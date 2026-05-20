Vedeta lui Aston Villa dezvăluie unde s-a făcut diferența în finala Europa League contra lui Freiburg: „Extrem de important”

Fotbaliștii de la Aston Villa au reacționat după ce gruparea engleză a cucerit Europa League în urma unui succes clar contra lui Freiburg, 3-0.
Bogdan Mariș
21.05.2026 | 01:14
Youri Tielemans (29 de ani), Morgan Rogers (23 de ani) și Ollie Watkins (30 de ani) au tras concluziile după ce Aston Villa a câștigat Europa League. FOTO: Hepta
Aston Villa a spulberat-o pe Freiburg cu 3-0 și a cucerit fără mari emoții trofeul Europa League. Vedetele echipei pregătite de Unai Emery, Youri Tielemans (29 de ani), Morgan Rogers (23 de ani) și Ollie Watkins (30 de ani) au tras concluziile după ce gruparea din Birmingham a câștigat trofeul în urma finalei de la Istanbul.

Ce au declarat marcatorii lui Aston Villa după 3-0 cu Freiburg în finala Europa League

Belgianul Youri Tielemans a deschis scorul în minutul 40 cu un voleu superb. „Mă simt extraordinar. Mi-am pierdut vocea, dar a meritat. A fost un sezon grozav și să-l încheiem cu asta este incredibil. A fost un sezon cu suișuri și coborâșuri, am început foarte prost, rezultatele noastre au fost slabe.

Dar am reușit să schimbăm lucrurile, iar meritul le revine jucătorilor și staff-ului”, a declarat mijlocașul lui Aston Villa, conform Sky Sports, după triumful echipei pregătite de Unai Emery. Morgan Rogers a fost cel care a stabilit scorul final, cu reușita sa din repriza secundă. „Este un moment extraordinar pentru club. Vom rămâne în istorie.

Antrenorul mi-a tot spus să intru mai mult în careu și să marchez goluri mai ușoare, așa că mă bucur că am reușit să ating mingea la faza aceea. Sunt obosit, dar nu chiar atât de obosit. Totul merită”, a afirmat mijlocașul, care ar putea să facă parte din lotul lui Thomas Tuchel pentru Cupa Mondială din această vară.

Golgheterul lui Aston Villa, extrem de încântat după finala cu Freiburg

Ollie Watkins este cel mai bun marcator al lui Aston Villa în acest sezon, cu 19 reușite, însă nu a reușit să înscrie în finala de la Istanbul. Internaționalul englez a vorbit la final despre succesul obținut și a scos în evidență rolul antrenorului de faze fixe din staff-ul lui Unai Emery. „Să avem o asemenea prestație a fost incredibil. Am controlat jocul și i-am pedepsit. Am urmărit multe finale și fazele fixe pot fi extrem de importante.

Până la gol, meciul a fost foarte echilibrat și tensionat, dar am executat o fază fixă extraordinară, tot respectul pentru Austin MacPhee (n.r. antrenorul de faze fixe). Asta este ceea ce visezi. Unai a fost foarte calm înainte de meci, uneori, în campionat, este puțin mai agitat. Asta a dat tonul”, a spus „vârful”.

