Vedeta Realitatea TV și ”Surprize, surprize”, Roxana Niculae, a divorțat în mare secret: ”Am învățat cine sunt”

Roxana Niculae, frumoasa prezentatoare tv de la Realitatea TV, își aduce aminte de perioada liceului, una din cele mai nefaste din viața ei, când lucra deja în televiziune și profesorii o considerau ‘oaia neagră’ pentru că avea și alte preocupări în afară de școală.

Roxana Niculae, traumatizată în liceu pentru că era la ”Surprize, surprize”! Vedeta Realitatea Tv a divorțat în secret

Roxana Niculae dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK detalii exclusive despre cum a trecut de la artă la televiziune, după pandemie. Roxana Niculae își amintește cum era copilăria ei, cum pleca în cantonamente de la vârsta de 5 ani și cum tatăl ei era nelipsit când era vorba de concursuri sau audiții.

Frumoasa prezentatoare de la Realitatea TV dezvăluie că pandemia a făcut-o să-și revizuiască prioritățile și, din păcate, să divorțeze de soțul ei. Cu modestie, Roxana Niculae declară că nu s-a considerat niciodată celebră sau frumoasă, spune că doar și-a dorit să facă ce și-a dorit.

Roxana Nicolae își aduce aminte cum a reușit să ia castingul de la ”Surprize, surprize”, emisiunea Zânei Andreea Marin, și cât de mult a avut de suferit, la școală, din cauza acestei reușite.

“Pandemia mi-a dat un refresh la planurile mele de viitor”

În primul rând vreau să știu cum merge emisiunea? Ai avut emoții la prima ediție?

– Emisiunea este una activă, se numește ‘Star News’ și aduce la cunoștință telespectatorilor ultimele știri interne și externe, știri pe care le dezvolt în platou cu diverși experți. Îmi place la nebunie ce fac acum, mă bucur că trustul Realitatea m-a primit în familie și știu că mai am multe lucruri de învățat.

Prima emisiune a fost copleșitoare, dar am învățat, în timp, să-mi controlez emoțiile și să le depășesc. Nu scapi de emoții niciodată, doar înveți să le gestionezi. Simt că acum sunt unde trebuie, oamenii investesc în echipa și nu-ți taie aripile, sunt foarte încrezători.

Ești o coregrafă extraordinară. Mai dansezi?

– Trecerea de la dans la moderator de emisiune a fost una destul de lentă. Primul contact cu televiziunea a fost la Antena Stars, în 2017. A fost o perioadă de ‘călire’ dar am învățat destul de multe. Am avut parte de o ințiere abruptă și am învățat cum să gestionez oamenii, să fiu insistentă și să nu accept un refuz. Să lupt pentru ceea ce mi-am dorit. Din păcate, nu mai activez în domeniul artistic, am lăsat dansul pentru că vreau să-mi concentrez toată energia pe partea asta, văd un viitor în televiziune. Din pacate, în artă nu se investește foarte mult, iar pandemia mi-a dat un refresh la planurile mele de viitor. Calea de acum este mai stabilă și este cu adevărat ceea ce îmi doresc să fac.

“Când îți place ceea ce faci nu te mai gândești la sănătate”

Este o meserie foarte dificilă. Îți mai aduci aminte de câte ori te-ai accidentat?

– Eram mereu accidentată. De la genunchi la spate, rupturi musculare, fără fracturi însă. De la 5 ani am început dansul, mergeam în cantonamente și am căpătat rezistență. Dar când am început să lucrez în domeniu, să câștig primii bani mi-am dat seama cât de grea este meseria asta, cât de competitivă. M-am accidentat din primul spetacol, eram la , trebuia să fac o priză și evident am aterizat unde nu trebuia. M-au scos cu targa, a doua zi eram plină de ace de acupunctură, a fost ceva foarte greu. De atunci am dat cu toate gelurile și spray-urile încălzitoare, ca să nu mai simt durerile. Dar când îți place ceea ce faci nu te mai gândești la sănătate.

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare memorabilă?

-Tot timpul mergeam la concursuri sau eram în cantonamente. Făceam dans modern, aerobic și balet. Cred că era puțin aeriană, tot timpul uitam când aveam plecările. O dată țin minte că aveam plecarea la 7 dimineața și eu am înțeles 7 seara. Am ajuns pe ultima sută de metri, mi-am făcut bagajul în 5 minute, când am ajuns trenul plecase de 2 minute. M-au urcat ai mei în tren, a venit ‘nașul’ și eu nu aveam bilet. Mi-a zis că oricum mă da jos la prima stație, acolo unde trebuia, de fapt, să cobor, și a stat lângă mine că eram atât de speriată încât nu puteam să vorbesc.

“Mama era puțin mai strictă, atentă la modul meu de a mă comporta, de a învăța”

Erai mai mult fata mamei sau fata tatei?

– Amândoi au fost destul de prezenți dar mama era puțin mai strictă, atentă la modul meu de a mă comporta, de a învăța, își dorea să am o conduită exemplară de elev și de copil în societate. În schimb, tata era omul care rezolva orice problemă, când aveam ceva de rezolvat mă duceam la tata. La concursuri, ședințele cu părinții, la spectacole tata era cu mine.

Când erați mici, cum te înțelegeai cu sora ta? Va iubeați, vă mai băteați?

– Este o diferență de 10 ani între mine și ea, și fiind așa o diferență nu ne prea înțelegeam. Eu începeam să mă integrez în societate, aveam 15 ani și ea 5. Apoi când a mai crescut țin minte că îmi lăsa pe masă caietul de engleză sau de matematică, la ce nu se pricepea, și eu îi făceam notițe. Apoi lucrurile s-au mai consolidat, ne-am apropiat. Acum pot să spun despre ea că e foarte deșteaptă, umitor de amibițioasă și de perseverentă. Acum este anul 4 la Drept, vrea să dea la Barou, vrea să devină judecător. Ea este foarte echilibrată nu ca mine, mai emoțională, mai impulsivă.

Amintiri din liceu: “Am fost ‘oaia neagră’ care răspundea profesorilor, puneam întrebări incomode”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau prima la nebunii?

– Am fost copilul căruia nu i-au plăcut etichetele, restricțiile, nu am făcut lucruri pentru că așa trebuia. Nu am reușit să mă adaptez uneori, tot timpul am fost diferită, am fost ‘oaia neagră’ care răspundea profesorilor, puneam întrebări incomode, aveam curiozități, mai chiuleam și aveam probleme cu ei. În liceu începusem deja să câștig primii bani, am început ca balerină în trupa de dans de la A fost o perioadă de basm, trăiam într-o bulă în care nu înțelegeam lumea asta. La școală m-au pus cumva la ‘colț’ pentru că eram diferită, nu mi-au dat voie să mă bucur de acea perioadă.

“Au vrut să mă exmatriculeze din liceu”

Eram ‘oaia neagră’ care făcea și altceva în afară de școală și televiziunea nu era privită ca un lucru bun pentru un copil de 15 ani. Îi chemau pe ai mei la ședințe, într-o zi mama a venit cu toate medaliile câștigate de mine, aveam peste 100 de medalii de aur. A vrut să arate profesorilor că nu era o glumă ce făceam eu. Eram atât de marginalizată încât mama a încercat să-a explice directoarei că nu este un moft sau o fiță. Au vrut să mă exmatriculeze din liceu, dar nu au putut pentru că am fost olimpică la matematică până în clasa a 12-a.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-La grădiniță, îl chema Robert, era brunețel, tot timpul roz în obraji. Țin minte că trebuia să facem o ședință foto și m-am dus la educatoare să-I spun că stau la poze dacă fac una și cu Robert.

“Aveam atât de mult timp încât nu știam ce să fac cu el, nu eram obișnuită să stau”

Care simți că a fost cel mai important moment în cariera ta?

– Anul 2019, înainte să înceapă pandemia, a fost apogeul carierei mele. Am avut foarte multe proiecte, lucram în 4 teatre diferite, producții internaționale, coregrafi internaționali, eram și la Stars. Jucam în ‘Mamma Mia’, ‘My fair lady’, aveam multe concerte în weekend. A fost un an plin dar complicat pentru că me trezeam la 4.30 dimineața, la 5 plecam să fiu la 6 la emisiune și ajungeam la ora 11 noaptea acasă.

Apoi a venit pandemia și s-a oprit totul. Aveam atât de mult timp încât nu știam ce să fac cu el, nu eram obișnuită să stau și mi-am dat seama că sectorul artistic este unul din cele mai vulnerabile sectoare. Așa că am încercat să mă reprofilez. Am făcut marketing politic, am fost în campanie electorală, am fost la Constanța și lucrurile au ieșit foarte bine. M-am mutat o perioadă la Constanța dar nu m-am putut adapta programului de la 9 la 5, în birou, așa că m-am întors acasă.

“Nu m-am simțit niciodată celebră și nu asta a fost scopul meu”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Cumva televiziunea și spectacolele, scena, îți dau o oarecare stare de genul asta, toate reflectoarele sunt pe tine și cumva primești și te bucuri de mai multă atenție decât în mod normal. Nu m-am simțit niciodată celebră și nu asta a fost scopul meu, eu doar am vrut să fac ce-mi doresc. Să simt că am o vocație pentru că dansul a început ca un hobby pe care l-am transformat într-o meserie.

Primii bani: “M-am dus cu tata de mâna, iar coada de concurenți se întindea până în bulevard”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– Primii bani i-am câștigat la 15 ani când am intrat la ‘Surprize, surprize’. Eram atât de pasionată de dans, mă antrenam non stop, și mama m-a împins să mă duc la preselecția TVR-ului. M-am dus cu tata de mâna iar coada de concurenți se întindea până în bulevard. Erau mii de tineri veniți la casting, mi se părea o cu totul altă lume. Am avut procură de la ai mei ca să mă pot înscrie. Când am intrat la audiții și a auzit coregraful câți ani am, mi-a zis că nu are voie să ia minori. Până la urmă m-au lăsat să dau audiția, au trimis filmările în Italia și cei de acolo au fost de acord. Din miile de persoane am fost aleși doar 12 dansatori. A fost pentru mine o bucurie imensă.

Despre divorț: “Am ales, de comun acord, să ne oprim din a conviețui împreună”

Pandemia ți-a schimbat și statutul familial, ai divorțat…

– Da, lucrurile nu au mers atât de bine în pandemie, a fost nevoie de un reset total, și în carieră și în viața personală. Nu am reușit să găsim o traiectorie comună și am ales, de comun acord, să ne oprim din a conviețui împreună. Nu regret, relația noastră nu s-a terminat într-o notă negativă, ne-am dat seama că nu mai suntem atât de conectați. Nu ne sunăm să ne invităm la cafea, dar dacă ne vedem pe stradă ne salutăm și avem o discuție civilizată. Cred că din orice experiență înveți, chiar dacă este pozitivă sau nu.

“Cel mai greu a fost în pandemie când m-am trezit fără job, fără activitățile mele zilnice și cu o despărțire”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Cel mai greu moment a fost în pandemie când m-am trezit fără job, fără activitățile mele zilnice, fără o direcție. Arta îmi dădea semne că nu mai este sută la sută pentru mine și toate lucrurile astea au venit la pachet și cu o despărțire. A fost greu dar, indiferent cât de greu este, poți să treci peste. Iar dacă ai nevoie de ajutor trebuie să apelezi și la psiholog.

Eu am mers și continui și azi, este foarte important să primești ajutor. Vorbesc zilnic despre cazuri de suicid, de oameni care își pun capăt zilelor din cauza neadaptării, din cauza că nu se simt iubiți și înțeleși. Creierul este un organ foarte sensibil și trebuie să avem grijă de el.

“Am învățat se prețuiesc oamenii, să-i respect indiferent de meseria pe care o au”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Nu cred că aș vrea să nu mai repet ceva pentru că am învățat foarte multe de la viață. Am învățat cine sunt, ce îmi doresc, ce vreau să fac mai departe cu mine. Am învățat se prețuiesc oamenii, să-i respect indiferent de meseria pe care o au. De la orice om pe care-l întâlnești poți învăța ceva. Am învățat să am răbdare și să lupt mai mult pentru ce îmi doresc.

“Nu m-am considerat niciodată frumoasă” mărturisește Roxana Niculae

Consideri că frumusețea ta a reprezentat întotdeauna un atu?

-Nu m-am considerat niciodată frumoasă, m-am simțit cumva că poate am carismă, dar atât. Cumva, ca să obții un lucru o poți face până la un punct, după aia oamenii se uită foarte mult la caracter, la experiența pe care o ai. Frumusețea nu primează dar este importantă.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi place să gătesc dar pregătesc lucruri care singur nu-i plac mamei mele. Îmi place să fac lucruri mai diferite, fără mulți carbohidrați, uleiuri și sare. Gătesc mai mult la cuptor, mâncăruri ușoare. Mie îmi plac cartofii prăjiți și când eram mică doar asta mâncam, cu pâine și cu muștar.

“Degeaba ești un om important dacă nu ai această capacitate de a empatiza”

Cum ar trebui să fie bărbatul care să te cucerească acum, după ce ai trecut prin atâtea?

– Trebuie să fie înțelegător și cald, asta este foarte important. Progamul meu este destul de plin, la ora 9 sunt în redacție și la 8 ajung acasă. În weekend lucrez materialele care se vor difuza în săptămâna următoare așa că am nevoie de un om care să înțeleagă asta. Empatia este necesară în orice relație, ca e de iubire sau prietenie, dacă n-o ai nu te poți conecta cu oamenii. Degeaba ești un om important dacă nu ai această capacitate de a empatiza.