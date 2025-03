Vedetă Kanal D și-a părăsit iubitul pentru că nu o susținea în acțivitățile sale în mediul online: „Fiind o fire foarte geloasă nu mă ajută să-mi creez conținut”

Decizie de ultimă oră în lumea mondenă! O cunoscută vedetă de la Kanal D și-a părăsit iubitul, după trei ani de relație. A pus punct pentru că, din gelozie, el nu era de acord cu activitățile sale din social media.

Vedetă Kanal D și-a părăsit iubitul pentru că nu o susținea în acțivitățile sale online

Ea , el un fotbalist care activează la o echipă din Brașov. S-au îndrăgostit și s-au mutat împreună după doar câteva săptămâni. S-au iubit cu năbădăi și s-au retras puțin din lumina reflectoarelor, însă asta nu a fost pe placul ei. După trei ani de relația, a decis că este cazul să-și spună ”Adio” pentru că nu poate accepta faptul că el nu o susține în meseria pe care și-a ales-o, pe social media.

Berna de la Puterea dragostei, căci despre ea este vorba, și-a luat inima în dinți și a pus punct aproape mariajului pe care îl avea cu partenerul său. Spunem mariaj, deoarece aveau planuri serioase de nuntă și copil. Nimeni nu ar fi bănuit că totul se va spulbera într-o secundă. Pentru FANATIK, cunoscuta influenceriță a oferit declarații în care explică exact cauza separării lor.

„După o perioadă de reflecție și discuții, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru amândoi să ne despărțim. Această decizie nu a fost ușoară. A venit după multe momente frumoase petrecute împreună și după multă vreme în care am încercat să ne dăm seama ce este mai bine pentru fiecare dintre noi.

Respect profund relația pe care am avut-o și toate amintirile create împreună, dar, din păcate, nepotrivirea de caracter ne-a adus în acest punct. Am plecat din Brașov, acolo unde am locuit împreună de la începutul relației, pentru ca nu ne mai puteam înțelege. Plus că nu-mi doream să continui o relație toxică!

Am venit acasă la Târgu-Mureș să petrec puțin timp cu familie și urmează să mă mut din nou la București pentru a-mi continua activitatea!”, a povestit Berna de la Puterea dragostei.

„Fiind o fire foarte geloasă nu mă ajută să-mi creez conținut pentru paginile mele de social media”

nu sunt noi. Din contră, ele au fost prezente de la începutul poveștii lor de iubire. Asta pentru că, gelozia lui îi era ca o umbră, și o împiedicau pe ea să-și urmeze cariera de influncer în mediul online.

Chiar ea mărturisește, pentru FANATIK, că , shootinguri foto sau orice avea legătură cu meseria pe care și-a ales-o după emisiunea de la Kanal D.

„Pe parcursul relației am încercat să-l fac să înțeleagă că viața mea constă în promovări, shootinguri foto, reclame, colaborări. Din păcate, el fiind o fire foarte geloasă nu mă ajută să-mi creez conținut pentru paginile mele de social media. Asta mă făcea să cred ca nu sunt susținută în activitatea mea!

Eu l-am susținut mereu în tot ceea ce și-a propus să facă și am fost lângă el întotdeauna! Fiecare dintre noi merită să fie fericit și să își urmeze calea. Uneori, aceasta înseamnă să luăm asemenea decizii. Voi continua să mă dedic pasiunilor mele și carierei mai mult ca până acum!”, a spus în încheiere, fosta concurentă de la Kanal D.