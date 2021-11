Vedeta Kanal D, Christian Sabbagh, în război cu Poliția după scandalul de violență domestică: ”Sunt niște răzbunări”

Christian Sabbagh este revoltat din cale afară că polițiștii care l-au anchetat în dosarul de violență domestică au făcut în așa fel încât să îi distrugă imaginea, lucru pe care l-a constatat de curând, după ce a intrat în posesia dosarului care i-a fost întocmit.

Christian Sabbagh, în război cu polițiștii care l-au anchetat

”Analizând dosarul, am constatat niște hibe. Declarația olografă nu e scrisul ei (al Iuliei, soția lui Christian Sabbagh, n. red.). Am și întrebat-o, mi-a spus că doar a semnat. Nici eu nu am citit ce am semnat, la fel și ea. Voiam să plec cât mai repede, cine vrea să stea într-o cămăruță nevăruită, cu igrasie, cu mobilier din acela vechi… După ce am semnat eu, mi-au spus `Știți că nu mai aveți voie să intrați în casă, că aveți ordin de restricție`”, povestește Christian Sabbagh.

Mai mult, în exclusivitate pentru FANATIK, Christian Sabbagh a dezvăluit că este convins că sunt polițiști care vor să se răzbune pe el pentru că, în urmă cu ceva luni, a ”îndrăznit” să ducă un demers jurnalistic până la capăt și să obțină declarații de la un om al legii acuzat că ar fi corupt și că ar fi făcut abuz de putere împotriva unor tineri.

ADVERTISEMENT

”Povestea e foarte stranie. Dar de la simplul fapt că am dat punctul de vedere al unui polițist care acum are mari probleme în penitenciar… Mă întreb care e miza, o miză este! Gândește-te și la tot cazul ăsta (cel în care a fost acuzat de violență domestică, n. red.) înțelegeam să fie ceva dacă era ceva cu spart de geamuri, dacă copiii erau speriați”, explică Christian Sabbagh.

Christian Sabbagh: ”Este o fractură logică pe undeva”

Jurnalistul Kanal D, Christian Sabbagh, este convins, că, pe undeva, este ”lucrat” de unii din Poliție și aduce o serie de argumente în acest sens.

ADVERTISEMENT

”Sunt niște răzbunări… În seara respectivă cel care redacta și îi punea întrebări Iuliei, iar ea răspundea, i-a spus `Cred că îi este dor de Șeicaru, că tot în apără, poate se duce lângă el` și la un moment dat, un altul, a ieșit din birou și a sunat un procuror și îi spunea că sunt acolo. Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Măcar dacă îi explicau Iuliei, mai ales că au văzut că nu eram agresiv, că nu o să mai am voie să mă apropii de ea, că ajungem la proces.

Am început să dau timpul înapoi, și îmi dau seama că este o fractură logică pe undeva. Cum a apărut fix cazul meu din toate cazurile de violență domestică… Toate au legătură, sunt ferm convins!”, explică Christian Sabbagh, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mai mult, a explicat vedeta Kanal D pentru FANATIK, situația este cu atât mai gravă cu cât soției lui i-au fost falsificate declarațiile doar pentru a-l prezenta pe el într-o lumină pcât se poate de proasă.

”Ea a semnat, nu neg, dar și eu am semnat fără să citesc. Nimeni nu stă să citească tot pomelnicul ăla. Și când am citit ce declarația ei, am și întrebat-o dacă ea a spus așa ceva. Ea neagă, mi-a zis că doar a semnat. Acolo, la rubrica ”declarația victimei”, apare o declarație în care nu e scrisul ei.

ADVERTISEMENT

Și ce nu scrie acolo, că am bătut-o, că sunt camerele de supraveghere care au surprins momentul, dar ce nu scrie, eram făcut praf. Între mine și Bin Laden nu cred că e vreo diferență. Ce Bin Laden, el era mic copil față de mine”, ne-a mai spus, folosind evident metafore, Christian Sabbagh.

Vedeta Kanal D: ”Este o campanie furibundă”

În altă ordine de idei, Christian Sabbagh este convins că, acum, este ținta unei campanii îndreptate împotriva lui și că în murdărirea imaginii sale sunt implicați și polițiști.

ADVERTISEMENT

”Nici nu mi-ar fi trecut o secundă prin cap că ce au scris ei nu este adevărat. Este o campanie furibundă, că aș apăra polițiști corupți… Și a explodat o informație, că eu sunt violent, că sunt ordinar, că fac, că dreg. Este o lucrătură, cap-coadă”, mai susține, revoltat din cale afară, Christian Sabbagh.

Evident, așa cum este deontologic, FANATIK a cerut detalii și o poziție oficială din partea Poliției Sectorului 4 din București, dar, până la ora redactării acestui material, nu a venit niciun răspuns deși solicitarea, în scris, a fost trimisă cu mai bine de 24 de ore în urmă.

Cristian Sabbagh, la Tribunal cu soția după acuzațiile de violență domestică

Vă reamintim ca acum mai bine de o lună și jumătate o informație bombă exploda în lumea mondenă: vedeta Kanal D, Christian Sabbagh, a fost acuzat de violență domestică de soția lui, Iulia.

La acea vreme, .

”Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori/admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică. M-a umflat râsul, întrebam pe acolo cum, dom`le, violență domestică. (…)

Eu am luat totul ca pe o glumă, ea ca pe o glumă. La final m-am trezit însă cu ordin de restricție 5 zile”, ne-a dezvăluit Christian Sabbagh despre scandalul cu soția lui.

Mai mult, la câteva zile, cei doi s-au prezentat în fața magistraților pentru a explica că totul a fost o neînțelegere, lucru confirmat, în exclusivitate pentru FANATIK, de Ba chiar, ne dezvăluia ea, relația lor nu este deloc afectată și au planuri să își mărească familia.

”Cine știe, poate din toată asta, iese, facem un copil. Cu siguranță, după revederea asta de cinci zile lipsă, o să vă spun că sunt însărcinată…”, ne-a spus, la acea vreme, în exclusivitate, Iulia, soția lui Christian Sabbagh.