Vedeta Rapidului, distrusă în direct: „Joacă doar pentru el!” Dănuț Lupu, nemilos și cu Moruțan și Petrila

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Rapid a suferit prima înfrângere a sezonului, scor 0-1 cu Dinamo, în etapa a 5-a din SuperLiga. Dănuț Lupu, fostul mare jucător de la Rapid și Dinamo, nu a avut milă de vedetele lui Daniel Pancu: Alex Dobre, Olimpiu Moruțan și Claudiu Petrila.

Alex Dobre, distrus în direct de Dănuț Lupu! Ce l-a făcut pe fostul mare jucător să răbufnească

După două victorii și două rezultate de egalitate, Rapid a simțit gustul înfrângerii pentru prima oară în acest sezon de SuperLiga. Giuleștenii au cedat chiar pe teren propriu, scor 0-1, în derby-ul orgoliilor cu Dinamo. Dănuț Lupu nu a avut milă de cei mai valoroși jucători ai Rapidului și

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„Dobre joacă doar pentru el. În totalitate, Dobre este un jucător pe care îl interesează doar ca el să iasă în evidență. La pasa aceea pe care i-a dat-o vârfului, a făcut driblingul acela prelungit și nu mai ajungea la minge și a întins piciorul și i-a dat-o pentru că altfel nu i-o dădea nici acolo”, a spus Dănuț Lupu care l-a avut pe listă și pe Olimpiu Moruțan despre care a dat un verdict crunt. „Moruțan… Să mă scuzați, nu mai poate”.

Nu în ultimul rând, Dănuț Lupu l-a criticat în termeni duri pe Claudiu Petrila. Rezervă neutilizată în derby-ul Rapid – Dinamo, Petrila s-a accidentat la încălzire. „Eu nu am mai auzit asta, jucător care să se accidenteze la încălzire (n.r. Petrila). Una este să te încălzești că ești titular și alta este să te încălzești că ești rezervă și te accidentezi. Ca titular, mai face niște sprinturi, încerci, dar ești rezervă. Pentru ce să te accidentezi? Că faci 5 contra 2 sau că te joci cu mingea?”, a mai spus Dănuț Lupu.

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Dănuț Lupu a remarcat schimbarea din jocul lui Dinamo: „Îmi place mai mult acum”

Analizând derby-ul Rapid – Dinamo, Dănuț Lupu pe bancă. Fostul mare internațional român a remarcat o schimbare în bine în jocul alb-roșiilor. „Anul trecut, rezultatul nu era corect. Dinamo avea 50 de ocazii și câștiga Rapid.

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Uite că s-a întors roata. Nu trebuie neapărat să joci bine ca să câștigi. Trebuie s-o bagi în poartă. Anul trecut Rapid dădea un șut și ieșeau două goluri. Acum a venit rândul lui Dinamo, un șut, un gol. Dinamo i-a dominat pe final după gol. Față de Kopic, la ora actuală, Dinamo joacă perpendicular mult mai mult pe poartă.

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Cu Kopic o pasau 3 zile, acum joacă mai mult perpendicular. De-asta încearcă și devierile pe care le încearcă. Când Rapid s-a trezit s-a dus aproape de ei au avut ocaziile pe care le-au avut. Nu au ocaziile pe care le aveau cu Kopic, dar mie parcă îmi place mai mult cum joacă acum. Rapid joacă mai bine cu Pancu decât cu Gâlcă. Pancu le-a influențat această agresivitate, dorința să joace, dar este o problemă. Și eu îmi doresc și vreau, dar nu mai pot. La Rapid își doresc mult, dar nu prea mai pot”, a mai spus Dănuț Lupu.