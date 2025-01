Vedetă ProTV, amenințată cu arma: „Am avut kalașnikovul la cap într-un arest”. Exclusiv

Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de investigații de la ProTV, Cosmin Savu a fost de multe ori în pericol, prin prisma meseriei pe care și-a ales-o. A primit amenințări la adresa familiei, a avut arma la cap într-un arest în Khartoum și a trecut puțin pe lângă un atac cu rachete, în Ucraina.

Vedeta ProTV, Cosmin Savu, amenințată cu arma

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, jurnalistul Cosmin Savu de la ”România, te iubesc!” mărturisește până unde ar merge în timpul unei investigații. Și-ar risca viața pentru meseria pe care a decis să o urmeze sau ar spune pas, gândindu-se la familia care-l așteaptă acasă?

În ciuda lucrurilor mai puțin plăcute care-l înconjoară zilnic, jurnalistul Cosmin Savu recunoaște că „eu îmi fac România” și ne explică, din punctul lui de vedere, de ce pleacă românii peste hotare să muncească.

De ce tocmai jurnalism? Ce te-a atras în această direcție?

– Cosmin Savu: La început a fost o întâmplare. Am ajuns la facultatea de jurnalism fără prea multă pornire. Uneori glumesc și spun că presa m-a ales pe mine. Gustul a venit cu timpul și da, este un virus care îți mișcă mulți anticorpi în organism.

Curiozitatea, dorința de a scormoni după adevăr și de a fi drept. O doză de narcisism, combinată cu umilința în a considera că nu deții adevărul absolut. Perseverența dusă câteodată la încăpățânare și muncă, multă muncă.

„Ai mei aveau în acea perioadă o situație materială precară”

Inițial ce profesie ți-ai dorit să faci?

– Am vrut să fac filosofie. Dar pentru că ai mei aveau în acea perioadă o situație materială precară, am căutat pentru studiile superioare. Ceva în capitala județului unde sunt născut și crescut. În Sibiu. Așa că am început neîncrezător facultatea de jurnalistică. Și… iată-mă!

Ai regretat vreodată alegerea făcută?

– Deloc. Nu cred că aș fi putut alege ceva care să mi se potrivească mai bine.

Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

– Acum este cel mai bun, cu siguranță. Sunt mai matur, mai experimentat și, sper eu, mai echilibrat. Au fost perioade mai grele. Primii ani de București n-au fost chiar plăcuți pentru un ardelean conservator.

Am avut noroc cu niște părinți înțelegători, m-au susținut, m-au ajutat să rezist. Chiar și financiar, când a fost nevoie. Și acum am congelatorul cu mâncarea de la mama, pachetul de prim-ajutor.

Cum a făcut vedeta de la ProTV față încercărilor din televiziune?

Lumea televiziunii nu e roz. De câte ori te-ai izbit de invidie, de răutate? Cum ai reușit să trăiești împreună cu lucruri mai puțin plăcute?

– Poate la început puneam mai mult la inimă, dar am crescut, am simțit că sunt valorizat și că eforturile mele aduc și rezultate. Asta nu înseamnă că acum e totul așa cum ar trebui să fie. Dar „Critici voi, cu flori deșerte, Care roade n-ați adus, E ușor a scrie versuri, Când nimic nu ai de spus.” Mi-a plăcut Eminescu (n.r. râde).

România, te iubesc. Cum și când a început totul?

– În 2007. Era în pregătirea emisiunii. Am venit din TVR pentru proiectul unei emisiuni de reportaje și investigații care s-a numit ulterior “România, te iubesc”. Am început în 2008 difuzarea emisiunii și de atunci venim în fiecare duminică cu ceva nou.

Sincer, iubești România? Care sunt primele 3 motive pentru care iubești această țară?

– Niciun dubiu. Familia mea, cabana mea de pe Valea Avrigului și prietenii. Ei îmi fac România.

Cosmin Savu: „Este o dinamică care nu cred că se va opri curând”

Ce-i simți că-i lipsește României?

– Multe. Și anticipându-ți următoarea întrebare, îi lipsesc mulți români de calitate care au preferat să plece. Suntem într-o perioadă complicată și cel mai mult mă gândesc la carențele în educație, deformarea societății din perioada comunismului, deficitul de democrație.

După părerea ta, de ce pleacă atât de mulți români să lucreze și să trăiască în străinătate?

– Pentru fiecare este o decizie personală, o cauză. Din păcate, văduvită de prezența rudelor. Este o dinamică care nu cred că se va opri curând.

E adevărat că astăzi lumea este globalizată, distanțele s-au “scurtat”, mai ales odată cu libertatea de mișcare în Europa, călătoriile sunt ceva mai accesibile. Au fost valuri diferite, motivații diverse. De la nivelul de trai și veniturile mici și până la calitatea vieții sau oportunități profesionale mult mai bune.

Ce crezi că ar trebui să schimbăm la noi ca să iubim, cu adevărat, România?

– Trebuie să avem mai multă încredere în noi și în ce putem aduce fiecare dintre noi ca plus valoare pentru societate. Să gândim mai mult pentru comunitate, să ne apărăm pătrățica mai mult și să nu fim influențați cu ușurință de tot felul de impostori sau manipulatori.

Cosmin Savu și-a riscat viața: „Am avut kalașnikovul la cap într-un arest în Khartoum”

Viața ta este și a fost plină de investigații periculoase. Când te-ai simțit cel mai ‘descoperit’, când ți-a fost viața în pericol real?

– Încerc să nu mă expun fără ”o plasă de siguranță”, dar da, sunt momente când nu poți controla ce se întâmplă. Ca un om normal, am frici și tocmai de aceea încerc să preîntâmpin și să analizez potențiale pericole.

Dar nu mi-a fost tot una când am primit amenințări la adresa familiei din partea unor interlopi. Sau când am avut kalașnikovul la cap într-un arest în Khartoum, Sudan, când am fost amenințat de (cu mult înaintea războiului) că dacă nu șterg filmările, nu ajung teafăr acasă.

Până unde ești dispus să mergi în momentul în care începi o investigație?

– Până la capăt.

Cosmin Savu este un tată implicat: „Mai mârâi când sare calul”

Să trecem la viața personală. Cum este tăticul Cosmin? Permisiv, mai sever?

– Puștoaica mea e acum ditai domnișoara, are aproape 16 ani. Așa că, nu mai merge cu asprime sau ceartă. Suntem prieteni, chiar ”parteneri în crime”, ne împărtășim poveștile, gândurile, poveștile.

Ne schimbăm playlist-urile cu muzică, glumele proaste de pe social media, dar, bineînțeles că mai mârâi când sare calul. Dar mârâi mai repede ca o felină simpatică.

Ce părere are Catrinel despre meseria ta, cât înțelege din ce face tati?

– Știe și este înțelegătoare. Chiar mândră de rezultatele mele profesionale. Știe că sunt pasionat, îmi ascultă uneori chiar și subiectele. Poveștile despre corupți și impostori.

Ce simți că ai învățat, în toți acești ani, de la fiica ta?

– Să fiu răbdător și ”cool”.

Mai ai timp și de viață socială, de prieteni, relații?

– Am, am. Așa cum am spus, sunt un om normal (n.r. râde). Călătoresc mult, merg cât de des pot acasă la ai mei, la Avrig. Vara sunt pe munte sau cu rucsacul în spate, în călătorii.

„Să nu facă pe alții să sufere în mod gratuit”

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– Eu mă uit doar la prezent și la viitor. Ce a fost, a fost, fără mari regrete, fără prejudecăți. Am făcut destule greșeli, dar din fiecare încerc să învăț ceva.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Nu știu, sunt destul de transparent. Că sunt un om relaxat, căruia îi place să râdă mult, să facă haz de necaz. Sunt considerat, câteodată, de unii colegi mai ”reținuți” prea ”hăhăit”. Dar da, îmi place să râd mult.

Dacă te-ai întâlni acum cu Cosmin cel mic, ce sfat i-ai da?

– Să încerce să nu facă pe alții să sufere în mod gratuit. Să fie mai atent la relațiile interumane. Să aprecieze mai mult grija celor din jur.