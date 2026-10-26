Vedeta Rapidului a refuzat ultima ofertă! Poate pleca gratis! Toate detaliile. Exclusiv

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Continuă veștile proaste pentru Rapid după 1-4 pe Arena Națională în derby-ul cu FCSB. Daniel Pancu ar putea să îl piardă la finalul acestui sezon pe Alex Dobre, unul dintre idolii fanilor din Giulești. Internaționalul român mai are contract până în 30 iunie, iar negocierile pentru prelungire sunt în toi. Doar că nu decurg deloc promițător.

Alexandru Dobre a refuzat ultima ofertă a Rapidului pentru prelungirea contractului! Poate semna gratis cu orice echipă în ianuarie

Alex Dobre are în prezent un contract de 12.000 de euro pe sezon, iar FANATIK a aflat că oficialii Rapidului i-au propus o prelungire cu un salariu mărit la 15.000 de euro. Dar s-au lovit de un refuz din partea jucătorului. Iar în Giulești nu există prea multe motive de optimism că se va putea ajunge la un acord.

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Conducătorii Rapidului nu sunt convinși că ar fi o idee oportună să vină cu o propunere și mai mare de salariu pentru Dobre. Apropiații jucătorului au lăsat de înțeles că jucătorul ar accepta o prelungire pentru un salariu de 20.000 de euro. Dar suma nu s-ar încadra în strategia clubului, iar o excepție s-a făcut doar pentru Moruțan.

Oricum, pentru moment nici Alex Dobre nu se grăbește să semneze prelungirea. Ar fi tentat să plece din postura de jucător liber de contract și să încaseze bonusurile de la viitoarea echipă. Peste doar două luni, de la 1 ianuarie, ar putea să semneze cu orice echipă dorește un contract care ar urma să fie valabil de la 1 iulie.

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Glasgow Rangers, varianta de vis pentru Alex Dobre. Și motivul pentru care jucătorul evită să semneze prelungirea cu Rapid

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și ar putea face o mișcare în iarnă. Este o variantă care în mod evident ar fi pe placul fotbalistului și tocmai din acest motiv nu se grăbește să semneze o prelungire. Ci ar prefera să așteaptă începutul lui 2027 pentru a putea negocia o plecare în străinătate.

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Un motiv pentru care oficialii Rapidului nu sunt pregătiți să spargă banca pentru a-l convinge să prelungească este legat și de forma jucătorului. În actuala stagiune, prestațiile lui Dobre sunt mult sub nivelul din sezoanele precedente. FANATIK , care nu arată deloc bine pentru fotbalistul de 28 de ani. Dobre a avut zero realizări și în derby-ul cu FCSB și a fost scos de Pancu în minutul 60.

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„Nu știu ce s-a întâmplat cu Rapid. Nu a fost Rapid în seara asta. I-a hipnotizat Arena Națională, nu a fost Rapid. Nu știu ce s-a întâmplat. E normal să fie entuziasm. Am văzut un Dobre care nu a atins-o. Moruțan nu a făcut o fază. Jucătorii valoroși ai lor”, spunea Gigi Becali la după FCSB – Rapid 4-1.

Daniel Pancu i-a luat banderola de căpitan la începutul acestui sezon. Cifrele lui Dobre au scăzut considerabil

Daniel Pancu a surprins la începutul acestui sezon când a decis să îi ia banderola de căpitan lui Alex Dobre și i-a oferit-o lui Lars Kramer. Pancu spunea că măsura a fost luată și din cauza unor gesturi pe care fotbalistul le-a avut la adresa galeriei, dar și pentru conflictul cu Costel Gâlcă, ambele situații de sezonul trecut.

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„El a fost în situația de a face niște gesturi și cu suporterii, și vizavi de antrenor, care nu fac cinste unui căpitan. În calitate de căpitan, trebuie să fii exemplu. Poate pe moment s-a supărat, dar eu cred că am luat o decizie bună”, spunea Pancu după ce i-a luat banderola lui Dobre.