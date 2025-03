Vedeta Pro TV care regretă participarea la Survivor România: „Pentru doi, trei lei….”

Augustin Viziru, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, nu mai vrea să audă de reality show-uri. Cu toate că a participat la Ferma și Survivor România în trecut, fanii nu-l vor mai vedea în astfel de ipostaze.

Augustin Viziru spune adio reality show-urilor

Băiatul rău al telenovelelor românești, Augustin Viziru, nu mai vrea să audă de reality show-uiri. În urmă cu câțiva ani, dar cum regretă.

Actorul consideră că a făcut o greșeală atunci când a acceptat și că banii câștigați nu au fost suficienți pentru a compensa timpul petrecut departe de familia sa. Astfel că, deși fanilor le place să-l vadă pe micile ecrane,

„Nu voi mai participa la reality-show-uri, cu siguranță. Și așa îmi pare rău că m-am dus la Ferma și la Survivor pentru că momentele petrecute acolo, departe de casă, nu mi le va mai da nimeni înapoi, mai ales că le puteam petrece cu copilul meu.

Și cred că sunt mult mai importante momentele petrecute cu familia mea față de cei doi, trei lei în plus. Fata mea mă surprinde în fiecare zi. Și eu, la fel, ne jucăm toată ziua. Am timp pentru ea cum nu are nimeni, nu fac nimic altceva”, a declarat Augustin Viziru pentru .

A revenit pe micile ecrane

Nu mai merge la reality show-uri, dar a revenit pe micile ecrane, în Tătuțu. Augustin Viziru îl joacă pe Ciroză, dușmanul lui Bebe Măcelaru, cu care însă nu are multe în comun. Actorul a dezvăluit că nu este deloc consumator de alcool, ba chiar a băut pentru prima dată la 30 de ani, iar această etapă de rebeliune nu a durat decât trei ani.

De altfel, și la filmări tot cu permisiunea fetiței sale merge. „Acesta este primul proiect pe care îl accept în 4 ani de zile, pentru că în perioada asta, după cum toată lumea știe, am devenit tată și am acordat mult mai mult timp fetiței.

Acum, că a mai crescut, am voie să filmez la serial. Nu mult! Așa mi-a zis: Tată, te duci pe acolo și vii repede, da?”,