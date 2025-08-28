Vedeta PRO TV, prezentă la Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir: „Nu aveam cum să stau în București! De la 4 dimineața m-au luat emoțiile”

Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir este duelul decisiv pentru calificarea în Faza Ligii UEFA Conference League. Oltenii pleacă cu un avantaj după partida tur, scor 2-1, iar la acest meci va asista o vedetă din cadrul trustului PRO TV.

Mihai Bobonete, prezent la Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai apreciați actori și comedianți români. Pe lângă personajul său celebru „Bobiță”, din Las Fierbinți, Bobonete este cunoscut și pentru spectacolele de stand-up organizate, la acestea asistând mii de persoane de fiecare dată.

Ei bine, , . Cu mai puțin de 3 ore înainte de meciul oltenilor cu Istanbul Bașakșehir, Mihai Bobonete și-a făcut apariția pe frumosul stadion „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova a surprins acest moment și a împărtășit, prin intermediul rețelelor de socializare, faptul că vedeta PRO TV va fi alături de „leii” lui Mirel Rădoi în meciul decisiv cu Istanbul Bașakșehir, din manșa retur al play-off-ului de calificare UEFA Conference League. Oltenii au și transmis un mesaj, anume „Mihai Bobonete este alături de Știința”.

„La 4 dimineața mă luase emoțiile! Mă bucur că suntem 30.000 de olteni pe stadion”

În același timp, Mihai Bobonete a oferit și câteva declarații înainte de duelul decisiv. Concret, Universitatea Craiova a postat pe TikTok un scurt interviu cu actorul, iar acesta se arăta încântat de prezența ce se anunță pe „Ion Oblemenco”. Starul PRO TV a transmis că emoțiile l-au cuprins încă de la 4 dimineața, însă e sigur că oltenii lui Mirel Rădoi se vor califica mai departe în competiție.

„Azi e zi de sărbătoare și nu aveam cum să stau în Bucureștiul acela care fierbea. Oricum, de azi noapte, pe la 4, m-au luat emoțiile, spuneai că urmează să merg în Deltă. E meci mare, îl aștept de zeci de ani de zile. E o calificare uriașă într-o competiție europeană. Nu am niciun fel de emoții că n-o să trecem mai departe.

Mă bucur că suntem peste 30.000 de olteni pe stadion, lucru ce aș vrea să se întâmple la toate meciurile începând de acum. Eu cred că întreaga oltenie aștepta această echipa, care va fi iubită de toată suflarea oltenească. Hai, Craiova!”, a declarat Mihai Bobonete pe contul oficial de TikTok al Universității Craiova.