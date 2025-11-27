Sport

Vedeta lui Inter Milano, reacție nervoasă la adresa lui Cristi Chivu! Ce a făcut Lautaro Martinez după ce a fost schimbat cu Atletico Madrid în Champions League

Fotbalistul lui Inter Milano a cedat nervos după ce a fost înlocuit de Cristi Chivu în repriza a doua a partidei de la Madrid, cu Atletico. Ce gest a făcut atacantul imediat ce a ajuns pe banca de rezerve.
Răzvan Scarlat
27.11.2025 | 14:16
Cristi Chivu a fost criticat pentru că l-a înlocuit pe Lautaro Martinez. Sursa foto: sportpictures.eu
Inter a pierdut, miercuri seară, în deplasare, cu Atletico Madrid, scor 1-2. A fost primul eșec al echipei lui Cristi Chivu în grupa de Liga Campionilor. Spaniolii au deschis scorul prin Alvarez (9), dar Zielinski (54) a restabilit egalitatea. Gruparea din Italia a forțat, ulterior, în ofensivă, dar cei care au dat lovitura au fost spaniolii. Gimenez a marcat în minutul 90+3, iar antrenorul român nu se simte deloc confortabil, mai ales că există tensiune între el și vedeta echipei, Lautaro Martinez.

Ce îi reproșează jurnaliștii italieni lui Cristi Chivu

Pe durata partidei cu Atletico Madrid, Inter a utilizat toate cele cinci schimbări. În minutul 73, l-a înlocuit pe Lautaro Martinez cu Pio Esposito. O mutare criticată de presa din Italia.

Inter a jucat mai bine decât adversara, și-a creat mai multe ocazii și merita un rezultat mai bun, dar a eșuat din nou. Deciziile legate de schimbări sunt discutabile, mai ales în cazul lui Lautaro. Echipa a convins, dar nu a câștigat puncte. Și asta deja nu mai e o coincidență”, a scris tuttomercatoweb.com.

Ce a făcut Lautaro Martinez după ce a fost schimbat

Faptul că a fost schimbat nu i-a picat deloc bine lui Lautaro Martinez. Potrivit fcinternews.it, atacantul argentinian a reacționat nervos imediat ce a luat loc pe banca de rezerve. Nu i-a convenit deloc faptul că nu a terminat pe teren partida cu Atletico. Rămâne de văzut cum va gestiona Cristi Chivu acest conflict.

Schimbat în minutul 73 și fără realizări, Lautaro Martinez a fost cu siguranță nemulțumit. După ce s-a așezat pe bancă, a aruncat cu putere o sticlă de apă. Încă o dată nu a reușit să înscrie în fața unui adversar de top, după Juventus, Napoli, Roma și AC Milan.

Cifrele lui în Champions League rămân pozitive: 4 goluri în 4 meciuri. Dar el are doar 4 goluri și în campionat, ceea ce nu sună așa bine. Așteptăm mai mult de la un jucător care a bifat ieri cel de-al 62-lea meci în competiția de TOP a Europei și l-a egalat în acest clasament pe Cambiasso. Zanetti rămâne lider, cu 97 de apariții”, scrie sursa citată.

În urma eșecului cu Atletico Madrid, Inter ocupă locul 4 în grupa de Liga Campionilor, cu 12 puncte.

