Vedeta lui CFR Cluj, ironizată după „dubla” cu Lazio: „A jucat două meciuri și e Messi, Maradona și Pele la un loc!”. Video Exclusiv

CFR Cluj a avut șansa să deschidă scorul în meciul retur cu Lazio prin Ermal Krasniqi, însă fotbalistul kosovar a ratat dintr-o poziție favorabilă. Victor Becali a analizat „dubla” dintre CFR Cluj și Lazio și l-a ironizat pe internaționalul kosovar.

Victor Becali l-a ironizat pe Ermal Krasniqi după „dubla” CFR Cluj – Lazio în play-off-ul Conference League: „A jucat două meciuri și e Messi, Maradona și Pele la un loc!”

a fost transferat în iarnă de CFR Cluj pentru 200.000 de euro de la FC Ballkani, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Internaționalul kosovar, care va fi adversarul României în preliminariile Euro 2024, . Totuși, Victor Becali consideră că jucătorul în vârstă de 24 de ani nu trebuie lăudat după câteva meciuri în tricoul campioanei.

ADVERTISEMENT

„Asta e la noi. Asta se întâmplă la noi. Joci un meci, gata ești Pele. Joci al doilea meci ești Pele, Maradona și Messi la un loc. Nu e… Înainte, pe timpul când juca Mihai Stoichiță, se ajungea greu la națională. Mircea Sandu care era un atacant foarte puternic și foarte bun, nu are multe meciuri la echipa națională.

Are calități Krasniqi, dar să-l vedem. Nu poți dintr-odată. Sigur că are băiatul calități, dar să vedem continuitate. Nu după un meci, cum era la Rapid pe vremuri, dădeai printre picioare cuiva, trăiai un campionat întreg. Din punctul meu de vedere, Krasniqi este un jucător cu reale calități, dar vom vedea ce va fi”, a declarat Victor Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Victor Becali explică diferența de valoare dintre CFR Cluj și Lazio: „Are jucători care costă cât tot campionatul nostru”

Victor Becali a vorbit despre diferența de valoare dintre CFR Cluj și Lazio. Deși în meciul retur CFR Cluj a avut șanse de a marca, impresarul este convins că italienii ar fi adaptat modul de abordare al meciului în funcție de scor.

„Șansă am avut pentru că am avut două situații în care se putea marca, dar să vedem Lazio are jucători care costă cât tot campionatul nostru. Nu ne putem bate cu Lazio care cumpără jucători pe care plătește, 40, 50, 60 de milioane de euro și noi cumpărăm un jucător gratis sau plătim câte 300, 400.000 de euro.

ADVERTISEMENT

(n.r. Krasniqi) Este un jucător care poată să crească, are calități, poate, dar deocamdată orice jucător de la Lazio costă cât lotul CFR-ului. Lazio nu este echipă campioană în Italia, este o echipă care se bate la un loc de Champions League. Să fim realiști, pentru mine un 0-0 cu Lazio e ca o victorie.

Am fi putut să decidem scorul, să conducem, dar nu știu dacă se putea califica CFR. Este greu cu o echipă care nu cred că a apăsat foarte tare pe pedală. Dacă am fi deschis scorul, atunci am fi văzut ce se întâmpla, am fi văzut alt meci.

ADVERTISEMENT

Mă rog, noi avem doar pretenții. Nu spune nimeni să bage patronii milioane, dar toată lumea trebuie să realizeze unde suntem. Sigur că oamenii fac eforturi foarte mari. Nu putem să-i condamnăm. Sunt de admirat, merită tot respectul pentru ceea ce fac, dar ăștia suntem”, a mai spus Victor Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Victor Becali, despre Dan Petrescu: „Acesta e stilul lui”

Victor Becali consideră că de foarte multe ori, Dan Petrescu implementează în jocul lui CFR Cluj un stil foarte defensiv. Impresarul a vorbit despre faza din finalul meciului, când „Bursucul” nu l-a lăsat pe Scuffet să urce în careu. Totuși, fratele lui Giovanni Becali nu-l învinuiește pe fostul mare internațional.

„Nici Dan Petrescu nu este perfect sau poate de multe ori este foarte defensiv. Antrenorii joacă cu ceea ce au. Nu poți să joci doar victorii. Credeți că există vreun antrenor căruia nu-i place să atace și să înscrie multe goluri?

Joci după ce ai. Fiecare are stilul lui. Atunci pentru ce ar mai fii comparațiile dacă toți antrenorii ar fi la fel. Ăsta e stilul lui Dan Petrescu”, a concluzionat Victor Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Puteți urmări Fanatik SuperLiga, emisiunea exclusivităților din sport, în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30. Este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .