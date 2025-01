Vedetă PRO TV, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 10 kilograme după divorț! Ce spune despre noua relație: „Ne-am plăcut foarte mult”

O vedetă de la PRO TV trăiește o viață nouă de când și-a schimbat complet stilul de viață. Este vorba despre una din cele mai apreciate actrițe de la noi, al cărei divorț a fost mediatizat, la un moment dat, pentru scurtă vreme.

Vedetă PRO TV, transformare radicală după divorțul de fostul soț

Maria Popovici, vedetă în show-ul „Săriți de pe fix” de la PRO TV, a dezvăluit într-un podcast cât de mult a reușit să slăbească și prin ce transformări a trecut după separarea de fostul ei soț, Mincu.

Actrița care a plecat de la Antena 1 la PRO TV în urmă cu un an a recunoscut că stă bine și pe plan amoros, după ce în presă au apărut imagini cu ea și noul ei iubit. a confirmat că se vede cu cineva, dar nu a vrut să dea detalii întrucât persoana cu care e acum într-o profundă cunoaștere nu își dorește atenție publică.

Unul din oamenii care i-a schimbat viața, determinând-o să se țină de sală și de un stil alimentar echilibrat este antrenorul de fitness Valentin Bosioc, extrem de apreciat pe rețelele de socializare. Datorită lui Vali, cunoscuta vedetă de la PRO TV a renunțat, printre altele, la consumul de alcool.

Maria Popovici s-a apucat de sală și a renunțat la alcool

„Am cunoscut un antrenor astă-vară și felul lui de a fi m-a făcut să mă schimb. Valentin Bosioc îl cheamă, e un tip foarte mișto. Odată ce am avut disciplină la sală, am zis să am și acasă.

Apoi mi-am dat seama că, știm cu toții că alcoolul îngrașă, nu mi-a mai plăcut să mai consum alcool atât de des, căci din cauza oboselii am ajuns să fiu mahmură a doua zi și de la două-trei pahare de vin sau să fiu deshidratată. Mi-a dat asta forță și chestia cu alergatul mi se pare că te învață niște anduranță. Parcă înveți să înduri și greutățile în viață”, a declarat Maria Popovici în

Despre noul ei iubit: „Nu e persoană publică”

În continuare, și despre bărbatul cu care se vede de ceva vreme, după separarea de Mincu.

„Domnul este un domn cu care mă văd acum. Asta e tot. Nu am altceva de povestit. Am fost foarte șocată să aflu că am fost urmăriți pe stradă, nu mi-a venit să cred. Dar nu e nimic serios, deocamdată. E exact cum scrie în presă, un domn misterios.

Noi ne-am întâlnit mai demult. Nu e persoană publică. Ne-am cunoscut într-o seară, ne-am plăcut foarte mult, și de atunci ne-am tot văzut. Mi mi se pare că să vorbesc despre mine, pot să răspund la orice, dar să vorbesc despre altcineva care nu dorește să fie în atenția publicului… E unfair”, a adăugat Maria Popovici.

Actrița a slăbit 12 kilograme

Întrebată de Jorge dacă a apelat la operația de micșorare de stomac sau Ozempic pentru a slăbi, Maria Popovici a zis că nu s-a pus niciodată problema de așa ceva. A dat jos vreo 12 kilograme făcând multă mișcare.

„Doamne ferește, nu! Mi-ar fi frică. Pe mine asta cu micșorarea de stomac chiar mă superă. Chiar nu eram atât de mare. Am slăbit 10-12 kilograme. Da, mi-ar plăcea să mai slăbesc vreo 5-6 kile. Am auzit de Ozempic ăsta, dar e ceva pentru diabetici. N-are efecte adverse? Cum naiba să te duci să faci asta? Eu nu aș face orice pentru siluetă sau frumusețe. Mai bine stau mai grăsuță și sănătoasă”, a mai spus Maria în același podcast.