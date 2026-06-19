Vedeta surprinzătoare care a devenit virală la Cupa Mondială 2026: „E un idol”

Merlin, o rață în vârstă de doi ani îmbrăcată în tricoul Mexicului, a devenit mascota neoficială a naționalei pentru Cupa Mondială din acest an, pe care țara nord-americană o gazduiește alături de Statele Unite și de Canada. Totuși, Merlin are și un „rival”: Dawnny, rața care reprezintă naționala Scoției, prezentă la rândul său la turneul final.
Imagini cu rața Merlin purtând un tricou al Mexicului au devenit virale în timpul Cupei Mondiale, iar deținătoarea sa, Carla Gomez, a vorbit despre „fenomenul” din mediul online. „Nu îl lăsăm singur acasă, ne dorim să îl avem alături de noi. El este copilul nostru. E singurul moștenitor al tuturor bunurilor mele și acum un idol. Merlin devenise deja faimos pentru că vindea sticle de apă. E tot timpul alături de noi, nu ne-am imaginat niciodată că va deveni o senzație.
Nu ne așteptam. Mexic, suntem cu tine. Și Merlin e fanul numărul 1”, a declarat aceasta, conform theguardian.com. Merlin era deja o vedetă în Ciudad de Mexico, deoarece o însoțea pe Carla Gomez la diverse evenimente din oraș. Totuși, Merlin nu este singura rață care a făcut senzație la Cupa Mondială. Donny (sau Dawnny), care are peste 30.000 de urmăritori pe Instagram, i-a „condus” pe fanii Scoției într-un marș pe străzile orașului Providence, din statul Rhode Island, iar momentul a devenit viral pe rețelele sociale.
Se poate spune că Merlin a purtat noroc Mexicului la Cupa Mondială, deoarece formația antrenată de Javier Aguirre a avut un start perfect la turneul final. După victoria obținută în meciul de deschidere, 2-0 cu Africa de Sud, duel în care s-au acordat trei cartonașe roșii, mexicanii s-au impus la limită și în duelul cu Coreea de Sud.
Luis Romo a marcat unicul gol al întâlnirii după o gafă a portarului advers Kim Seung-Gyu, iar Mexicul a ajuns la 6 puncte în grupa A, 3 în plus față de sud-coreeni. Așadar, țara gazdă și-a asigurat deja prima poziție, indiferent de rezultatul meciului cu Cehia din ultima etapă a grupei. Astfel, mexicanii știu deja că vor evolua în 16-imi tot la Ciudad de Mexico, împotriva unei echipe care va termina pe locul 3 (în grupa C, E, F, H sau I).