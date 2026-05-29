Vedeta TV care a pus ochii pe Tavi Popescu, înjurată pe stadion la barajul Dinamo – FCSB!

Vedeta TV care a rămas impresionată de Octavian Popescu (23 de ani) și de golul său din meciul cu FC Botoșani, Roxana Buzoiu (32 de ani), a fost prezentă pe „Arcul de Triumf” pentru finala barajului de Conference League dintre FCSB și Dinamo. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, care are peste un milion de urmăritori pe rețelele sociale, a fost înjurată în timpul partidei.

Roxana Buzoiu a urmărit de pe stadion meciul nebun dintre FCSB și FC Botoșani din semifinala barajului pentru Conference League, câștigat cu 4-3 de gruparea „roș-albastră” după prelungiri. Golul victoriei a fost înscris de Octavian Popescu, după o cursă superbă pe parcursul căreia a depășit mai mulți adversari, iar vedeta TV a fost impresionată de fotbalistul FCSB-ului.

„Doamne, cine e frumusețea asta de bărbat?”, a fost mesajul postat de aceasta pe contul său de TikTok, unde are aproape 800.000 de urmăritori, alături de o filmare cu Octavian Popescu. După finalul meciului, , alături de o inimă roșie și una albastră.

La patru zile după duelul din Ghencea, vedeta a decis să fie prezentă și pe „Arcul de Triumf” la barajul contra lui Dinamo. Din nefericire, fosta concurentă de la emisiunile „Puterea Dragostei” și „Tempting Fortune” a fost înjurată de mai multe ori pe parcursul partidei. „Eu am venit liniștită la meci și a început unul să mă înjure”, a dezvăluit aceasta pentru FANATIK.

Octavian Popescu, înlocuit la pauză în derby-ul cu Dinamo

După , Octavian Popescu a fost titularizat de Marius Baciu pentru finala barajului, contra lui Dinamo. Din nefericire pentru fotbalistul cu 7 selecții la naționala României, acesta nu a avut o evoluție pozitivă și a fost înlocuit la pauză cu Mihai Lixandru, într-un moment în care oaspeții erau în avantaj.

Acesta a trimis un singur șut, care nu a fost însă pe spațiul porții, a avut un procentaj al paselor corecte de 75% (6 din 8) și a reușit doar un singur dribling dintre cele trei încercate. Golul din meciul cu FC Botoșani a fost doar al doilea din acest sezon pentru Tavi Popescu, după reușita din succesul obținut contra Petrolului în play-out.