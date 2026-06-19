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Vedeta surprinzătoare care a devenit virală la Cupa Mondială 2026: „E un idol”

O rață din Mexic a devenit mascota neoficială a echipei naționale pentru Cupa Mondială din această vară. Țara gazdă nu este însă singura care are propria rață pentru turneul final.
Bogdan Mariș
19.06.2026 | 16:13
Vedeta surprinzatoare care a devenit virala la Cupa Mondiala 2026 E un idol
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Rața Merlin a devenit mascota neoficială a naționalei Mexicului pentru Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
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Merlin, o rață în vârstă de doi ani îmbrăcată în tricoul Mexicului, a devenit mascota neoficială a naționalei pentru Cupa Mondială din acest an, pe care țara nord-americană o gazduiește alături de Statele Unite și de Canada. Totuși, Merlin are și un „rival”: Dawnny, rața care reprezintă naționala Scoției, prezentă la rândul său la turneul final.

Fanii de la Cupa Mondială, cuceriți de o rață. Povestea lui Merlin

Imagini cu rața Merlin purtând un tricou al Mexicului au devenit virale în timpul Cupei Mondiale, iar deținătoarea sa, Carla Gomez, a vorbit despre „fenomenul” din mediul online. „Nu îl lăsăm singur acasă, ne dorim să îl avem alături de noi. El este copilul nostru. E singurul moștenitor al tuturor bunurilor mele și acum un idol. Merlin devenise deja faimos pentru că vindea sticle de apă. E tot timpul alături de noi, nu ne-am imaginat niciodată că va deveni o senzație.

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Nu ne așteptam. Mexic, suntem cu tine. Și Merlin e fanul numărul 1”, a declarat aceasta, conform theguardian.com. Merlin era deja o vedetă în Ciudad de Mexico, deoarece o însoțea pe Carla Gomez la diverse evenimente din oraș. Totuși, Merlin nu este singura rață care a făcut senzație la Cupa Mondială. Donny (sau Dawnny), care are peste 30.000 de urmăritori pe Instagram, i-a „condus” pe fanii Scoției într-un marș pe străzile orașului Providence, din statul Rhode Island, iar momentul a devenit viral pe rețelele sociale.

Start fabulos pentru Mexic la Cupa Mondială

Se poate spune că Merlin a purtat noroc Mexicului la Cupa Mondială, deoarece formația antrenată de Javier Aguirre a avut un start perfect la turneul final. După victoria obținută în meciul de deschidere, 2-0 cu Africa de Sud, duel în care s-au acordat trei cartonașe roșii, mexicanii s-au impus la limită și în duelul cu Coreea de Sud.

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Luis Romo a marcat unicul gol al întâlnirii după o gafă a portarului advers Kim Seung-Gyu, iar Mexicul a ajuns la 6 puncte în grupa A, 3 în plus față de sud-coreeni. Așadar, țara gazdă și-a asigurat deja prima poziție, indiferent de rezultatul meciului cu Cehia din ultima etapă a grupei. Astfel, mexicanii știu deja că vor evolua în 16-imi tot la Ciudad de Mexico, împotriva unei echipe care va termina pe locul 3 (în grupa C, E, F, H sau I).

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