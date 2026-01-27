Vedeta lui Inter ratează meciul decisiv cu Borussia Dortmund! Ce variante are Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

Inter va evolua miercuri seară, de la ora 22:00, pe terenul celor de la Borussia Dortmund în ultima etapă a fazei ligii din UEFA Champions League, iar „nerazzurrii” au mare nevoie de un succes pentru a termina grupa pe un loc cât mai bun. Din nefericire pentru Cristi Chivu, mijlocașul Nicolo Barella nu va fi disponibil.

Vedeta Interului ratează meciul decisiv cu Borussia Dortmund! Ce variante are Cristi Chivu

Nicolo Barella este un jucător de bază pentru Cristi Chivu, mijlocașul evoluând în aproape toate partidele pe care Inter le-a disputat în acest sezon. Singurele excepții au fost duelul din Champions League contra belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise și partida cu Venezia din Cupa Italiei, când acesta a rămas pe bancă.

Din nefericire, Barella va fi indisponibil pentru partida cu Borussia Dortmund, din cauza unei probleme musculare, conform . În absența acestuia, Cristi Chivu se va baza, cel mai probabil, pe Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski și Petar Sucic în centrul liniei de mijloc, francezul Andy Diouf fiind și el o variantă.

Ce alte absențe are Inter pentru meciul cu Borussia Dortmund

Dincolo de problema medicală a lui Nicolo Barella, Cristi Chivu are alte două absențe foarte importante pentru partida cu Borussia Dortmund. Una dintre ele este tot la mijlocul terenului: Hakan Calhanoglu se confruntă cu o problemă la gambă și nu a mai evoluat de pe 11 ianuarie, acesta urmând să revină pe gazon la începutul lunii viitoare.

Cealaltă absență este una de lungă durată, cea a fundașului dreapta Denzel Dumfries. . Acesta ar putea să revină pe teren pentru în luna martie.

Inter și-a cedat fotbalistul în Argentina

Clubul argentinian Estudiantes de La Plata a confirmat marți că fundașul Tomas Palacios (22 de ani) s-a alăturat echipei sub formă de împrumut de la Inter, înțelegerea fiind valabilă până la finalul acestui an. „Tomas Palacios a semnat contractul și a devenit a treia noastră achiziție din 2026. Fundașul sosește la club sub formă de împrumut pentru un an de la Inter Milano”, a precizat gruparea sud-americană pe .

Achiziționat de Inter în vara lui 2024, de la Independiente Rivadavia, Palacios a petrecut a doua parte a sezonului precedent la Monza, sub formă de împrumut, și a revenit la echipă în vară. Apărătorul a făcut parte din lotul lui Inter, însă nu a evoluat în niciun meci oficial sub comanda lui Cristi Chivu, fiind afectat de o accidentare musculară începând din octombrie.