Sport

Vedeta lui Brentford, realizare incredibilă în meciul cu Manchester United! S-a mai întâmplat o singură dată în istoria Premier League

Igor Thiago a fost eroul celor de la Brentford în victoria contra lui Manchester United. Brazilianul a intrat în istorie după această partidă.
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 10:50
Vedeta lui Brentford realizare incredibila in meciul cu Manchester United Sa mai intamplat o singura data in istoria Premier League
ULTIMA ORĂ
Igor Thiago a înscris o „dublă” în victoria obținută de Brentford contra lui Manchester United. FOTO: Brentford FC (X)

Manchester United rămâne fără victorie în deplasare în actualul sezon din Premier League. În primul duel al etapei cu numărul 6, „diavolii” au cedat cu 1-3 pe terenul lui Brentford, formație care avea un singur succes în primele 5 runde. Primele două goluri ale gazdelor au fost înscrise de brazilianul Igor Thiago, care a intrat în istorie cu această „dublă”.

ADVERTISEMENT

Performanță istorică pentru starul lui Brentford în meciul cu Manchester United

În minutul 8 al partidei dintre Brentford și Manchester United, Jordan Henderson l-a lansat cu o pasă extraordinară pe Igor Thiago, care a avansat până în careu și l-a învins pe Bayindir cu un șut puternic. Brazilianul a realizat „dubla” în minutul 20, când a împins balonul în poartă după ce portarul advers a respins greșit o centrare trimisă de Schade.

Cu cele două reușite, Igor Thiago a devenit al doilea fotbalist din istoria Premier League care marchează o „dublă” contra lui Manchester United în primele 20 de minute ale unui meci. Primul jucător care a realizat o astfel de performanță a fost Alexis Sanchez, în octombrie 2015. Chilianul a înscris de două ori într-un succes cu 3-0 al lui Arsenal împotriva „diavolilor”.

ADVERTISEMENT

Bruno Fernandes a irosit un penalty în eșecul lui Manchester United

United a redus din diferență în prima repriză, prin Benjamin Sesko, iar trupa lui Ruben Amorim a avut o oportunitate imensă de a egala în partea secundă. „Diavolii” au primit un penalty în minutul 74, după ce Nathan Collins l-a faultat în careu pe Bryan Mbeumo, decizia „centralului” fiind confirmată și din camera VAR.

Căpitanul Bruno Fernandes a fost cel care a executat lovitura de la 11 metri, însă execuția sa a fost dezamăgitoare, iar portarul Kelleher a reușit să respingă balonul. Scorul final al partidei, 3-1, a fost stabilit în prelungiri, când Mathias Jensen a punctat cu un șut din afara careului. Succesul a fost unul istoric pentru Brentford, care a obținut două victorii consecutive contra lui Manchester United după o pauză de 88 de ani.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Eșecul suferit sâmbătă a fost partida cu numărul 200 pe care Ruben Amorim a disputat-o ca antrenor principal la nivelul primei divizii. Conform Opta, portughezul a suferit mai multe înfrângeri în cele 33 de meciuri în care a pregătit-o pe United decât în cele 167 de partide disputate în campionatul din țara natală.

ADVERTISEMENT
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și...
Digisport.ro
La 30 de ani, a ieșit cu un puști de 17 ani și a spus totul, după ce imaginile au făcut înconjurul lumii și a aflat adevărul

  • 4 goluri a înscris Igor Thiago pentru Brentford în acest sezon, fiind momentan pe locul 2 în clasamentul golgheterilor din Premier League
  • 18 milioane de euro este cota atacantului brazilian
Dinamo îl contrează pe Rădoi după scandalul de la vestiare: “Perica a reacționat...
Fanatik
Dinamo îl contrează pe Rădoi după scandalul de la vestiare: “Perica a reacționat ca să se apere în meleu!” Ce spune Andrei Nicolescu de acuzele lui Mihai Rotaru
“Un arbitraj pervers, ca pe vremea Miliției! A greșit și Bancu, lipsește cu...
Fanatik
“Un arbitraj pervers, ca pe vremea Miliției! A greșit și Bancu, lipsește cu FCSB! Mihai Rotaru n-a fost niciodată așa supărat”. Oltenii, furioși pe Cojocaru și la 2 zile după 2-2 cu Dinamo
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul...
Fanatik
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Adrian Mutu recunoaște că a irosit o avere pe mofturile de moment: 'Nu...
iamsport.ro
Adrian Mutu recunoaște că a irosit o avere pe mofturile de moment: 'Nu aș mai face asta'. Ce pasiuni l-au costat scump
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!