Vedetă PRO TV, semnal de alarmă despre înfometare: “Am fost bulimică, anemică, depresivă”

O vedetă de la PRO TV a decis să tragă un semnal de alarmă și să recunoască în direct că a avut o problemă gravă din pricina înfometării.

Este vorba despre o tânără prezentatoare care le-a dat de gândit celor din fața micilor ecrane, în special doamnelor și domnișoarelor, care poate deja au început pregătirile pentru vară, în această perioadă, la nivel de siluetă.

Aceasta nu s-a sfiit să spună adevărul și să aprecieze că uneori persoanele care își doresc să arate într-o formă maximă trebuie să aibă grijă și să nu se îmbolnăvească din pricina alegerilor făcute.

Semnal de alarmă tras de o vedetă de la PRO TV care s-a înfometat

Mai exact, noua colegă a lui Cove și a Lorei de la Vorbește Lumea a vorbit cât se poate de deschis despre problema ei în alimentație. A venit însoțită de nutriționista care a ajutat-o să depășească respectivele momente critice.

Francisca este cea mai nouă vedetă de la PRO TV, fiind cunoscut că a înlocuit-o pe Viviana Sposub pentru rubrica meteo. Iubita lui George Burcea nu a mai revenit în fața camerelor după participarea la Fermă.

Francisca a tras un semnal de alarmă și a recunoscut că din dorința de-a arăta perfect, ajunsese să facă anumite gesturi nu tocmai recomandate celor care își doresc să “topească” kilogramele într-un mod sănătos.

Bruneta a mai recunoscut că a reușit să arate exact așa cum își dorea, dar că transformările nu se întâmplă peste noapte, așa cum ne-am dori cu toții. Francisca a avut nevoie și de o răbdare de fier și a susținut că se poate integra în categoria persoanelor bulimice.

“Am fost bulimică, anemică am fost depresivă, am ajuns la medicamente recomandate de psihiatru. Eram într-un stadiu rău de tot. Mi-am băgat degetele pe gât, nu mi-e rușine să recunosc. Nu voiam să accept că am nevoie de un specialist.

Mi-era mai ușor să mă înfometez, decât să mănânc ce voiam eu. Am cunoscut-o pe Carmen (n.r.: nutriționist) și mi-a arătat ce este acest stil de viață. Este normalitatea, practic. De la ea ieși alt om, lucrează foarte mult cu psihicul fiecărei persoane. Am sunat-o de multe ori plângând și i-am spus că îmi este foame. Dar dacă sunt rezultate bune deja, e păcat să renunți”, a recunoscut Francisca, în direct, la Vorbește Lumea.

