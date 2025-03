Vedeta PRO TV pe care s-a supărat Sebastian Stan, românul de la Oscar: „Ultima oară am vorbit acum un an”

Un personaj extrem de cunoscut de la PRO TV a povestit despre relația lui cu Sebastian Stan, una de răceală la ora actuală, și a dezvăluit care e motivul pentru care nu și-au mai vorbit de un an.

Vedeta PRO TV pe care s-a supărat Sebastian Stan

În cadrul ediției speciale dedicate Oscarurilor, difuzată pe VOYO, platformă dezvoltată de PRO TV, Alex Bogdan a spus că îl admiră foarte mult pe Sebastian Stan, doar că între ei doi s-a produs o mică ruptură.

Irina Margareta Nistor, Maurice Munteanu, Alexa Bogdan și jurnalista Amalia Enache au comentat Gala Oscarurilor 2025, iar la începutul emisiunii difuzată în exclusivitate pe VOYO, actorul din „Scara B” a scăpat porumbelul.

La început, s-a gândit dacă e nimerit sau nu să spună ce pățanie a avut cu Stan, iar apoi și-a făcut curaj și a zis ce i-a despărțit. Nu știm dacă a făcut-o în spirit de glumă ori chiar crede că nominalizatul de la Oscar îi dă, într-adevăr, cu flit de un an încoace.

În studioul Oscarurilor de la VOYO, comediantul Alex Bogdan a spus că îl cunoaște personal pe Sebastian Stan. Doar că… relația lor sau, să zicem, comunicarea lor, e inexistentă de 12 luni încoace.

Umoristul a mărturisit că i-ar plăcea foarte mult ca Stan să se aleagă cu statueta de aur pentru partitura din „The Apprentice”. În film, îl interpretează pe Donald Trump. Ba chiar, Bogdan îi ține toți pumnii.

Bogdan a zis că Sebastian nu prea îi mai răspunde la telefon și totul ar fi pornit de la un casting la care s-au prezentat cei doi. Alex a câștigat rolul, în detrimentul lui Sebastian, azi o stea internațională a filmului, iar constănțeanului nu i-ar fi picat tocmai bine.

Alex Bogdan: „Suntem într-o relație mai rece”

„Ultima oară am vorbit acum un an. Suntem într-o relație mai rece acum. Am dat un casting într-un film, pe care l-am luat eu, și s-a supărat”, a declarat Alex Bogdan,

Invitații ediției dedicate Oscarurilor au aflat, apoi, de la Amalia Enache, că lui Sebastian Stan nu îi place să i se spună Sebi. Prietenii îl alintă după numele de familie. Acest lucru a contrariat-o cumva pe

Cei apropiați, cei care îl cunosc și iubesc pe actorul român de la Oscar îi spun Stănică. Este diminutivul de la numele de familie.

Sebastian Stan a fost nominalizat pentru interpretarea lui în producția „The Apprentice”. Românul a figurat la categoria „Cel mai bun actor în rol principal” la cea de-a 97-a ediție a Oscarurilor.

„Cred că [Trump] ar trebui să fie recunoscător, ca să fiu sincer. Cred că i-am oferit o perspectivă foarte complexă, tridimensională asupra vieții sale. Nu-mi amintesc ca altcineva să fi făcut asta”, spunea Stan, la un moment dat, întrebat dacă președintele american ar trebuie să se îmbufneze.