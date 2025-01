Vedeta lui Șumudică vrea să plece de la Rapid în această iarnă! Are patru oferte pe bani mulți. Exclusiv

Aaron Boupendza (28 de ani) vrea să plece de la Rapid! E o nouă veste care îl neliniștește pe Marius Șumudică. Antrenorul giuleștenilor era deja nemulțumit după ce a aflat că extrema din Camerun,

Boupendza vrea să plece de la Rapid! Atacantul preferat al lui Marius Șumudică are patru oferte

Adus cu surle și trâmbițe la Rapid odată cu instalarea lui Marius Șumudică în funcția de antrenor principal, Aaron Boupendza pare că s-a săturat deja de România. FANATIK a aflat în exclusivitate că vârful gabonez are patru oferte și se gândește să plece din Giulești.

Contractul lui Boupenza cu gruparea de sub Podul Grant e valabilă până la 30 iunie 2026, dar, chiar și așa, africanul e tentat să accepte o nouă provocare. Din informațiile obținute de site-ul nostru, una dintre propuneri vine de la Sivasspor, locul 15 în prima ligă turcă.

Boupendza ar da curs unei oferte din Super Lig deoarece este atras și de banii mai mulți pe care i-ar câștiga în Turcia, dar și pentru că nu s-a acomodat deloc în țara noastră. Gabonezul consideră că nu e tratat corect în România și e supărat că

FANATIK a aflat că un alt motiv pentru care Sivasspor îi face cu ochiul lui Aaron Boupendza este antrenorul Omer Erdogan. Tehnicianul în vârstă de 47 de ani l-a avut sub comanda sa pe Boupendza la Hatayspor, acolo unde atacantul a dat un randament incredibil.

Purtătorul tricoului cu numărul 45 la Rapid a evoluat pentru Hatayspor în sezonul 2020-2021, atunci când a reușit să iasă golgheter în campionatul Turciei, cu 22 de reușite.

Gabonezul a mai vrut să plece din Giulești, dar a fost întors de Șumudică

Aaron Boupendza este cel mai bine cotat fotbalist din lotul Rapidului. Conform transfermarkt.com, vârful gabonez valorează 3,3 milioane de euro. În 11 partide în care a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu, Boupendza a marcat cinci goluri, trei în campionat și două în cupă.

La finalul ultimului meci al Rapidului din 2024, 0-0 cu Dinamo, Marius Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre supărările gabonezului. „A venit impresarul lui și și-a dorit să plece.

Am stat cu el de vorbă. Nu mi-a fost ușor să îl conving să rămână. A venit impresarul lui înainte de meciul cu Buzăul și a vrut să aibe o discuție. Am vorbit cu el și cu Boupendza și am încercat să îi conving că nu se va întâmpla nimic și are tot sprijinul și va fi OK. Eu știu ce poate el”, a dezvăluit Șumudică.