Vedeta Kurt Zouma a produs un scandal uriaș în vestiarul lui CFR Cluj: „Uite-l pe ăsta care intră să ne mănânce meciul”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma, jucătorul adus de Neluțu Varga la CFR Cluj, pare aproape de o despărțire prematură de clubul din Gruia. Fundașul cu un trofeu UEFA Champions League în palmares nu mai face față din punct de vedere fizic. Se pare însă că sunt și alte probleme la mijloc. Colegii săi din vestiar sunt nemulțumiți de salariul pe care francezul îl încasează comparativ cu contribuțiile sale de pe teren.

Kurt Zouma, pe picior de plecare de la CFR

Stoperul francez a fost adus la CFR Cluj ca o vedetă. A jucat ani la rând în Premier League și a câștigat Liga Campionilor și Europa League. Totuși, în ultimii doi ani a evoluat foarte puține minute, însă conducerea clubului i-a acordat încredere.

ADVERTISEMENT

Noul antrenor Daniel Pancu a impus însă un regim de pregătire mult mai dur ă. Francezul are probleme serioase la genunchi. În ultima rundă, fundașul nu a fost inclus în lot. Ardelenii au câștigat cu 3-0 meciul cu CFR Cluj.

Tensiuni în vestiarul CFR. Ce s-a întâmplat după înfrângerea cu Dinamo. Kurt Zouma, găsit cap ispășitor

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a scos în evidență și un alt detaliu important. Se pare că jucătorii de la CFR Cluj s-au plâns în vestiar de salariul uriaș pe care Kurt Zouma îl încasează. Mai mult, el a fost găsit ca țap ispășitor pentru înfrângerea suferită de echipa din Gruia în fața celor de la Dinamo în runda a 15-a. Atunci, el a fost aruncat în luptă în minutul 76, iar până la final „câinii roșii” au întors soarta jocului.

ADVERTISEMENT

„Ce pot să vă spun eu de Zouma și de scandalul care a fost după meciul dintre CFR Cluj și Dinamo: Uite-l pe ăsta care intră să ne mănânce meciul și are un salariu cât noi toți la un loc, deși avem restanțe de 3 luni. Asta era atmosfera din vestiar la CFR Cluj. Nervii au pornit nu de la faptul că i-a întors Dinamo, ci de la felul în care i-a întors Dinamo și de la acea schimbare. Nu a intrat nici măcar Keita, care putea să închidă jocul. Dinamo i-a bătut pe centru, pe zona centrală. Așa a egalat și a bătut Dinamo.

ADVERTISEMENT

Acea înfrângere nu poate fi pusă pe umerii lui Pancu. Daniel a fost în tribune, de acolo a urmărit meciul. Pe bancă au fost Hoban și Rus. Dacă CFR ar fi câștigat acel meci, vorbeam de 22 de puncte acum. Despre ce vorbim?”, a declarat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Gardoș le dă dreptate jucătorilor de la CFR. Ce a pățit când juca la Craiova

Florin Gardoș, prezent în studio, a comentat acest subiect. Fostul fundaș de la FCSB, Southampton sau Universitatea Craiova s-a confruntat în cariera sa cu situații asemănătoare. Acesta e de părere că, în momentul în care conducerea aduce un jucător pe care îl plătește semnificativ mai mult față de restul fotbaliștilor, apar automat frustrări.

ADVERTISEMENT

„Asta e riscul când aduci un jucător de acest profil, cum e Zouma. Poate să fie băiat bun, dar dacă nu performează, apar discuții în vestiar. Jucătorii sunt orgolioși. Și când merg lucrurile bine… mie mi s-a întâmplat chiar la Craiova. Era un italian, un mijlocaș central, care lua 12 mii, mult atunci la Craiova. Echipa mergea binișor, dar tot auzeai discuții. Pe mine mă interesa când venea unul căruia să nu-i pese sau nu performa. Apare o frustrare”, a explicat Florin Gardoș.

Kurt Zouma, cel mai bine plătit fotbalist din istoria Superligii

Giovanni Becali vorbea în urmă cu câteva luni despre Agentul a dat de înțeles că Neluțu Varga îl plătește pe francez cu nu mai puțin de un milion de euro pe sezon.

„M-a surprins. Cred că o să ia un milion. Poate să fie. Are și prime de jocuri de cupă europeană. Nu pot să înțeleg. E o lovitură. S-au adus jucători necunoscuți. În afară de Kamara, nu știa nimeni cine sunt ăia. S-a enervat Neluțu: Hai să vă aduc eu un jucător! Să vedeți ce jucători vă aduc. Dați-i pe ăștia afară”, preciza Ioan Becali în emisiunea Don Giovanni.