Vedeta Tachtsidis s-a întors cu scandal la CFR Cluj! S-a certat cu Păun pe teren și cu Camora după meci. Exclusiv

. Meciul de luni seară a fost dominat, fără doar și poate, de echipa lui Dan Petrescu, însă feroviarii au cedat cu 0-1. Nervii au fost întinși la maximum, iar la final au existat și câteva contre între jucătorii clubului din Gruia.

CFR Cluj, 3 înfrângeri din 3 în fața rivalilor de la U

Unicul gol al partidei a venit pe finalul primei reprize. Vladislav Blănuță a profitat de o respingere defectuoasă a lui Otto Hindrich. Până la final, „studenții” s-au apărat exemplar, iar după acest succes reintră în cursa pentru locurile care garantează prezența în cupele europene.

Fanii feroviarilor au fost extrem de dezamăgiți de favoriții lor la finalul jocului. Elevii lui Dan Petrescu au plecat capetele în fața suporterilor. Virgiliu Postolachi a fost taxat dur pentru ocaziile irosite.

Tachtsidis, contre cu Mario Camora și Păun în U Cluj – CFR 1-0. Ce s-a întâmplat între elevii lui Dan Petrescu

În plus, au apărut și tensiuni și în rândul jucătorilor de la CFR Cluj. La finalul partidei, între Camora și Panagiotis Tachtsidis a existat un schimb dur de replici. Fundașul portughez i-a reproșat ceva colegului său, iar mai apoi a plecat nervos de lângă el.

Matei Ilie, tânărul fundaș de la CFR Cluj, a observat cearta dintre cei doi și s-a îndreptat către Camora pentru a vedea dacă e totul în regulă. Tachtsidis a văzut asta și a strigat: „Where are U going? Come here!” (n.r. „Unde mergi? Vino aici!”). Stopperul s-a conformat și a stat lângă el în momentul în care mulțumeau galeriei pentru sprijin.

Până s-a mers la vestiare, Mario Camora a stat izolat de restul grupului. De altfel, Tachtsidis a avut un clinci cu un coleg și în timpul jocului. Adrian Păun s-a enervat extrem de tare după o decizie de arbitraj, iar grecul a mers tare la el pentru a-l calma.

Chiar Dan Petrescu a recunoscut, la conferința de presă, că și-a găsit jucătorii cu moralul la pământ în vestiar. Antrenorul celor de la CFR speră ca această nouă înfrângere în fața rivalilor să nu creeze probleme de ordin psihologic.

Jucătorii lui Neluțu Sabău și-au luat copiii din tribune și au mers în fața galeriei. Au cântat și au dansat. Petrecerea a continuat și la vestiare.