Vedeta naționalei calificate la CM 2026, condamnată la închisoare pentru distribuirea de imagini cu caracter sexual în care apar minore

ADVERTISEMENT

Norvegia s-a calificat la Campionatul Mondial de la anul, unde va reveni după o pauză de 28 de ani. Succesul nordicilor este umbrit de o veste, care îl are în prim plan pe fotbalistul Andreas Schjelderup, legitimat acum la Benfica.

Andreas Schjelderup, condamnat la închisoare cu suspendare

Acesta a fost condamnat în Danemarca la 14 zile de închisoare cu suspendare deoarece ce a distribuit un videoclip cu caracter sexual în care apăreau minori. El și-a recunoscut fapta, admițând că a dat share pe Snapchat unui videop de 27 de secunde care avea caracter sexual şi înfăţişa persoane minore.

ADVERTISEMENT

Justiţia daneză i-a aplicat o pedeapsă de 14 zile de închisoare cu suspendare şi un an de perioadă de probă. Procuratura ceruse 20 de zile de închisoare cu executare, dar justiția a fost mai blândă cu internaționalul norvegian, care are doar 21 de ani.

Incidentul a avut loc în urmă cu doi ani, când jucătorul norvegian evolua pentru clubul danez Nordsjaelland. Între timp, fotbalistul a revenit la Benfica, club care l-a cumpărat din Danemarca în 2021, dar l-a lăsat să mai joace acolo pentru a prinde experiență.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a considerat gestul „o glumă proastă”

În cadrul audierii de miercuri de la Copenhaga, Schjelderup a precizat că a distribuit acest videoclip ca „o glumă proastă” către patru prieteni pe Snapchat. Apoi, într-un mesaj publicat pe Instagram la 8 noiembrie, el şi-a cerut scuze, recunoscând că a comis „o greşeală stupidă”.

ADVERTISEMENT

El a susținut că a retras videoclipul imediat după ce a fost informat de un prieten că era ilegal conţinutul acestuia. Schjelderup a jucat ultimele 20 de minute ale meciului împotriva Estoniei la 13 noiembrie şi a rămas pe banca de rezerve duminică împotriva Italiei.

Este decarul naționalei lui Haaland și Sørloth

El are opt selecții la națională, unde n-a înscris niciun gol. Concurența sa este infernală, jucând pe același post cu Iar al doilea atacant al Norvegiei este Alexander Sørloth, de la Atletico Madrid, și el un jucător cu un randament remarcabil. În ciuda vedetelor care sunt acum la naționala Norvegiei, Schjelderup a primit la ultima convocare tricoul cu numărul 10.

ADVERTISEMENT

Norvegia a câştigat ambele meciuri şi şi-a asigurat calificarea la Cupa Mondială din 2026, prima sa participare la un turneu mondial după 28 de ani. Norvegienii au fost și la CM 1994, atunci cînd din lot a făcut parte și tatăl lui Haaland.

România își află azi adversara de la baraj

42 de echipe s-au calificat la Cupa Mondială de la anul. Restul de șase se vor desemna după barajele programate în luna martie. Patru vor fi din Europa, iar două vor veni de la barajul intercontinental în are sunt angrenate Bolivia, Panama, Surinam, Irak, RD Congo și Noua Caledonie.

. Meciul se va disputa în deplasare. În cazul fericit al accederii în finală, România va putea juca pe teren propriu, dacă tragerea la sorți îi va fi favorabilă.