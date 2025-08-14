Sport

Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”

Un fost mare fotbalist român s-a dezabonat de furie de la Voyo. Ce s-a întâmplat cu transmisa meciului Drita - FCSB de la Priștina.
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 22:56
Transmisiunea partidei dintre Drita și FCSB, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League, a fost un fiasco total. Platforma de streaming Voyo a picat în startul jocului, iar duelul a fost mutat, minute bune mai târziu, pe PRO Arena. Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei, s-a revoltat pe rețelele de socializare.

Dezastru pentru Voyo. Transmisia meciului Drita – FCSB a picat. Cum au reacționat abonații

Fanii campioanei României nu au putut vedea primele minute ale meciului de la Priștina, inclusiv golul înscris de Juri Cisotti, întrucât aplicația Voyo a dat mari rateuri. Oamenii și-au revărsat frustrările pe rețelele de socializare.

Gabi Balint și-a anulat abonamentul la Voyo de furie

Printre ei s-a numărat și Gabi Balint. După ce s-a chinuit câteva minute bune să vadă meciul FCSB-ului, a decis să pună punct definitiv abonamentului Voyo. El și-a luat rămas bun de la platforma de streaming cu un mesaj scris în mai multe limbi:

„Goodbye… Tot ziens… Au revoir… Auf Wiedersehen… Arrivederci… さようなら… До свидания… Adiós… Görüşmek üzere… Tạm biệt… PA!”, a scris Gabi Balint pe contul său oficial de Facebook.

Au existat și reacții mai dure din partea internauților. Costin Ștucan, moderatorul talk-show-ului oferit de PRO TV pentru partida de la Priștina, a recunoscut că a fost înjurat, prin mesaje, de mai mulți suporteri.

De ce a picat transmisia meciului celor de la FCSB. Voyo, comunicat oficial

Trustul PRO TV a emis un comunicat, în care a dat vina pe un atac cibernetic pentru problemele legate de transmisia meciului Drita – FCSB. Totuși, telespectatorii care au plătit abonament nu au prea băgat în seamă scuzele, iar mulți dintre ei au decis deja să își anuleze abonamentul.

„Dificultățile la conectarea pe platforma VOYO au fost în urma unui atac cibernetic. Colegii noștri lucrează în permanență pentru a remedia situația. Este trist că, în astfel de momente, în care trebuie să ne bucurăm de fotbal, ne confruntăm cu astfel de atacuri”, au precizat cei de la Voyo.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
