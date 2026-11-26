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Ferdi Kadioglu (27 de ani) a marcat în martie singurul gol al meciului Turcia – România, disputat la Istanbul în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an. Aceea a fost, din nefericire, ultima partidă din viața , cel care a decedat la scurt timp.

Ferdi Kadioglu, marcatorul singurului gol al meciului de baraj Turcia – România din martie

Kadioglu este unul dintre cei mai importanți jucători de la Brighton and Hove Albion, integralist joi seară în flancul drept al liniei defensive a „pescărușilor”, el fiind fundaș stânga de meserie, în victoria clară obținută de gruparea din Premier League, scor 4-0, în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a actualei ediții de Conference League.

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Ce a spus Ferdi Kadioglu despre Mircea Lucescu după Brighton – U Craiova 4-0 din Conference League

La finalul partidei de pe „Amex Stadium”, internaționalul turc a vorbit, în mod evident, despre acest meci, dar și despre Mircea Lucescu, o legendă nu numai a fotbalului din România, ci și a celui din Turcia. „S-a întâmplat totul repede, am dat repede gol. Am știut că va fi dificil dacă nu dăm gol, așa că ne-am bucurat foarte mult că am făcut-o, că ei joacă pe linia de fund cu cinci apărători.

Da, am avut mingea de multe ori, posesie, și a fost și mai greu pentru ei să se apere. Știm că joacă foarte bine în campionat, dar le-a fost greu cu noi. E foarte trist că a decedat Mircea Lucescu, condoleanțe familiei și tuturor celor afectați de moartea sa.

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M-am bucurat că am calificat Turcia, dar îi urez României mult succes mai departe”, a spus Ferdi Kadioglu pentru la finalul meciului Brighton – Universitatea Craiova 4-0.