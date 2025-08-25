Vedeta lui Edi Iordănescu pleacă la AS Roma! Ce sumă va încasa Legia în schimbul fotbalistului

Cu excepția , Edi Iordănescu are un start pozitiv de sezon la Legia. Tehnicianul român va rămâne însă fără un jucător foarte important, după ce fundașul Jan Ziolkowski va semna cu AS Roma. Cele două grupări au ajuns la un acord, iar mutarea ar urma să se oficializeze în curând.

„Perla” lui Edi Iordănescu semnează cu AS Roma

. Cele două echipe au ajuns la un acord, iar formația din Polonia va încasa 6.6 milioane de euro pentru fundașul de 20 de ani.

Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Fabrizio Romano. „Ziolkowski a dorit să semneze cu Roma, deși a primit și oferte din Germania, iar acum s-a ajuns la un acord. Clubul italian va plăti 6.6 milioane de euro, fără bonusuri. Legia păstrează un procent de 10% din profitul obținut în urma unei eventuale revânzări.

🟡🔴🇵🇱 More on Jan Ziolkowski and AS Roma: Italian coun will pay €6.6m fixed fee, no add-ones. The sell-on clause will be worth 10% on profit of future sale. Clubs to prepare all documents in the next days for Ziolkowski to travel after that. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Cluburile vor pregăti toate documentele în următoarele zile, iar mai apoi Ziolkowski va călători către Italia”, a transmis italianul pe contul oficial de X. Jan Ziolkowski va reprezenta o pierdere importantă pentru Edi Iordănescu, sub comanda căruia a evoluat în opt partide, fiind integralist în șapte dintre ele.

Edi Iordănescu nu a dorit să îl piardă pe Jan Ziolkowski

Conducerea celor de la Legia a acceptat oferta Romei, deși acest lucru nu este pe placul lui Edi Iordănescu, care și-ar fi dorit ca fundașul să rămână la echipă, chiar și sub formă de împrumut. „Am transmis conducerii că nu ne mai permitem să pierdem jucători și dacă totuși se găsește o formă în care să se vândă jucătorul, măcar să rămână sezonul ăsta aici sub formă de împrumut.

Trebuie să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele, să se mai maturizeze și el, pentru că vorbim de un jucător foarte tânăr care odată mers în competiția din Italia va fi un impact destul de important”, a declarat tehnicianul într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

