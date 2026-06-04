Sport

Vedeta lui Cristi Chivu, prima reacție cu privire la transferul la Real Madrid: „Sunt concentrat doar pe asta”

Starul lui Cristi Chivu de la Inter a oferit o primă reacție după ce jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că acesta se va transfera la Real Madrid în această vară.
Bogdan Mariș
04.06.2026 | 16:00
Vedeta lui Cristi Chivu prima reactie cu privire la transferul la Real Madrid Sunt concentrat doar pe asta
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Starul lui Cristi Chivu de la Inter, Denzel Dumfries (30 de ani), a vorbit despre posibilitatea de a semna cu Real Madrid. FOTO: Hepta
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Denzel Dumfries (30 de ani) s-a numărat printre cei mai importanți jucători ai lui Cristi Chivu în sezonul în care Inter a cucerit eventul în Italia. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, fundașul olandez ar urma să plece de la Inter după 5 sezoane, pentru a semna cu Real Madrid, grupare care dorește să achite clauza de reziliere din contract.

Denzel Dumfries, prima reacție despre transferul la Real Madrid

Denzel Dumfries se pregătește în această perioadă pentru Cupa Mondială alături de naționala Olandei, iar acesta a fost întrebat despre transferul la Real Madrid într-un interviu oferit unei publicații din țara natală. „Real Madrid? Nu, să rămânem calmi. Clauza? Chiar nu pot spune nimic. Perioada mea la Inter mă umple de mândrie.

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Acum voi merge la Cupa Mondială cu Olanda și voi da totul. Sunt concentrat doar pe asta. Vom vedea mai târziu ce se va întâmpla”, a spus apărătorul pentru De Telegraaf. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Real Madrid va activa clauza de reziliere a olandezului care evoluează la Inter din 2021.

Câte trofee a câștigat Denzel Dumfries alături de Inter

Inter a plătit puțin peste 14 milioane de euro pentru a-l transfera pe Denzel Dumfries de la PSV Eindhoven în 2021, iar mutarea s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. Olandezul a fost un jucător de bază în ultimele 5 sezoane, evoluând în 207 partide în toate competițiile. Acesta a reușit să marcheze 27 de goluri și să ofere 28 de pase decisive, cifre impresionante pentru un fundaș de bandă.

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Dumfries a câștigat 7 trofee alături de „nerazzurri”: două titluri în Serie A, 3 Cupe și 3 Supercupe. Acesta a fost titular și în cele două finale de Champions League pe care Inter le-a disputat în ultimii ani, 0-1 cu Manchester City în 2023 și 0-5 cu PSG în 2025. Olandezul a fost încântat de colaborarea cu Cristi Chivu, oferindu-i antrenorului român nota 10 după ce Inter a cucerit eventul.

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