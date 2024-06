Vedeta iUmor, încurajată să nu se ducă la vot: „Mi-au spus că merg degeaba”

Ștefania Costache, devenită cunoscută în România după ce a participat la iUmor, a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre alegerile din 2024. Și-a întrerupt concediul la mare pentru a ajunge la urnele de vot. Ce a făcut în urmă cu patru ani, la prezidențiale.

Vedeta de la iUmor, descurajată de prietenei cu privire la alegerile din 2024. „Am fost acuzată că merg doar de ochii lumii”

și, cu toate că s-a făcut remarcată prin atuurile sale fizice, tânără ascunde mult mai multe secrete. Părinții săi au fost profesori, chiar de curând vorbind despre salariul mic pe care aceștia îl aveau.

FANATIK a contactat-o pentru a afla dacă merge la vot la și dacă este de părere că votul său va schimba ceva. Astfel, vedeta iUmor ne-a mărturisit că și-a întrerupt concediul de la mare, special pentru a ajunge la urnele de vot.

„Am fost la vot de fiecare dată și voi merge și astăzi. M-am întors de la mare și urmează să ajung să votez. Pentru asta m-am întors. N-am ratat nicio votare niciodată.

Cred cu tărie că… contează. Contrar tuturor părerilor că votăm degeaba, eu mențin părerea mea. Și anume, e de datoria mea să fac asta și chiar dacă un singur vot, ăsta al meu poate nu schimbă nimic, dacă mai mulți ar gândi așa, sunt convinsă că s-ar schimba ceva”, a declarat Lolrelai în exclusivitate pentru FANATIK.

Ba mai mult de atât, spune Ștefania Costache, au fost și oameni din jurul său care au încercat să o împiedice din a ajunge la vot la alegerile din 2024. „Au fost multe persoane care mi-au spus că merg degeaba. Că, ‘ce frumos e afară’. Și nu doar de data asta. Că, ‘Hai să mergem la piscină, hai să rămânem la mare, hai să facem grătar. Mare brânză ce schimbi tu acolo’.

Am fost acuzată și că merg doar de ochii lumii, că, ‘Vai, acuma că ești cineva, vrei să pară că votezi și le-am arătat fostul meu buletin, că mi-am schimbat buletinul, unde aveam absolut toate ștampilele”, a adăugat vedeta.

„Nu am dreptul să mă plâng, dacă nu fac ceva înainte”

Ștefania Costache merge pe principiul „fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. În aceste condiții, este prima care reacționează atunci când este martora unei nedreptăți. Nu se teme să se implice în conflicte sau să-i reclame pe cei care fac infracțiuni.

Prin urmare, nu putea să lase alegerile din 2024 să treacă pe lângă ea. Și nu este pentru prima dată când o face. După cum se poate observa și pe conturile sale de socializare, la toate alegerile precedente a fost prezentă la urne.

„Am considerat că niciodată nu am dreptul să mă plâng, dacă nu fac ceva înainte pentru a preveni ceea ce mă plâng. Atât în cazul de la Caracal, eu spuneam că totul, absolut totul, pleacă de la noi. Până și să intervenim la cea mai mică nedreptate. Dacă noi nu intervenim, că fiecare crede că o face altcineva, nu se va schimba nimic. Eu sunt genul ăla de persoană care pe stradă, cu riscul de a și-o lua, se bagă, când vede ceva nedrept.

Dacă văd pe cineva că fură, denunț. Dacă văd pe cineva violent cu cineva, mă bag. Cred că mai mult au postat prietenii mei despre mine, care spuneau că eu nu o să mor acasă. E o chestie care mă reprezintă. N-aș avea cum. Eu, care semnalez orice nedreptate, căci consider că schimbarea pornește de la mine, să nu merg să pun votul”, a mărturisit Ștefania Costache.

La alegerile din 2024, Ștefania Costache nu mai îndeamnă oamenii la vot

Totuși, la alegerile din 2024, Ștefania Costache nu și-a mai îndemnat publicul să iasă la vot și asta pentru este de părere că oamenii nu o văd tocmai ca pe un exemplu de urmat când vine vorba despre subiecte serioase.

„Am îndemnat oamenii la vot dățile trecute, nu știu sigur dacă o voi face și de data asta. (…) La mine, cam orice îndemn vine cu un oarecare val de ură și cred că și de asta. Teamă nu-mi e că m-am obișnuit, dar nu mă consider un model de urmat, mai ales, pe partea asta, în ochii celorlalți. Chiar dacă eu aș fi, nu mă consider în ochii celorlalți…(…) De postat voi posta că am votat, pentru că este un obicei de 20 de ani încoace”, a adăugat Ștefania Costache.

Ce a făcut Ștefania Costache la alegerile prezidențiale

Deși nu iese pe social media să vorbească despre subiecte serioase, Ștefania Costache se implică, într-un fel sau altul. La alegerile prezidențiale precedente a manifestat câștigul lui Iohannis.

„Am avut și o glumiță, în trecut, cu cea mai bună prietenă a mea, când au fost alegerile prezidențiale și ne doream noi să iasă Iohannis… L-am scris și pe bilețele, că noi credeam că putem manifesta. Și în ziua de astăzi, noi încă glumim, că pe asta noi l-am pus președinte.

Eram într-un bar, de unde, culmea am luat, la momentul ăla, cred că 20 de oameni. Și am mers să votăm. După o noapte întreagă de stat în bar, am stat până s-au deschis secțiile de votare. Cred că am fost primii, la 7 dimineața”, și-a amintit Ștefania Costache.