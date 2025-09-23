Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la negocieri: ”Am vorbit personal cu el”

Dinamo a avut un parcurs foarte bun în sezonul precedent, iar un jucător din trupa lui Zeljko Kopic a făcut obiectul unei negocieri pentru un posibil transfer la Rapid, însă mutarea nu s-a realizat în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

Rapid a negociat transferul unui jucător important de la Dinamo

Fostul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică, a menționat la cea mai nouă ediție a că l-a dorit în mod expres pe Eddy Ganhore și chiar a negociat cu jucătorul lui Dinamo trecerea sa în Giulești.

”Nu știu dacă este cel mai bun număr 6 din SuperLiga, dar eu mi l-am dorit la Rapid. În momentul în care știam că termină contractul și eram antrenorul Rapidului l-am dorit foarte mult și i-am spus domnului Angelescu să intre în contact și să vorbească cu el dacă se poate ajunge la o înțelegere.

ADVERTISEMENT

Nu știu care a fost situația de ce nu a mai ajuns. Probabil s-a încercat, dar probabil pretențiile, nu știu. A fost primul număr 6 pe care mi l-am dorit, mai ales că știam că nu se înțelesese cu Dinamo pentru prelungirea contractului. Fiind în ultimele 6 luni era abordabil și putea vorbi.

Am vorbit personal cu el. Mi-a zis că e încântat, că îmi mulțumește, dar să vorbim cu agentul lui. Mai departe am comunicat conducerii și nu s-a realizat transferul. Poate nu a vrut să plece de Dinamo, e într-un mediu în care s-a adaptat. Cred că Rapid se putea ridica la nivelul lui salarial.

ADVERTISEMENT

Este un jucător important, care are știința jocului și care nu este de profil defensiv. Dinamo joacă cu trei mijlocași de profil ofensiv care construiesc foarte mult. El recuperează, dar nu este un recuperator înnăscut, un număr 6, un pitbull care mănâncă copii cruzi. Diferența dintre el și Keita adus de la CFR, pe care tot eu mi l-am dorit, este că Keita este un număr 6 cu valențe mai mult defensive”, a declarat Șumudică.

ADVERTISEMENT

Ce l-a atras pe Șumudică la Gnahore

Tehnicianul consideră că este extrem de importantă în schema de joc a lui Dinamo, dar crede că francezului i s-a acordat ușor cartonașul galben în jocul cu Farul.

”E un cartonaș galben ușor acordat, îl lovește cu palma peste față pe jucătorul advers, dar nu știu dacă este de galben. Este o pierde mare în angrenajul lui Dinamo, este unul dintre cei mai buni jucători alături de Cîrjan. Dă echilibru, pleacă bine la construcție, joacă numai scurt, joacă între linii, un jucător util.

ADVERTISEMENT

Are un procent foarte bun de pase reușite. Și eu când am pregătit meciul cu Dinamo mă uitam la lucrul ăsta și încercam să pun foarte mare presiune pe el și să nu-l las să gândească. Dacă pe Gnahore îl lași să gândească și se întoarce cu fața la joc, foarte greu greșește. Nu-mi aduc aminte să aibă o înlănțuire de greșeli pe durata unei reprize.

Este un tip pe care dacă l-ai lăsat să gândească, următoarea pasă este utilă și în general este în față, între linii, căutându-l pe Cîrjan sau căutând vârful. Este un număr 6 foarte versatil și care gândește foarte bine jocul”, a mai spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.