O vedetă a lui Manchester United a răbufnit după ultimele critici: ”Dăruirea mea nu ar trebui să fie niciodată pusă sub semnul întrebării”

de pe Old Trafford pare să fi umplut paharul, jucătorii fiind puși la zid de toată lumea.

Mai mult, în Anglia există voci care afirmă că în vestiar la adresa managerului german, nemulțumiți de sistemul de joc folosit de acesta.

Criticile au scos din sărite o vedetă de la Manchester United

Una dintre vedetele lui Manchester United, Marcus Rashford, a luat atitudine după numeroasele critici din ultima perioadă și a răspuns în termeni duri contestatarilor într-o postare făcută pe rețelele de socializare.

”Am citit ceva mai devreme care spunea că am fost tăcut, dar ce pot să spun ca să fie mai bine decât să vă arăt pe teren? Cu toții am fost dezamăgiți de performanțeler recente și am fost la fel de dezamăgiți de comentariile care punea sub semnul întrebării angajamentul nostru nu numai față de manager și staff-ul de antrenori, ci și față de club.

Am un respect nesfârșit pentru manager și club și aștept cu nerăbdare să-mi îmbunătățesc jocul sub actualul staff de la Manchester United. Nu mă supăr, nu sunt nefericit, sunt dezamăgit de unele dintre prestațiile mele? Bineînțeles că sunt”, a scris Rashford pe contul de Twitter.

Rashford a visat de mic copil să joace la United

Atacantul și-a declarat încă o dată dragostea pentru formația Manchester United și le-a transmis criticilor să nu-i mai pună niciodată la îndoială devotamentul pentru culorile clubului.

”Sunt cel mai mare critic al meu. A fost un început dificil, dar sunt hotărât să-mi demonstrez valoarea. Dăruirea mea și dorința mea de a fi aici nu ar trebui să fie niciodată puse sub semnul întrebării. Iubesc acest club”, a mai spus Marcul Rashford.

În urmă cu doi ani, mama lui Rashford a publicat o a fiului ei de când avea 11 ani și era junior la Manchester United, în care a scris că visează să ajungă fotbalist profesionist în echipa ”diavolilor roșii”.

Ferdinand, nemulțumit de prestațiile lui Rashford

Reacția vehementă a lui Marcus Rashford a venit urma comentariilor făcute de fostul mare fundaș al lui Manchester United, Rio Ferdinand, la scurt timp după eșecul în fața lui Wolverhampton.

”Limbajul corpului este o problemă. Marcus Rashford vine de pe bancă și te aștepți să iasă acolo și să zboare cu adevărat și să dea ceva și uneori îl vezi că pierde mingea și reacția nu este ceea ce vrei să vezi uneori.

S-ar putea datora faptului că nu este fericit, nu joacă etc. Dar trebuie să lași asta deoparte”, a declarat Rio Ferdinand.