareal, pentru că Atletico nu l-a mai vrut, unde a stat cinci sezoane. A fost coleg acolo și cu Andrei Rațiu, care era însă mai mult la echipa a doua.

În 2018 s-a întors la Atletico Madrid, care a plătit pentru el 20 de milioane de euro. Un an mai târziu, Manchester City a achitat clauza sa de reziliere de 62 de milioane de lire sterline și l-a adus sub comanda lui Guardiola.

ESPN l-a catalogat ca fiind cel mai bun fotbalist din lume

De atunci a început practic ascensiunea lui la un nivel foarte înalt. Englezii au fost încântați să vadă un jucător cu talie și puternic din punct de vedere fizic. Aceste calități îl ajută să câștige frecvent tacklingurile, precum și dueluri aeriene.

El are o rată de succes de 73% la tacklingurile asupra jucătorilor adverși, iar în sezonul 2022-2023 a câștigat 100% din duelurile aeriene, ceva uluitor pentru fotbalul britanic.

Rodri este cunoscut și pentru versatilitatea și inteligența sa tactică. Este cunoscut pentru contribuțiile sale la jocul de construcție al echipei sale. În medie, pasele sale au o precizie de 91-92%.

Este omul esențial de la mijlocul terenului

Rolul lui principal este de a recâștiga posesia la mijlocul terenului și de a distribui mingea pentru a începe contraatacuri. Capacitatea sa de a menține posesia sub presiune îi permite să îndeplinească acest rol în mod eficient.

Mulți experți îl consideră pe Rodri unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din fotbalul mondial. Cei de la ESPN au decretat chiar că, de fapt, el este cel mai bun jucător din lume în acest moment, iar câștigarea de către Spania a Campionatului European îi propulsează în rolul de favorit pentru Balonul de Aur.

E licențiat în economie, n-are tatuaje și nu stă pe rețelele sociale

Deși s-a concentrat pe cariera sa fotbalistică, educația a fost întotdeauna esențială pentru Rodri. În liceu, el a fost trimis în America și Irlanda în cadrul unor programe educaționale, tatăl său dorind să învețe engleza. Când era la Villarreal, a studiat la Universitate științe economice și comerciale.

Și pentru a se asigura că nu lipsește de la niciun curs, Rodri a stat în locuințe studențești la Universidad de Castellon. Juca în prima ligă, stătea în cămin și conducea un Opel Corsa, luat la mâna a doua.

”Obiectivul meu principal a fost să îmi iau diploma de licență în Administrarea Afacerilor și Management. O provocare personală. Îmi place să îmi țin mintea ocupată cu mai multe lucruri. Am mingea într-o mână și cartea în cealaltă”, a povestit fotbalistul, care nu are tatuaje și nu pierde timpul pe rețelele sociale.

De o modestie ieșită din comun, el a mai dezvăluit că se simte privilegiat că practică un sport care îi aduce bani. De aceea nici nu se dă în vânt după extravaganțe.

A bifat un an fără nicio înfrângere

Anul acesta, în martie el a aniversat un an fără înfrângere. A jucat în șapte competiții, cu City și Spania și aceste echipe n-au pierdut cu el pe teren. O realizare fabuloasă pentru fotbalistul 56 de selecții la națională, al treilea căpitan al Spaniei, după Morata și Dani Carvajal.

Trofeul europen al Spaniei este al doilea din cariera lui Rodri la seniori. Anul trecut a câștigat Liga Națiunilor. A fost însă campion european la U19 și vice-campion la U21. Alte 11 trofee au fost câștigate cu Manchester City, între care și Liga Campionilor, anul trecut, când a marcat golul victoriei “cetățenilor”.

Cota lui de piață este de 120 de milioane de euro

, la zece ani de când Atletico Madrid s-a descotorosit de el, considerând că nu poate ajunge fotbalist din cauza lipsei de forță fizică.

Rodri mai are contract cu Manchester City până în 2027 și câștigă în jur de 15 milioane de lire sterline pe an.