Vedeta lui Manchester City l-a dat de gol pe Pep Guardiola! De ce a plecat antrenorul de la echipă: „Asta ne-a spus”

Manchester City a confirmat la finalul sezonului din Premier League că stagiunea 2025-2026 a fost ultima din mandatul lui Pep Guardiola (55 de ani), care se desparte astfel de echipă după 10 ani. Mijlocașul olandez Tijjani Reijnders (27 de ani) a dezvăluit într-un interviu oferit în țara natală ce motiv a oferit tehnicianul catalan.

De ce a plecat Pep Guardiola de la Manchester City? Starul „cetățenilor” l-a dat de gol pe fostul său antrenor

Tijjani Reijnders a dezvăluit motivul pe care l-a oferit Pep Guardiola după ce a ales să plece de la Manchester City: tehnicianul nu a mai dorit să poarte conversații dificile cu jucătorii care nu intrau pe teren. „E un antrenor foarte intens și un geniu al fotbalului. E păcat că am lucrat cu el doar pentru un sezon, dar e decizia lui.

Ne-a spus că nu mai are energia să dezamăgească jucătorii care nu sunt în lot sau nu joacă. După zece ani, e destul. Și îl înțeleg. Când spun că e un antrenor ‘intens’, mă refer la sensul pozitiv al cuvântului. Încearcă să obțină cât mai mult de la fiecare jucător”, a spus mijlocașul olandez, conform .

Cu cine ar putea semna Pep Guardiola după despărțirea de Manchester City

Pep Guardiola s-a despărțit de Manchester City după 10 ani și pare greu de crezut că va prelua un nou club în viitorul apropiat. Tehnicianul catalan a vorbit în repetate rânduri în trecut despre posibilitatea de a antrena o echipă națională, iar această variantă pare a fi cea mai probabilă în contextul actual. În fotbalul italian s-a vorbit despre varianta ca Guardiola să preia echipa națională după o nouă catastrofă, ratarea calificării la Cupa Mondială, însă principalul impediment ar fi cel financiar.

De asemenea, . În trecut s-a vehiculat și varianta ca Guardiola să preia naționala Angliei, însă postul nu este disponibil momentan, deoarece actualul selecționer , mai are contract până în 2028.