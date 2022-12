Vedeta serialului Lia de la Antena 1, Ana Bodea, pusă pe perfuzii după filmări: ”O mare provocare”

După succesul înregistrat cu cele patru sezoane ale serialului Adela, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Lia – soția soțului meu, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion. Rolul principal este interpretat de Ana Bodea, tânăra actriță fiind însă la un pas de probleme serioase de sănătate, la filmări.

Ana Bodea, vedeta din Lia, a ajuns pe perfuzii după filmări

Serialul care va putea fi urmărit începand cu 12 ianuarie, in fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole.

De curând, la Snagov, echipa s-a reunit pentru lansarea producției. Doar că, la eveniment, Ana Bodea a întârziat destul de mult, iar colegii ei au fost chiar îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu vedeta serialului.

Ruxandra Ion a dezvăluit adevăratul motiv pentru care Ana Bodea a fost la un pas să rateze momentul lansării primei sale producții cu adevărat importante. Mai exact, ne-a dezvăluit ea, Ana Bodea a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență după ce, de curând, filmase în Constanța, în aer liber și a răcit, medicii luând decizia să îi administreze perfuzii pentru a o pune pe picioare.

Ana Bodea, actrița din Lia, e la debut

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

De asemenea, alături de ei sunt și , dar și Vlad Gherman, tânărul care a făcut istorie în alte seriale produse de Ruxandra Ion.

Absolventă a Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, fosta balerină care a absolvit Şcoala de Balet a teatrului Balşoi din Moscova, Ana Bodea, îi va da viaţă Liei, o tânără de 20 de ani, fiică de profesor, care în urma pierderii tatălui său se vede nevoită să renunţe la cel mai mare vis al ei, acela de a urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova. Fără niciun alt sprijin, Lia decide să vină la singura ei rudă, mătuşa ei, care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl va întâlni pe Petru.

„Personajul pe care îl interpretez, Lia Călin, este, în primul rând, o tânără puternică, ambiţioasă, care a trecut prin multe încercări. Cel mai important pentru mine a fost faptul că atât doamna Ruxandra Ion, cât și scenariștii, au venit cu ideea de a crea o punte între mine și Lia, aducând în povestea ei multe situații prin care am trecut și eu”, spune Ana Bodea.

Ana Bodea, despre rolul din Lia: ”Simt că este dificil”

Ana Bodea recunoaște că filmările pentru serialul Lia – soția soțului meu nu au fost deloc ușoare, dar, totodată, precizează că este fericită că a fost aleasă să debuteze în cariera ei de actriță cu un asemenea rol important în producția Antenei 1.

”Pentru mine, deși am fost obișnuită de mică să stau zile întregi la repetiții, acest proiect reprezintă o mare provocare, mai ales că un astfel de personaj trece printr-o gamă largă de trăiri şi sentimente.

Fiind la începutul carierei mele de actriță, uneori simt că este dificil să mă transpun în toate situațiile prin care trece Lia, mai ales că sunt ipostaze prin care majoritatea oamenilor nu au trecut niciodată.

În același timp, toate aceste încercări îmi reamintesc cât de frumos și de interesant este drumul pe care mi l-am ales şi sunt recunoscătoare că am ocazia să fac parte din acest proiect!”, a mai spus Ana Bodea.