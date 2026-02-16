Vedeta Pro TV exultă după U Craiova – FCSB 1-0: „La Slobozia merg cu praz la mine!”. Ironii la adresa arbitrajului: „Dacă era invers, se valida”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ieșit cu capul sus din dubla cu FCSB. Oltenii s-au calificat și în sferturile Cupei României, după 2-2 contra campioanei, și au învins și în SuperLiga României, făcând misiunea de intrare în play-off a roș-albaștrilor din ce în ce mai dificilă. Mihai Bobonete a fost în culmea fericirii la ieșirea de pe stadion și deja are planul făcut pentru următoarea deplasare.

Mihai Bobonete, fermecat de jocul Universității Craiova. Ce a transmis vedeta Pro TV

Craiova lui Filipe Coelho a făcut două meciuri bune cu FCSB și a obținut fix ceea ce și-au propus înaintea dublei. În lipsa lui Florin Tănase, campioana României a arătat debusolată în meciul din SuperLiga României, iar Filipe Coelho a profitat de acest lucru. Oltenii au câștigat cu 1-0 și au mai făcut un pas important spre un titlu așteptat de foarte mult timp.

Mihai Bobonete a fost prezent la meciul Universității și a fost fermecat de jocul favoriților săi. Cel mai lăudat a fost antrenorul Filipe Coelho, despre care spune că

„Este cel mai bun meci al Universității Craiova în ultimele 10 jocuri. Și cu cel mai greu adversar, deci să țineți minte! A fost lecție de fotbal. Toată echipa m-a impresionat, în special antrenorul, pentru cum a pregătit meciul.

E discutabil la golul 2-0, pentru că nu vine mingea intenționat de la adversar, se lovește în piciorul adversarului. Apoi vine la Matei. Dacă se întâmpla invers, se punea golul.

Se vede titlul și s-a văzut și ce înseamnă arbitraj corect. Au fost cartonașe galbene atunci când a trebuit. La Slobozia merg la meci, cum să nu? Acolo am făcut liceul, de acolo e soția. Sunt pe stadion, la Unirea, inaugurează nocturna. Mă duc cu praz la mine, cu tot ce trebuie. Și următorul spectacol îl am la Ploiești, cu o zi înainte. Îi dau înainte, fac turneu național, sunt peste tot”, a declarat Mihai Bobonete la finalul meciului.

Despre ce fază de arbitraj vorbește, de fapt, Mihai Bobonete

Mihai Bobonete a lăudat arbitrajul lui Marian Barbu, mai ales având în minte greșelile impardonabile din ultimele zile. El a explicat că centralul nu a scăpat nicio secundă jocul de sub control, a arătat cartonașe galbene atunci când a fost nevoie pentru a liniști spiritele și a făcut o partidă bună per total. Totuși, el este de părere că dacă faza golului anulat al Craiovei ar fi fost la poarta cealaltă (n.r. – FCSB ar fi marcat identic), reușita ar fi fost validată.

Faza respectivă a avut loc în minutul 59 al partidei, când Assad a tras din marginea careului, iar mingea a fost apărată de Matei Popa. Tânărul portar nu a reținut mingea, ci doar a respins-o în piciorul lui Lixandru, de unde a ricoșat la David Matei, care a reușit să înscrie. Totuși, deoarece nu s-a considerat pasă venită de la adversar, iar tânărul mijlocaș al Craiovei se afla în poziție de ofsaid. Acest lucru s-a întâmplat pentru că mijlocașul lui FCSB nu a avut în niciun moment mingea sub control, ci doar s-a lovit de piciorul său.

Cum arată programul Universității Craiova în ultimele meciuri din sezonul regulat

După dubla „de foc” cu FCSB, pentru olteni urmează două meciuri mai facile, cel puțin pe foaie. Craiova merge la Slobozia, urmând să primească vizita lui Metaloglobus. Echipa lui Coelho termină sezonul în stil mare, într-un meci direct cu Rapid București.

Dacă Universitatea va câștiga toate cele trei partide rămase, atunci va lua o opțiune foarte importantă la câștigarea campionatului. Până la meciul cu Rapid, craiovenii se vor întâlni și cu CFR Cluj în sferturile de finală ale Cupei României.