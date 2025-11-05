Vedeta sportului mondial și-a luat permisul de conducere, după ce a picat de 6 ori la proba teoretică. Acum vrea să-și cumpere o mașină de 30.000 de lire sterline

Pe o rețea de socializare vedeta sportului mondial a anunțat că și-a luat permisul de conducere, după ce a picat de 6 ori la proba teoretică. Luke Littler are doar 18 ani, dar vrea să-și ia o mașină în valoare de 30.000 de lire sterline.
Luke Littler a devenit cunoscut datorită sportului pe care îl practică. În urmă cu numai câteva luni a devenit campion mondial la darts, iar acum marchează o nouă reușită. De această dată, în afara competițiilor.
Tânărul care a ajuns la vârsta majoratului a reușit să facă un pas important pentru independența sa. La scurt timp după ce a rămas blocat în trafic și nu a mai ajuns la un concurs important a decis că este momentul să devină șofer.
Lucrurile nu au mers tocmai ca pe roate. Vedeta sportului mondial, de origine britanică, a devenit posesor de carnet de șofer după mai multe încercări. Anterior a căzut de 6 ori la proba scrisă, însă la cea practică totul a decurs de minune.
„Haideți! Din prima și fără niciun punct de penalizare”, a scris Luke Littler, pe contul personal de Instagram, scrie The Sun. Mesajul a fost distribuit în dreptul unei imagini în care apare zâmbind lângă mașina de la școala de șoferi.
„Wooohoooo, acum ești prințesa pasagerilor”, a notat iubita campionului mondial la darts, Faits Millar, pe aceeași rețea de socializare.
„Felicitări lui Luke Littler pentru promovarea examenului de șofat, la Warrington, la prima încercare, fără NICIUN punct de penalizare. O realizare absolut uimitoare, bravo, acum bucură-te de mașină”, a adăugat instructorul lui Luke Littler.
În prezent, adolescentul are planuri mari. Tânărul de 18 ani visează să-și cumpere o mașină care valorează aproximativ 30.000 de lire sterline. Se pare că vedeta sportului mondial a pus ochii pe un autoturism de lux.
Acesta își dorește să devină cât mai curând proprietarului unui Mercedes Clasa A. Mai exact, este vorba de o mașină pe care o are în minte încă de la începutul anului. Va fi cumpărată cu câștigurile pe care le-a încasat până acum din darts.
Cel mai nou star din darts a reușit să câștige Campionatul Mondial din 2025. A ajuns în finală cu triplul campion mondial Michael van Gerwen (35 de ani), scorul fiind 7-3. În urma acestei performanțe, Luke Littler a devenit cel mai tânăr campion mondial din istorie.
Așadar, după ce a câștigat primul său campionat mondial a încasat un premiu valoros. Acesta se ridică la suma de 500.000 de lire sterline, bani pe care momentan nu i-a investit. În altă ordine de idei, la Campionatele Europene din Dortmund a fost eliminat în turul al doilea de James Wade, scor 10-7.