Vedeta lui Brentford, realizare incredibilă în meciul cu Manchester United! S-a mai întâmplat o singură dată în istoria Premier League

rămâne fără victorie în deplasare în actualul sezon din Premier League. În primul duel al etapei cu numărul 6, „diavolii” au cedat cu 1-3 pe terenul lui Brentford, formație care avea un singur succes în primele 5 runde. Primele două goluri ale gazdelor au fost înscrise de brazilianul Igor Thiago, care a intrat în istorie cu această „dublă”.

Performanță istorică pentru starul lui Brentford în meciul cu Manchester United

În minutul 8 al partidei dintre Brentford și Manchester United, Jordan Henderson l-a lansat cu o pasă extraordinară pe Igor Thiago, care a avansat până în careu și l-a învins pe Bayindir cu un șut puternic. Brazilianul a realizat „dubla” în minutul 20, când a împins balonul în poartă după ce portarul advers a respins greșit o centrare trimisă de Schade.

Cu cele două reușite, Igor Thiago a devenit al doilea fotbalist din istoria Premier League care marchează o „dublă” contra lui Manchester United în primele 20 de minute ale unui meci. Primul jucător care a realizat o astfel de performanță a fost Alexis Sanchez, în octombrie 2015. Chilianul a înscris de două ori într-un succes cu 3-0 al lui Arsenal împotriva „diavolilor”.

20 – Igor Thiago is just the second player to score twice in the opening 20 minutes of a Premier League game against Manchester United, after Alexis Sánchez with Arsenal in October 2015 (19 minutes). Bracing. — OptaJoe (@OptaJoe)

Bruno Fernandes a irosit un penalty în eșecul lui Manchester United

United a redus din diferență în prima repriză, prin Benjamin Sesko, iar trupa lui Ruben Amorim a avut o oportunitate imensă de a egala în partea secundă. „Diavolii” au primit un penalty în minutul 74, după ce Nathan Collins l-a faultat în careu pe Bryan Mbeumo, decizia „centralului” fiind confirmată și din camera VAR.

Căpitanul Bruno Fernandes a fost cel care a executat lovitura de la 11 metri, însă execuția sa a fost dezamăgitoare, iar portarul Kelleher a reușit să respingă balonul. Scorul final al partidei, 3-1, a fost stabilit în prelungiri, când Mathias Jensen a punctat cu un șut din afara careului. Succesul a fost unul istoric pentru Brentford, care a obținut două victorii consecutive contra lui Manchester United după o pauză de 88 de ani.

What a result for Brentford! 🐝 — Match of the Day (@BBCMOTD)

Eșecul suferit sâmbătă a fost partida cu numărul 200 pe care a disputat-o ca antrenor principal la nivelul primei divizii. Conform Opta, portughezul a suferit mai multe înfrângeri în cele 33 de meciuri în care a pregătit-o pe United decât în cele 167 de partide disputate în campionatul din țara natală.

200 – Today was Ruben Amorim's 200th top-flight game as a manager. He has lost three more of his 33 Premier League games with Manchester United (17) than he did in 167 Primeira Liga matches (14). Standards. — OptaJoe (@OptaJoe)