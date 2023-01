Vedeta lui Capatos, la un pas de moarte, într-un accident! ”Nu știu dacă altcineva ar fi supraviețuit”

O celebritate autohtonă a fost pe marginea prăpastiei în urmă cu puțin timp, când, mașina în care se afla a fost lovită și avariată total de un alt autoturism aflat în trafic. Controversata brunetă care în trecut era cunoscută ca ”Spintecătoarea de la morgă” a fost la un pas de moarte, iar salvarea i-a venit de la o pereche de căști.

Vedeta lui Capatos, față în față cu moartea

Pe numele ei real Mihaela Nedelcu, una dintre invitatele de seamă ale lui Dan Capatos a trecut prin clipe de coșmar, sâmbătă seara, 21 ianuarie, când, aflată într-o mașină care o transporta casă de la un examen de masterat, a fost acroșată din plin de un alt autovehicul. Coliziunea a fost atât de puternic că, din imaginile postate pe rețeaua ei de socializare se poate vedea că dauna autoturism este totală.

ADVERTISEMENT

Din , a purtat niște căști mai mare, care au protejat-o de impactul major. Fără ele vedeta și-ar fi pierdut timpanul, și, cine știe, poate și viața. Acum starea ei de sănătate este stabilă, dar admite că avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Sâmbătă am avut examen la master. Normal nu ar fi trebuit să merg cu Uber și uite că am mers. Am fost să luăm niște cărți (cadou) împreună cu niște colege.

ADVERTISEMENT

Pe urmă, am chemat Uber-ul. Un domn cât de poate de amabil. Eram epuizată, așa că mi-am pus căștile din poze pe urechi. Este a doua oară când le port în viața mea. De obicei port AirPods-uri.

Chiar în dimineața respectivă am avut un sentiment ciudat, dar nu intru în detalii. Mi-am pus căștile pe urechi și am dat play la un mix pe repeat – Cutting Creew – I just died in your arms… și am adormit”, a scris pe Facebook controversata brunetă care în trecut era cunoscută ca ”Spintecătoarea de la morgă”.

ADVERTISEMENT

”M-am trezit într-o stare de parcă 10 persoane dădeau cu pumnii și picioarele în mine”

Seria dezvăluirilor continuă, celebra brunetă povestind pas cu pas ce s-a întâmplat în noaptea fatidică. și-a dat seama abia după câteva secunde că fusese accidentată chiar pe partea unde ea se afla. Mii de gânduri au inundat-o, dar parcă nimic nu se lega – polițiști, Smurd, spital și 8-10 echimoze rulau în fața ei.

”M-am trezit într-o stare de parcă 10 persoane dădeau cu pumnii și picioarele în mine. Nici nu știam unde mă aflu. Nu știam exact ce s-a întâmplat, dar simțisem totul. Datorită adrenalinei nu am avut nimic pentru moment. Apoi, mi-au apărut contuzii și vânătăi peste tot.

ADVERTISEMENT

Accidentul a fost cu impact pe partea dreaptă, unde mă aflam eu, iar capul îmi era rezemat de ușa lovită. Bureții căștilor mi-au salvat viața. De fapt este un fel de a spune, chiar dacă este impropriu să afirm asta, dar înțelegeți voi.

ADVERTISEMENT

Mulți aveți tendința ca atunci când vi se întâmplă ceva neplăcut să asociați cu pedepse divine sau mai știu eu ce, în schimb, când ceva bun vi se întâmplă, nici nu băgați de seama, nu știți să apreciați”, mai completa bruneta.

”Am rămas cu vreo 8-10 echimoze urâțele”

La câteva ore bune de la gravul incident, controversata ”Spintecătoarea de la morgă” susține că a fost protejată de o forță divină, și, căștile fiului ei pe care doar o dată le-a mai folosit, dar și oamenii care i-au oferit primele îngrijiri medicale sunt doar unele dintre motivele care o fac să creadă că totul s-a întâmplat cu un scop, unul mult mai mare decât natura noastră umană.

”Există un echilibru. Nu ți se pot întâmpla numai lucruri bune, în schimb contează cât de protejat ești atunci când necazurile vin. Totul ține de omul care ești în viața asta. Cum îmi dau seama că am fost protejată?

În primul rând, eu care nu obișnuiesc să port căști de genul acesta, le-am luat pe ale băiatului meu. Dacă le purtam pe ale mele, îmi spărgeau timpanul, deoarece fix în zona aceea m-a lovit.

În al doilea rând, oamenii care au avut grijă de mine, începând de la șofer, doamna de la intervenție, polițiști, ceilalalți domni de la Smurd sau salvare și tot personalul de la spital.

Nu a existat o persoană care să nu își dea interesul și care să nu se ocupe de mine. Ce-i drept, am rămas cu vreo 8-10 echimoze urâțele, dar trec!”, mai precizează Mihaela Nedelcu în mesajul transmis pe contul de Facebook.

Până la ora publicării articolului, celebra vedetă nu a putut fi contactată de FANATIK.