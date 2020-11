Vedeta Gazului tună după 2-3 cu FCSB: ”Este inadmisibil asemenea penalty”. Verdictul lui Ion Crăciunescu

Vedeta echipei Gaz Metan Mediaș, Ronaldo Deaconu, a acuzat arbitrajul lui Sebastian Colțescu, care a dicatat un penalty în finalul jocului prin care FCSB a câștigat, iar fostul arbitru Ion Crăciunescu îi dă dreptate.

”Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-2 după un penalty transformat de Sergiu Buș și au urcat pe primul loc în clasament.

FCSB și-a pierdut două dintre vedetele lotului, Dennis Man și Florin Tănase părăsind accidentați terenul de la Mediaș.

Ion Crăciunescu, verdict la penalty-ul prin care FCSB a câștigat la Mediaș

”În seara asta ne-a fost furat un punct pentru că aşa penalty este imposibil să dai. Am văzut pe reluări, era doi metri de jucătorul nostru şi a dat cu piciorul în pământ şi a căzut. Este imposibil! Noi în prima repriză am avut acelaşi lucru, am scăpat pe contraatc, ne-a oprit. La ei nu a oprit, a continuat jocul şi a dat penalty”, a spus Ronaldo Deaconu despre penalty-ul primit de FCSB, iar părerea sa este împărtășita și de Ion Crăciunescu.

”Este inadmisibil în halul ăsta. Am întors jocul, pot să zic că i-am dominat în repriza a doua. Am avut ocazii destul de mari, ei nu prea şi-au mai creat în repriza a doua. Însă când pierzi în minutul 90 cu aşa penalty, ce să mai zici?! Eu consider că dacă trebuia să câştige FCSB de la început, puteau să ne spună.

Nu trebuia să dea faulturi numai în favoarea lor. Dar asta e, ce să mai facem acum. Mergem mai departe. Sunt foarte bucuros că am întors jocul la pauză, că am avut atitudine şi începem să construim ceva la Mediaş şi asta se vede. Mister ne-a certat la pauză şi s-a văzut în jocul nostru”, a mai declarat vedeta Mediașului.

Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu a analizat faza în care Octavian Popescu a căzut în careu după un duel cu Ionuț Larie, iar centralul Sebastian Colțescu a indicat punctul cu var: ”Mi se pare la un moment că nu există un contact, mi se pare că jucătorul de la FCSB calcă cu piciorul drept în exterior, îi sare brazda de pământ și cade”.

”Nu mi se pare contact, se duce pe călcâi cu dreptul, ca să se sprijine în gazon, eu nu văd niciun contact. Se vedea dacă era pe gheată, dacă-l rașchetează ar fi căzut imediat. Se vedea contactul, te poți păcăli ca arbitru la o fază ca asta, în rest Colțescu arbitrase foarte bine. Nu aș fi dat nici galben pentru simulare, deoarece jucătorul de la FCSB e incomodat de gazon”, a precizat Crăciunescu la emisiunea Digi Sport Special.

Mijlocașul Olimpiu Moruțan a explicat rezultatul strâns din meciul Gaz Metan Mediaș – FCSB, din etapa a 11-a din Liga 1, prin faptul că ”roș-albaștrii” nu au mai reușit să desfacă apărarea adversă în repriza secundă.

