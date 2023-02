Vedeta Românii au talent, la momentul adevărului: ”Mama a început să plângă”

Valentin Luca este cel mai renumit barman de la noi din țară, mândrindu-se un palmares impresionant de premii, dar și cu titulatura de triplu campion naţional la Flair Bartending. Vedeta Românii au talent a povestit pentru FANATIK despre începuturile lui de după emisiunea de la Pro Tv, când, fără prea mulți bani în buzunar, a dat cu piciorul unei oferte de mii de euro, pentru un vis: acela de a fi faimos.

Vedeta Românii au talent a renunțat la bani pentru faimă

Celebrul barman Valentin Luca, unul dintre cei mai căutați specialiști din domeniu pentru momente importante din viața oamenilor sau firmelor, își spune povestea de la începuturi și până astăzi. .

”Da, mi-a fost destul de greu la început, dar, cu timpul a venit și aprecierea că sunt un barman profesionist pentru că au văzut cultura și ce știu să pregătesc. Acum pot spune că merită din punct financiar. Se câștigă foarte bine. Nu pot da cifre, dar merită financiar dacă ești muncitor și pasionat. Dar eu, la început, nu m-am gândit deloc la asta și cred că de aceea am reușit.

Focusul meu era pe Campionatul Mondial, să fiu cel mai bun din lume. Era o presiune destul de mare, eu mergând și la Românii au Talent, oamenii din țară mă știau. Brand-urile de la diferite băuturi mă voiau la diferite evenimente. În timp ce, când concuram cu barmani din Japonia, pe ei nu îi interesa cine sunt eu la mine în țară. Puteam să cad foarte ușor dacă nu mă antrenam, de aceea am spus `nu` la foarte multe contracte de imagine care presupuneau mulți bani”, a mărturisit pentru FANATIK, Valentin Luca, celebrul barman de la Românii au Talent.

Valentin Luca: ”Am dat cu piciorul la 10.000 de euro”

Valentin Luca, fostul participant la iUmor, dar și la alte emisiuni de divertisment, mărturisește cum a renunțat la oferta unui brand renumit de băuturi pentru a-și urma visul de a ajunge la Campionatul Mondial, și implicit, un om cunoscut de întreaga lume. 10.000 de euro, deși el nu avea niciun ban, la asta a spus „pas” în primii ani de carieră.

”Am avut de ales între bani și faimă. Imediat după Românii au Talent, nu aveam bani, a venit un brand la mine cu o super mașină, mi-au propus să merg prin țară să vorbesc cu barmanii. La mijloc era o sumă bună, deși, pentru mine atunci orice era bineprimit pentru că nu prea aveam venituri. Cred că am dat cu piciorul la 10.000 de euro, cu plus minus. Nu știu. Nu am ajuns la negocieri, deși era tare pentru mine tot ce îmi propuneau ei.

Însă, m-am gândit că îmi tai mie craca din punct de vedere profesional. Cred că a fost cel mai important `nu` din viața mea. Oamenii aveau poziția în companie pregătită pentru mine, tot! Nu se gândeam nicio secundă că o să-i refuz”, a dezvăluit vedeta pentru FANATIK.

Părinții nici nu înțelegeau ce face: ”Mereu mi-au spus să mă apuc de ceva serios”

. Fiind o meserie nou, și când spunem asta, nu ne referim la a servi băuturile la un bar, ci de face un act artistic din realizarea unor cocktail-uri, mama lui Valentin nu credea că va face performanță, asta până în ziua în care l-a văzut la televizor. De atunci părinții se mândresc cu el și cu zecile de cupe câștigate la diverse campionate naționale și internaționale.

”Țin minte că ai mei nici nu știau exact ce fac, era ceva destul de nou acum câțiva ani de zile și înțelegeau ce înseamnă entertainment în spatele barului.

Mereu mi-au spus să mă apuc de ceva serios, până m-au văzut la televizor. Când m-a privit prima dată mama a început să plângă și atunci și-a dat seama pentru ce mă pregăteam eu în toți anii. Acum sunt mândrii”, a mai punctat celebrul barman.

Acum se plimbă prin cercuri alese și are de-a face mereu cu provocări care-i testează limitele toate, chiar și cele ale penibilului.

”Să cad într-o emisiune cu cracii în sus, să simt penibilul la superlativ”

”Am o mișcare cu foarte multe pahare pe gură și mi s-a întâmplat că-mi cadă în timpul show-ului pentru că nu le-am aranjat cum trebuie. A fost așa un moment penibil. Sincer îți spun mi-ar plăcea să mi se întâmple lucruri, să cad într-o emisiune cu cracii în sus, să simt penibilul la superlativ. Vreau să văd cu el, cred că ar fi funny. Aștept să mi se întâmple”, asta este provocare supremă cu care ar vrea să regăsească față în față Valentin.

În altă ordine de idei, fostul concurent de la Românii au Talent a mai dezvăluit pentru FANATIK faptul că era pasionat de sport în copilărie, iar acum pune în practică, culmea, abilitățile pe care le-a dobândit la acea vreme.

”Când eram mic îmi plăcea baschetul, eram cu zona asta sportivă. Visam să ajung baschetbalist. Cumva partea asta am imprementat-o în ceea ce fac acum. Plus, eu nu fumez, beau foarte rar, ceea ce pentru un barman este bizar. Oamenii mereu cred că trag la măsea înainte de evenimente, dar niciodată nu se întâmplă asta”, mai spune Valentin Luca.

”Un barman este și psiholog, trebuie să știe și puțin horoscop, dar și ce s-a întâmplat prin media, sport”

Întrebat de ce iubește să fie barman, cu ochii strălucindu-i de bucurie, Valentin Luca ne explică în cel mai mic detaliu ce presupunea meseria pe care o face cu atâta dăruire. El ține să precizeze că nu trebuie să faci doar niște băuturi fantastice, ci trebuie să fii și psiholog, că vorbești cu cel pe care îl servești, să îl asculți, să porți o discuție… să-i fii umărul pe care să plângă la nevoie.

”Este un job foarte frumos în care poți face performanță. Noi încercăm să-i inspirăm pe oameni prin intermediul cursurilor pe care le face, să le arătăm cât de departe poți merge în domeniul acesta.

Un barman este și psiholog, trebuie să știe și puțin horoscop, dar și ce s-a întâmplat prin media, sport. Asta înseamnă să fii profesionist. Pe lângă faptul că face super cocktail-urile”, a mai spus Valentin.

Când va ajunge la altar celebrul barman de la Românii au Talent?

La capitolul iubire Valentin Luca este mai rezervat, după cum chiar el o declară în rândurile de mai jos, și, susține că nu prea a depus eforturi ca să evolueze lucrurile cu rapiditate spre o nuntă sau un copil.

”Pe plan personal, nu am nimic remarcabil pentru că sunt genul care se trezește duminica dimineața și merge la treabă. Am multe proiecte care au nevoie de mine și de aceea viața mea s-a cam dus. Nu simt, sincer, nevoia. Sunt cu cineva de câțiva ani buni împreună, dar asta este tot. Nu știu ce va fi, vom vedea. Nu zic că nu o să oficializez la un moment dat, doar că nu este focusul pe asta. (…)

Este persoana potrivită, dar, partea acesta personală nu cred că a fost pentru mine până acum o prioritate. Nu m-am focusat suficient. Am fost norocos pentru că nici părinții nu au pus presiune. â Una peste alta, ideea este că o să se întâmple cu siguranță”, a mai spus Valentin Luca, fostul concurent de la Românii au Talent.