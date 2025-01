Vedetă Survivor, condamnată pentru răpire, agresiune și violare de domiciliu. Și-a dus victima în pădure: ”Se uita cum mă lovește și râdea isteric, ca un drogat”

Unul dintre concurenții ediției din 2023 a show-ului Survivor a fost condamnat cu suspendare, după ce a agresat un bărbat din județul Galați. Victima a fost luată din casă, urcată cu forța în mașină, bătută și amenințată cu moartea dacă va spune poliției ce i s-a întâmplat.

Alin Chirilă de la Survivor România, condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare

Luptătorul MMA Alin Chirilă, , la show-ul Surivor 2023, transmis de Pro TV, a fost condamnat la 10 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare pentru mai multe infracțiuni cu violență. Chirilă a fost găsit vinovat pentru: violare de domiciliu, lovire și alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare, influențare a declarațiilor și tulburare a liniștii publice.

Vedeta Suviror va fi obligată să plătească și o amendă de 8.100 de lei, echivalentul a 405 zile amendă.

În același dosar, fratele lui Alin Chirilă a fost condamnat la 8 luni de închisoare și plata unei amenzi de 2.700 de lei. Amândoi și-au recunoscut faptele și au solicitat judecarea prin procedură simplificată.

Judecătoria Târgu Bujor a mai stabilit ca cei doi condamnați să-i plătească părții vătămate despăgubiri morale de 10.000 de lei și materiale de 555 de lei. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Vedeta Survivor, supărată că victima a intervenit într-un conflict în care era implicat fratele lui

Potrivit informațiilor din dosar, incidentul a fost provocat de faptul că bărbatul agresat a încercat să intervină într-un conflict iscat între Ionuț Viorel Chirilă (fratele concurentului de la Survivor) și un alt individ, în incinta unui bar din localitatea Cavadinești, județul Galați.

”Văzând că inculpatul Chirilă Ionuț Viorel a sărit la un moment dat să îl agreseze fizic pe martorul (…), persoana vătămată Z. Lucian-L. a intervenit pașnic în vederea aplanării conflictului iscat fără motiv, interpunându-se între cei doi și depunând diligențe verbale pentru dezamorsarea lucrurilor”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

După încheierea scandalului din bar, fratele lui Alin Chirilă s-a mai întâlnit de câteva ori cu cel care intervenise în aplanarea conflictului, însă acesta s-a manifestat decent, fără să pară că dorește să se răzbune în vreun fel.

Procurorii spun că lucrurile s-au schimbat când Ionuț Viorel i-a prezentat situația fratelui său. Vedeta Survivor ”a luat foc” și a ajuns la concluzia că trebuie să-i predea o lecție bărbatului care și-a permis să se bage în conflict.

Frații Chirilă au petrecut până până la 2 dimineața, după care au trecut la atac

În seara zilei de 17 decembrie 2023, frații Chirilă au participat la o ”tăiere de porc”, și până în jurul orelor 02:00, după care au urcat în mașină împreună cu un alt prieten (care a avut doar statut de martor în dosar) și s-au îndreptat spre locuința persoanei vătămate.

Ajunși acolo, frații Chirilă au intrat fără drept în curtea acestuia și i-au strigat să iasă din casă. Trezit din somn, omul a încercat să stea de vorbă cu agresorii, însă a fost lovit prin surprindere cu palma peste față și urechea stângă. Victima a început să sângereze instant.

”În continuare, coinculpaţii au prins cu mâinile persoana vătămată de ambele brațe, aşezaţi fiecare de o parte si de alta a corpului, și au condus-o împotriva voinţei acesteia, târând-o în acest mod spre autoturismul cu care cei doi veniseră anterior şi care se afla parcat în fata uşii de acces în curte”, se mai arată în dosar.

A urmat un adevărat coșmar pentru gălățean, care a fost urcat în mașină cu forța și bătut în mașină. Procurorii rețin că Alin Chirilă, fost concurent la Survivor, a urcat la volan și a început să conducă agresiv. Din când în când, acesta oprea brusc mașina și îi mai aplica câte o lovitură victimei sale.

Coșmarul trăit de bărbatul agresat: l-au amenințat că-l lasă în pădure să înghețe

”Nu am apucat să zic nimic, am fost luat cu forța de cei doi, unul de o mână unul de o mână, m-au dus la poartă, unde era mașina lui Alin Chirilă, neagră, cu numere de Timișoara, stil S.U.V, fără a ști marca sau numărul complet, m-au băgat în spate, unde era și (…), a urcat la volan, Ionuț în față, după care am plecat, spunând să arăt unde stă (…).

Am mers la (…), pe drum fiind lovit de mai multe ori de către Chirilă Alin cu palma în zona feței, (…) fiind tăcut, uitându-se la Alin cum mă lovește, iar Ionuț râdea isteric ca un om drogat”, se mai arată în rechizitoriul consultat de FANATIK.

Mai departe, fosta vedetă Survivor și-a condus victima la marginea unei păduri și i-a indicat trunchiul unui copac gros, amenințând-o că o va lega de el și o va lăsa acolo să înghețe peste noapte. Partea vătămată le-a spus anchetatorilor că a resimțit o puternică stare de temere și că pur și simplu nu a putut să reacționeze.

După câteva minute de teroare, frații Chirilă l-au urcat din nou pe bărbat în mașină și s-au întors în sat.

”Înainte de a intra în localitate, inculpatul a oprit iar autoturismul și a lovit-o din nou cu palma peste față pe persoana vătămată, amenințând-o că dacă va spune cuiva sau dacă va reclama cele întâmplate la poliție („băi…vezi să nu se ajungă la poliție…că vă bat pe toți…vă bat!”), îl va bate şi îi va da foc la casă, moment violent după care persoana vătămată a început să sângereze abundent din nas și din urechea stângă”, spun procurorii.

Victima, avertizată să nu meargă la poliție

În cele din urmă, frații Chirilă i-au permis acestuia să se spele și l-au adus înapoi acasă. La plecare, luptătorul i-a mai aplicat o lovitură și l-a avertizat din nou să nu meargă la poliție.

„Băi…dă-te jos!… Vezi că dacă se ajunge la poliție, o să vă bat pe toți, de vă omor!”, i-a spus concurentul Survivor.

O zi mai târziu, victima și fratele său s-au întâlnit, din întâmplare, cu Alin Chirilă. Acesta le-a cerut acestuia să vină lângă automobil, să discute, însă fratele victimei a refuzat, iar cei doi au intrat într-un magazin. Luptătorul MMA i-a urmat și le-a strigat că dacă povestea ajunge la poliție ”va intra peste ei și îi va bate”.

”Nu am apelat în acel moment la poliție deoarece mi-a fost frică, știind faptul că Alin Chirilă este luptător profesionist de MMA cât și de influența lui deoarece a apărut pe la televizor la emisiunea Survivor”, a mai spus partea vătămată.

Până la urmă, victima a ajuns la poliție după patru zile. Inițial a vrut să-i convingă pe oamenii legii din Cavadinești să discute cu cei doi frați ”să nu-l mai necăjească”. El a declarat că îi este frică de răzbunarea acestora. Până la urmă, a fost convins să depună plângere împotriva lor.

Alin Chirilă, vedetă Survivor, abandonat de tată la 17 ani

Alin Chirilă a participat la show-ul Survivor în anul 2023, . În emisiune, el a povestit că a avut o viață plină de greutăți și că a fost alungat de acasă când avea doar 17 ani. Totuși, el și-a propus să depășească greutățile și să-și întemeieze o familie. La data difuzării, Chirilă era căsătorit și avea doi copii.

Alin Chirilă a rezistat în emisiune circa trei luni, după care a fost eliminat prin decizia colegilor lui. În aceeași zi, el a fost protagonistul unui scandal monstru, după ce războinicul Robert Muscalu l-a numit orfan.

„Cum te-ai gândit tu să ne faci pe mine și pe Krișan orfani? Cum p**a mea să zici tu despre noi așa ceva, în condițiile în care ambii noștri părinți trăiesc? Cum să-ți permiți tu așa ceva?”, i-a strigat Alin Chirilă colegului său.