Vedeta lui Manchester City l-a dat de gol pe Pep Guardiola! De ce a plecat antrenorul de la echipă: „Asta ne-a spus”

Manchester City a confirmat la finalul sezonului din Premier League că stagiunea 2025-2026 a fost ultima din mandatul lui Pep Guardiola (55 de ani), care se desparte astfel de echipă după 10 ani. Mijlocașul olandez Tijjani Reijnders (27 de ani) a dezvăluit într-un interviu oferit în țara natală ce motiv a oferit tehnicianul catalan.
Tijjani Reijnders a dezvăluit motivul pe care l-a oferit Pep Guardiola după ce a ales să plece de la Manchester City: tehnicianul nu a mai dorit să poarte conversații dificile cu jucătorii care nu intrau pe teren. „E un antrenor foarte intens și un geniu al fotbalului. E păcat că am lucrat cu el doar pentru un sezon, dar e decizia lui.
Ne-a spus că nu mai are energia să dezamăgească jucătorii care nu sunt în lot sau nu joacă. După zece ani, e destul. Și îl înțeleg. Când spun că e un antrenor ‘intens’, mă refer la sensul pozitiv al cuvântului. Încearcă să obțină cât mai mult de la fiecare jucător”, a spus mijlocașul olandez, conform De Telegraaf.
Pep Guardiola s-a despărțit de Manchester City după 10 ani și pare greu de crezut că va prelua un nou club în viitorul apropiat. Tehnicianul catalan a vorbit în repetate rânduri în trecut despre posibilitatea de a antrena o echipă națională, iar această variantă pare a fi cea mai probabilă în contextul actual. În fotbalul italian s-a vorbit despre varianta ca Guardiola să preia echipa națională după o nouă catastrofă, ratarea calificării la Cupa Mondială, însă principalul impediment ar fi cel financiar.
De asemenea, pentru banca „azzurrilor” există și alți candidați, printre care se numără și un tehnician care s-a despărțit recent de o echipă puternică din Serie A. În trecut s-a vehiculat și varianta ca Guardiola să preia naționala Angliei, însă postul nu este disponibil momentan, deoarece actualul selecționer Thomas Tuchel, care a anunțat recent lotul pentru Cupa Mondială, mai are contract până în 2028.