Vedeta lui Inter Milano, reacție nervoasă la adresa lui Cristi Chivu! Ce a făcut Lautaro Martinez după ce a fost schimbat cu Atletico Madrid în Champions League

Inter a pierdut, miercuri seară, în deplasare, cu Atletico Madrid, scor 1-2. A fost primul eșec al echipei lui Cristi Chivu în grupa de Liga Campionilor. Spaniolii au deschis scorul prin Alvarez (9), dar Zielinski (54) a restabilit egalitatea. Gruparea din Italia a forțat, ulterior, în ofensivă, dar cei care au dat lovitura au fost spaniolii. Gimenez a marcat în minutul 90+3, iar antrenorul român nu se simte deloc confortabil, mai ales că există tensiune între el și vedeta echipei, Lautaro Martinez.
Pe durata partidei cu Atletico Madrid, Inter a utilizat toate cele cinci schimbări. În minutul 73, l-a înlocuit pe Lautaro Martinez cu Pio Esposito. O mutare criticată de presa din Italia.
“Inter a jucat mai bine decât adversara, și-a creat mai multe ocazii și merita un rezultat mai bun, dar a eșuat din nou. Deciziile legate de schimbări sunt discutabile, mai ales în cazul lui Lautaro. Echipa a convins, dar nu a câștigat puncte. Și asta deja nu mai e o coincidență”, a scris tuttomercatoweb.com.
Faptul că a fost schimbat nu i-a picat deloc bine lui Lautaro Martinez. Potrivit fcinternews.it, atacantul argentinian a reacționat nervos imediat ce a luat loc pe banca de rezerve. Nu i-a convenit deloc faptul că nu a terminat pe teren partida cu Atletico. Rămâne de văzut cum va gestiona Cristi Chivu acest conflict.
“Schimbat în minutul 73 și fără realizări, Lautaro Martinez a fost cu siguranță nemulțumit. După ce s-a așezat pe bancă, a aruncat cu putere o sticlă de apă. Încă o dată nu a reușit să înscrie în fața unui adversar de top, după Juventus, Napoli, Roma și AC Milan.
Cifrele lui în Champions League rămân pozitive: 4 goluri în 4 meciuri. Dar el are doar 4 goluri și în campionat, ceea ce nu sună așa bine. Așteptăm mai mult de la un jucător care a bifat ieri cel de-al 62-lea meci în competiția de TOP a Europei și l-a egalat în acest clasament pe Cambiasso. Zanetti rămâne lider, cu 97 de apariții”, scrie sursa citată.
În urma eșecului cu Atletico Madrid, Inter ocupă locul 4 în grupa de Liga Campionilor, cu 12 puncte.