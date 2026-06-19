Vedeta Rapidului ratează cantonamentul din Austria! Are interdicție de a părăsi România

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Kader Keita (25 de ani) are șanse minime de a fi prezent sub comanda lui Daniel Pancu în cantonamentul pe care Rapid îl va efectua în Austria în perioada 29 iunie – 10 iulie. Fotbalistului ivorian, care se află sub control judiciar după accidentul mortal produs în luna martie, îi este interzis să părăsească România din cauza problemelor juridice.

Kader Keita, șanse infime de a se deplasa în Austria alături de lotul Rapidului

Pe 3 martie, Kader Keita a fost implicat într-un accident în sectorul 2 din București. Fotbalistul ivorian a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni. Aproximativ o lună mai târziu, victima a decedat, iar Keita este acuzat de ucidere din culpă. Fotbalistul se află sub control judiciar, iar în acest context nu are dreptul de a părăsi România.

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Așadar, acesta are șanse infime de a se deplasa alături de coechipieri pentru cantonamentul din Austria, având nevoie de acceptul autorităților. „A mai făcut o cerere pentru a merge în Franța și i-a fost refuzată. Ținând cont că vorbim despre un caz de ucidere din culpă aflat pe rol, șansele ca el să fie lăsat să părăsească teritoriul României sunt minime în acest moment.

În țară i se permite să părăsească Bucureștiul, să muncească, practic să joace fotbal, dar șansele să primească undă verde pentru a ieși din țară sunt reduse”, susțin surse judiciare, conform . .

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Ce pedeapsă ar putea primi Kader Keita

Kader Keita este acuzat de ucidere din culpă și de părăsirea locului accidentului fără încuviințarea Poliției, infracțiuni pentru care Codul Penal prevede pedepse între 2 și 7 ani de închisoare. și s-a pronunțat cu privire la pedeapsa pe care ar putea să o primească africanul. „În practică, de cele mai multe ori se dispune o pedeapsă cu suspendare. Contează însă foarte mult și atitudinea pe care o va avea în fața instanței.

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Chiar dacă vorbim despre ucidere din culpă, analiza se face raportat la consecința cea mai gravă, respectiv decesul, nu doar la vătămare. În favoarea sa este tocmai caracterul de culpă al faptei, anume că nu a existat intenția de a ucide, însă rezultatul s-a produs. Vorbim, în esență, despre un accident, iar această poziție subiectivă face diferența”, a transmis acesta. Kader Keita a continuat să joace pentru Rapid după producerea accidentului, fiind prezent pe gazon în 8 jocuri din play-off.