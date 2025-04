Vedeta Rapidului își face „mea culpa” după punctele pierdute în prelungiri cu FCSB și U Craiova: „Nu mai ține de antrenor!”

Rapid a ratat startul în play-off-ul SuperLigii, obținând un singur punct din primele două etape. Și mai îngrijorător pentru suflarea giuleșteană este faptul că puncte cruciale s-au irosit după expirarea timpului regulamentar de joc. Mai mult, și în ultima runda din sezonul regulat, Rapid a încasat un gol echivalent cu înfrângerea la Hermannstadt totîn minutele adiționale.

Explicația lui Claudiu Petrila despre punctele pierdute de Rapid cu FCSB și U Craiova: „Nu mai ține de antrenor, ține de noi în teren”

Așadar, Rapid a ajuns la trei meciuri consecutive în care încasează un gol în prelungiri și pierde punct sau puncte din această cauză:

ADVERTISEMENT

1-0 (Neguț 90+5 )

(Neguț ) (Ciobotariu 13, 83, Dobre 70 / Bîrligea 29, Cisotti 55, Fl. Tănase 90+4 )

) (Zajkov 55 autogol / Mekvabishvili 18, Mitriță 90+4 )

În urma acestor rezultate, Robert Niță l-a întrebat pe invitatul său cum se simte situația din interior, de la nivelul gazonului.

ADVERTISEMENT

„E clar că am pierdut foarte multe puncte pe final de joc, în prelungiri. Ceea ce nu cred că mai ține de antrenor. Ține doar de noi, în teren, să găsim o soluție, în așa fel încât să nu mai primim gol, să ținem de puncte. Din păcate, în ultimele 3 meciuri pierdem puncte pe final, puncte foarte importante care ne puteau pune mai sus în clasament”, a explicat Claudia Petrila.

Cât de sus? Un singur loc mai sus, pe poziția a 5-a, dar cu șanse considerabil mai mari de a prinde din urmă liderul. În momentul de față clasamentul din SuperLiga arată astfel:

ADVERTISEMENT

U Craiova – 32 de puncte FCSB – 32 p CFR Cluj – 30 p U Cluj – 29 p Dinamo – 26 p Rapid – 24 p

ADVERTISEMENT

Clasamentul SuperLigii fără golurile încasate de Rapid. Ce distanță ar fi fost față de U Craiova și FSCB

Fără cele trei goluri amintite, încasate de Rapid de la Hermannstadt, FCSB și U Craiova după minutul 90, clasamentul ar fi arătat astfel:

U Craiova – 31 p FCSB – 30 p CFR Cluj – 30 p U Cluj – 29 p Rapid – 28 p (Rapid ar fi beneficiat de un punct cu rotunjire de la remiza cu sibienii) Dinamo – 26 p.

Rapid s-ar fi aflat la doar 3 puncte de primul loc din campionat (cu dezavantajul de a fi beneficiat de rotunjirea punctelor la intrarea în play-ff). În realitate, giuleștenii sunt la 8 puncte de U Craiova și FCSB, iar lupta pentru titlu e deja încheiată pentru ei după doar două runde, așa cum a observat și Robert Niță în emisiunea Suflet de Rapidist. Moderatorul a scos în evidență, totuși, jocul bun al echipei antrenate de Marius Șumudică. Iar invitatul său a mers pe aceeași idee, ridicând semne de întrebare la golul victoriei oltenilor în Giulești.

„Și eu consider că am făcut un joc bun și cu FCSB, și cu Craiova. Ne-am creat ocazii în ambele meciuri, am reușit să marcăm. Dar, din păcate, o mică neatenție pe final în ambele meciuri. Deși, la meciul cu Craiova, dacă se dădea fault când trebuia să se dea fault, la Burmaz, nu se mai ajungea la gol. Mie mi s-a părut că a fost fault clar, fără niciun dubiu. A fost o împingere în fața arbitrului de tușă. Nu era foarte greu să îi spună domnului Kovacs că a fost fault. Dar așa a fost să fie, s-a scris istoria meciului și mergem mai departe”, a mărturisit Claudiu Petrila.

Claudiu Petrila a resimțit lipsta ultrașilor la Rapid – U Craiova: „E un chin fără suporteri pe Giulești”

Rapid – U Craiova s-a jucat în condiții speciale. Galeria gazdelor a fost suspendată pentru acest meci, iar Deși aceștia au reușit să facă o atmosferă bună, pentru Claudiu Petrila și colegii săi nu a fost la fel.

„Să joci în Giulești fără suporteri este un chin, să zic sincer, fiind obișnuit cu o atmosferă incredibilă acasă când jucăm. Deși acești copii au făcut o atmosferă foarte frumoasă și am simțit că au fost lângă noi, nu se compară! Să jucăm în Giulești cu suporteri în tribună este ceva unic și să sperăm că n-o să se mai întâmple asta, să ne lase singuri când jucăm acasă”, a precizat vedeta Rapidului.

Robert Niță a adus în discuție o declarație de-ale lui Marius Șumudică, după finalul partidei cu U Craiova. Antrenorul decreta atunci că echipa sa nu ar fi pierdut jocul, dacă beneficia de aportul ultrașilor.

„Da, și eu zic la fel. Ne-ar fi împins de la spate, poate chiar spre victorie. Cu siguranță ar fi contat!”, a concluzionat Claudiu Petrila.