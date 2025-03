Starul lui Magdeburg, interviu după meciul cu Dinamo: “Sper să putem lupta pentru trofeul Champions League!”. Impresionat de atmosferă. Exclusiv

Dinamo a pierdut la patru goluri meciul tur cu Magdeburg din . “Dulăii” au început dezastruos, nemţii reuşind să se desprindă la opt goluri în prima parte. Deşi au evoluat mult mai bine în repriza a doua, nu au putut decât să limiteze scorul, rămânând cu şanse mici la retur.

Vedeta lui Magdeburg, interviu după meciul cu Dinamo: “Atmosfera a fost incredibilă”

Albin Lagergren a fost unul dintre cei mai buni jucători ai nemţilor, cu cinci goluri marcate. La final, campionul european şi vicecampionul mondial a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre confruntarea cu Dinamo, atmosfera din Polivalentă, dar şi planurile de Champions League ale lui Magdeburg:

ADVERTISEMENT

Felicitări, Albin. Cum a fost meciul cu Dinamo?

– A fost un meci foarte dificil. Dinamo s-a apărat bine şi am avut un meci dificil. Atmosfera a fost incredibilă, dar a fost foarte plăcut să jucăm în atmosfera asta şi ne bucurăm că am reuşit să câştigăm.

Vorbeai de atmosferă. Este asemănătoare cu cea din Germania?

– Dar, este la fel ca şi cea de la meciurile din Bundesliga. Diferenţa e că ai voştri sunt mai gălăgioşi. Am văzut că au mai multe cântece în repertoriu. Dar a fost plăcut şi ca adversar să joc aici.

ADVERTISEMENT

“Cred că puteam ucide meciul”

Te aşteptai la ?

– Cred că a fost un meci foarte dificil. Am avut puţin noroc, portarul nostru a prins o zi foarte bună şi am ajuns într-o situaţie care ne-a simplificat meciul încă din prima repriză. Nu am mai fost nevoiţi să marcăm la fiecare atac, ne-am apărat bine şi portarul nostru a fost extraordinar.

A intervenit şi relaxarea când aţi avut opt goluri avans, în prima repriză?

– Da, cred că a fost puţină relaxare. Nu trebuia, dar am început extraordinar meciul. Ne-am apărat foarte bine, am avut un avantaj mare, dar i-am lăsat apoi pe dinamovişti să intre în joc. Cred că puteam ucide meciul acolo, să ne fie mai uşor în partea a doua. Nu am făcut-o şi am avut un final destul de tare.

ADVERTISEMENT

” Da, sper să putem lua Champions League în acest sezon”

Sunteţi obişnuiţi cu fazele finale din EHF Champions League, aţi câştigat competiţia în urmă cu doi ani. Credeţi că puteţi repeta performanţele?

ADVERTISEMENT

– Sper să o facem. De asta jucăm, de asta luptăm, ca să câştigăm trofee. Asta este partea frumoasă a handbalului, că ajungem să luptăm pentru cele mai importante trofee şi da, sper să putem lua Champions League în acest sezon.

Pe plan personal ce îţi mai doreşti să obţii? Ai titluri, medalii cu echipa naţională…

– Joc în continuare handbal pentru că îmi doresc să obţin şi mai multe trofee. Este o motivaţie pentru mine să câştig din ce în ce mai mult. Niciodată nu o să mă satur de victorii, îmi place foarte mult senzaţia asta.