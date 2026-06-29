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Vedeta Germaniei, cifre horror în meciul cu Paraguay: „Zero!”

Un jucător important din naționala Germaniei a avut o evoluție catastrofală în partida cu Paraguay de la Cupa Mondială, fiind înlocuit înainte de finalul celor 90 de minute.
Bogdan Mariș
30.06.2026 | 02:02
Vedeta Germaniei cifre horror in meciul cu Paraguay Zero
ULTIMA ORĂ
Leroy Sane (30 de ani) a avut o evoluție ștearsă în partida Germania - Paraguay. FOTO: Hepta
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Deși a părăsit-o pe Bayern în urmă cu un an și a semnat cu Galatasaray, Leroy Sane (30 de ani) rămâne un jucător important pentru Julian Nagelsmann la naționala Germaniei. Selecționerul a decis să îl titularizeze în disputa cu Paraguay din optimile Cupei Mondiale, însă fotbalistul de bandă a avut o evoluție extrem de ștearsă, fiind înlocuit înainte ca jocul să intre în prelungiri.

Cifre teribile pentru Leroy Sane în Germania – Paraguay

Conform site-ului SofaScore, Sane a pierdut posesia de 23 de ori în meciul cu Paraguay, iar realizările sale au fost extrem de limitate. Germanul a încercat 7 driblinguri, fără a completa vreunul, și a bifat un alt mare „zero” la capitolul centrări, niciuna dintre cele 8 încercate nefiind destul de precise pentru a ajunge la un coechipier.

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Din cele 9 dueluri contra adversarilor, 8 la sol și unul aerian, Sane a reușit să câștige doar unul, iar prestația sa nu l-a convins nici pe Julian Nagelsmann, care a decis să îl schimbe în minutul 88, la scorul de 1-1, cu puțin timp înainte ca jocul să intre în prelungiri. Sane a fost titular și în toate cele 3 meciuri jucate de Germania în faza grupelor, singura sa realizare notabilă fiind golul marcat în eșecul cu Ecuador, 1-2.

Serie negativă pentru Manuel Neuer

Manuel Neuer și-a anunțat retragerea după EURO 2024, însă a revenit la națională chiar înainte de Cupa Mondială din această vară. Învins de Julio Enciso în prima repriză a meciului cu Paraguay, „veteranul” își continuă o serie nefastă. Începând din 2018, acesta a primit gol în toate meciurile disputate de Germania la Cupa Mondială.

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Ultima partidă de la turneul final al CM în care Manuel Neuer nu a primit gol este chiar finala câștigată de Germania în 2014, 1-0 contra Argentinei. Meciul cu Paraguay a reprezentat însă și o bornă pozitivă pentru experimentatul goalkeeper, care a stabilit un nou record, depășind două nume uriașe din istoria fotbalului german.

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