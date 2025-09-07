Sport

Vedeta lui Inter, anunț îngrijorător pentru Cristi Chivu: „M-aș descurca bine în Premier League. Aș fi interesat”

Un jucător important de la Inter a afirmat că este interesat de ideea de a juca în Premier League. Acesta este convins că ar da un randament bun în Anglia.
Bogdan Mariș
07.09.2025 | 06:40
Vedeta lui Inter a dezvăluit că și-ar dori să joace în Premier League. FOTO: Hepta

După debutul perfect din prima etapă, 5-0 contra lui Torino, Interul lui Cristi Chivu a suferit o înfrângere surprinzătoare în Serie A, 1-2 contra lui Udinese. Un jucător important din lotul „nerazzurrilor”, aflat momentan la echipa națională, a făcut un anunț care nu va fi pe placul antrenorului român.

Vedeta lui Inter se gândește la un transfer în Premier League

Înainte de meciul pe care naționala Țărilor de Jos îl va disputa la Kaunas contra Lituaniei în preliminariile Cupei Mondiale, Denzel Dumfries a fost „provocat” de un jurnalist să facă o comparație între Serie A și Premier League. „Premier League este o competiție fantastică, dar acum joc în Serie A.

Mă simt confortabil la Inter, dar cred că m-aș descurca bine și în Premier League. Aș fi interesat, cu siguranță. Premier League este cunoscut pentru intensitatea sa, în timp ce Serie A este unul dintre cele mai puternice campionate când vine vorba despre tactică.

Sunt abordări diferite, iar în Champions League există meciuri frumoase”, a declarat fotbalistul batav, conform TuttoMercatoWeb. Inter și-a aflat recent programul din acest sezon de Champions League, iar cele mai atractive meciuri ale trupei lui Chivu vor fi împotriva unor adversari din Anglia: Liverpool și Arsenal.

Denzel Dumfries, fotbalist esențial pentru Cristi Chivu

În cazul în care Denzel Dumfries s-ar transfera în Premier League, plecarea sa ar reprezenta o mare pierdere pentru Cristi Chivu. Batavul a fost integralist în cele două partide oficiale disputate în acest sezon de Inter, marcând și un gol, în eșecul contra lui Udinese. Antrenorul român s-a bazat pe fundașul dreapta și la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde l-a titularizat în două jocuri.

Dumfries a semnat cu Inter în 2021, fiind achiziționat cu 14 milioane de euro de la PSV Eindhoven. Olandezul a strâns 181 de partide în toate competițiile pentru „nerazzurri”, marcând 23 de goluri și oferind 26 de pase decisive. Acesta a câștigat și șase trofee în perioada petrecută pe San Siro: un titlu, două Cupe și trei Supercupe.

  • 35 de milioane de euro este cota actuală a lui Denzel Dumfries, conform transfermarkt
  • 29 de ani are fundașul olandez
