Vedeta Germaniei, cifre horror în meciul cu Paraguay: „Zero!”

Deși a părăsit-o pe Bayern în urmă cu un an și a semnat cu Galatasaray, Leroy Sane (30 de ani) rămâne un jucător important pentru Julian Nagelsmann la naționala Germaniei. Selecționerul a decis să îl titularizeze în disputa cu Paraguay din optimile Cupei Mondiale, însă fotbalistul de bandă a avut o evoluție extrem de ștearsă, fiind înlocuit înainte ca jocul să intre în prelungiri.
Conform site-ului SofaScore, Sane a pierdut posesia de 23 de ori în meciul cu Paraguay, iar realizările sale au fost extrem de limitate. Germanul a încercat 7 driblinguri, fără a completa vreunul, și a bifat un alt mare „zero” la capitolul centrări, niciuna dintre cele 8 încercate nefiind destul de precise pentru a ajunge la un coechipier.
Din cele 9 dueluri contra adversarilor, 8 la sol și unul aerian, Sane a reușit să câștige doar unul, iar prestația sa nu l-a convins nici pe Julian Nagelsmann, care a decis să îl schimbe în minutul 88, la scorul de 1-1, cu puțin timp înainte ca jocul să intre în prelungiri. Sane a fost titular și în toate cele 3 meciuri jucate de Germania în faza grupelor, singura sa realizare notabilă fiind golul marcat în eșecul cu Ecuador, 1-2.
Manuel Neuer și-a anunțat retragerea după EURO 2024, însă a revenit la națională chiar înainte de Cupa Mondială din această vară. Învins de Julio Enciso în prima repriză a meciului cu Paraguay, „veteranul” își continuă o serie nefastă. Începând din 2018, acesta a primit gol în toate meciurile disputate de Germania la Cupa Mondială.
Ultima partidă de la turneul final al CM în care Manuel Neuer nu a primit gol este chiar finala câștigată de Germania în 2014, 1-0 contra Argentinei. Meciul cu Paraguay a reprezentat însă și o bornă pozitivă pentru experimentatul goalkeeper, care a stabilit un nou record, depășind două nume uriașe din istoria fotbalului german.