Vedetă din România, mutilată după o procedură estetică banală! Acuzații grave: „A reușit să mă facă să arăt ca un monstru”. Fotografii șocante

O vedetă din România a fost mutilată după o procedură estetică aparent banală efectuată la un cabinet de specialitate.

Vedetă din România, mutilată la estetician

Celebrul Ken de România, , lansează acuzații extrem de grave la adresa unei cunoscute esteticiene de la noi, după ce s-a dus cu încredere la cabinetul acesteia.

Despre doamna cu care a ajuns într-un conflict uriaș se cunosc foarte puține detalii, însă există, în afară de Ken, câteva paciente care se declară nemulțumite de felul în care au fost tratate.

Ken de România are fața distrusă: „Înțeleg că sunt peste 60 de fete care se află în situația mea”

„Am fost la o clinică pentru proceduri și injectări, după care am urmat un tratament cu laser, Co2. La câteva zile după această intervenție, am tot încercat să iau legătura cu doamna doctor la care am mers pentru a-i spune că ceva se întâmplă cu tenul meu. Pe zi ce trecea, se agrava din ce în ce mai rău, simțind că îmi arde pielea. Ulterior am ajuns cu niște găuri imense și arsuri foarte grave pe față. Au trecut două luni de zile de atunci.

Am vrut să mă duc la clinică înapoi. Doar că doamna doctor m-a blocat pe toate rețelele, pentru că îi tulbur liniștea. Am postat pe grupuri de Facebook să întreb dacă a mai pățit cineva așa ceva. De acolo am aflat că, de fapt, doamna doctor ar fi o femeie care se dă drept doctor.

Se pare că ar mai fi avut probleme în trecut. Înțeleg, de pe grupuri, că sunt peste 60 de fete care se află în situația mea, din cauza acestei persoane care se numește Nicoleta Neguț”, a declarat Ken de România despre războiul cu doctorița, pentru FANATIK.

Femeia, greu de contactat

se plânge de felul în care a ajuns, spunând că îi e rușine să mai iasă din casă: „A reușit să mă facă să arăt ca un monstru, să îmi fie rușine să ies la lumină”.

FANATIK a contactat-o pe femeia acuzată că i-a distrus fața lui Ken de România pentru a-i cere un punct de vedere, dată fiind acuzația atât de gravă. Aceasta nu ne-a răspuns, până la ora redactării prezentului material.

Totuși, am aflat că specialista i-a transmis lui Ken că este strict vina lui pentru cum i s-a distrus tenul, căci nu ar fi respectat indicațiile pe care i le-a dat după intervențiile la față.

Cum se apără specialista. Mesajul pe care i l-a trimis lui Ken

„Eu zic să-ți vezi de treaba ta pentru că ți-ai făcut foarte multe proceduri înainte să ajungi la mine. Nu cred că ai procedat așa și acolo. Ai cășunat pe mine acum, deși eu nu ți-am făcut niciun rău.

Ți-am spus să respecți indicațiile. Tu nu le-ai respectat. Te-ai machiat la câteva zile și nu trebuia. Îți aduc zeci de fete mulțumite, doar tu ai probleme. O dăm în alte-alea, dacă mă tot hărțuiești”, este apărarea femeii în mesajul pe care i l-a transmis lui Ken de România într-o conversație de pe Facebook.

La una din postările în care o reclamă pe cea care i-a efectuat procedura, câteva persoane au scris că au avut și ele de suferit. „La femeia asta am trimis-o pe mama, să aflu apoi de la tv că nu are dreptul de a profesa; Am pățit-o și eu. Nu recomand. Aveam 17 ani atunci, înainte de scandalurile alea”, sunt mărturiile a două persoane, postate pe rețeaua de socializare menționată.