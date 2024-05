Vedeta Lazar Kukic interviu pentru Fanatik înainte de Final Four! Joacă ultimele meciuri la Dinamo: “Ar fi extraordinar să plec cu patru trofee câştigate într-un sezon”

Lazar Kukic vrea să plece de la Dinamo în cel mai frumos mod posibil, cu patru trofee câştigate într-un sezon. Starul lui Xavi Pascual va juca ultimele meciuri pentru “dulăi” la Hamburg în Final Four-ul European League, urmând să evolueze la Pick Szeged din sezonul viitor. FANATIK este în Germania şi vă aduce cele mai noi informaţii şi cele mai tari interviuri şi reportaje de la competiţia din Hamburg.

Vedeta Lazar Kukic interviu pentru Fanatik înainte de Final Four: “Toţi jucătorii abia aşteaptă meciul cu Flensburg”

Înaintea meciului cu Flensburg, Lazar Kukic a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit de perioada petrecută în Şoseaua Ştefan cel Mare, care poate fi încununată cu un trofeu european.

Lazar, cum te simţi înainte de cele mai importante meciuri ale sezonului, în Final Four?

– Sunt foarte bucuros şi nerăbdător. Cred că toţi jucătorii abia aşteaptă . Avem mare încredere în noi.

“Chiar dacă am atins cea mai mare performanţă din istoria echipei, mai avem două meciuri şi nu vrem să ne oprim aici.”

Cum a fost acest drum spre Final Four pentru voi, pentru Dinamo?

– A fost foarte dificil. În handbalul profesionist de azi avem foarte multe meciuri pe parcursul unui sezon. Am luptat din greu să ajungem în Final Four, iar la final am făcut un .

Până la urmă aţi reuşit să transformaţi dezamăgirea de a nu fi în Champions League cu prezenţa în European League…

– Da, am fost dezamăgiţi în momentul în care au anunţat că nu avem wild card de Champions League. Am fost puţin supăraţi, dar la cum merge acest sezon şi faptul că suntem în Final Four, face ca totul să fie diferit. Această echipă a jucat meciuri grele pe parcursul sezonului, cu Fuchse Berlin, cu Sporting, în drumul spre fazele finale. La fel, cu Silkeborg şi Skjern, pe care le-am eliminat, au fost două echipe foarte bune. Chiar dacă am atins cea mai mare performanţă din istoria echipei, mai avem două meciuri şi nu vrem să ne oprim aici.

“A fost un sezon fantastic şi ar fi ceva extraordinar să pot să îl câştig şi al patrulea trofeu”

Cum este semifinala cu Flensburg?

– Avem şansele noastre. Pentru că vorbim de Final Four, şansele sunt 50-50. Dacă ne uităm la ultimele turnee Final Four în European League şi Champions League nu e ca şi cum doar favoritele au câştigat trofeul. O să luptăm, o să dăm totul. Avem o şansă mare, ne-am pregătit bine şi hai să vedem ce se întâmplă pe parchet.

O să pleci de la Dinamo după acest Final Four. Ar fi frumos să pleci cu patru trofee într-un sezon, nu?

– Da, a fost un sezon fantastic şi ar fi ceva extraordinar să pot să îl câştig şi pe al patrulea (râde). Am reuşit cu fosta mea echipă, Benfica. Nu am câştigat campionatul atunci, dar ne-am impus în European League. Aşa că, sper să reeditez această performanţă.

Cum a fost experienţa ta de la Dinamo?

– A fost minunat. M-am bucurat foarte mult, în special de acest sezon. Suntem o echipă puternică. Da, anul trecut a fost o experienţă foarte bună pentru mine că am jucat în Champions League şi este incredibil că am putut să fiu antrenat de Xavi Pascual. Am învăţat o mulţime de lucruri şi mă bucur de aceste ultime zile alături de echipă. Sper să câştig şi trofeul mai important decât campionatul şi Cupa României.

28 de ani are Lazar Kukic

2 sezoane a jucat Kukic la Dinamo