Sport

Vedeta Spaniei s-a făcut de râs la CM 2026! Recordul negativ bifat în meciul cu Insulele Capului Verde

Eroul Spaniei de la EURO 2024 a înregistrat un record negativ în meciul cu Insulele Capului Verde, primul disputat de „La Roja” la turneul final al Cupei Mondiale.
Bogdan Mariș
15.06.2026 | 20:31
Vedeta Spaniei sa facut de ras la CM 2026 Recordul negativ bifat in meciul cu Insulele Capului Verde
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Mikel Oyarzabal (29 de ani) s-a făcut de râs în meciul dintre Spania și Insulele Capului Verde. FOTO: Profimedia
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Mikel Oyarzabal (29 de ani) a stabilit un record negativ incredibil în meciul dintre Spania și Insulele Capului Verde de la Cupa Mondială. Fotbalistul care a marcat golul decisiv în finala EURO 2024 nu a atins deloc mingea în prima jumătate de oră a partidei, situație nemaiîntâlnită în ultimii 60 de ani la turneele finale mondiale.

Dezastru pentru vedeta Spaniei! Nu a atins mingea în primele 30 de minute ale meciului de la Cupa Mondială

Luis de la Fuente a preferat să nu se bazeze pe Lamine Yamal și Nico Williams din primul minut al meciului cu Insulele Capului Verde, deoarece vedetele Spaniei s-au refăcut recent după accidentări. Așadar, campioana Europei a aliniat o tripletă inedită în linia ofensivă: Ferran Torres – Mikel Oyarzabal – Gavi. În ciuda diferenței de valoare, meciul a fost echilibrat în prima repriză, care s-a încheiat la egalitate, 0-0.

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Statistica elocventă pentru evoluția ștearsă a Spaniei a fost faptul că fotbalistul titularizat pe postul de atacant, Mikel Oyarzabal, nu a atins deloc mingea în primele 30 de minute. Conform Opta, fotbalistul lui Real Sociedad este primul jucător din ultimii 60 de ani care nu atinge mingea în prima jumătate de oră a unui meci de la Cupa Mondială.

Oyarzabal a făcut parte din lotul Spaniei și la EURO 2024, turneu câștigat de „La Roja”. Acesta a jucat un rol decisiv în triumful echipei pregătite de Luis de la Fuente, reușind să marcheze golul decisiv în finala cu Anglia (2-1). Meciul disputat luni în grupa H a turneului final al Cupei Mondiale este cel cu numărul 54 la națională pentru fotbalistul basc, care a marcat 25 de goluri.

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Gavi a intrat în istorie în meciul cu Insulele Capului Verde

Gavi a revenit pe gazon în luna martie a acestui an după o lungă absență cauzată de o accidentare gravă. Mijlocașul Barcelonei a avut un final de sezon bun și l-a convins pe selecționerul Luis de la Fuente, care l-a inclus în lotul pentru Cupa Mondială. Titularizat pentru meciul contra Insulelor Capului Verde, tânărul fotbalist a intrat în istorie.

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Acesta a devenit al șaselea fotbalist care evoluează la două turnee finale de Cupă Mondială până la vârsta de 21 de ani, după Pele, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olembe și Samuel Eto’o. În 2022, Gavi a fost titular în toate cele patru meciuri disputate la turneul final din Qatar de naționala Spaniei, care s-a oprit în faza optimilor, fiind învinsă la loviturile de departajare de Maroc.

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