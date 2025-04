Vedeta TV Shurubel explorează genul stand-up comedy în spațiul public, într-un demers solitar: „Este super ciudat”. Exclusiv

Andrei Lăcătuș, alias Shurubel, și-a cumpărat trepied și a învățat să-și facă singur clipuri pe care le postează ca și conținut amuzant pe paginile sale de socializare.

Prezentatorul „Vorbește lumea”, și-a propus să realizeze cât mai multe clipuri de stand-up în stradă. Și pentru podcastul său, Shurubel își manevrează singur cele trei camere din studio.

Shurubel s-a apucat să facă mai multe clipuri de stand-up

El a povestit, pentru FANATIK, ca la podcasturi el este și regizor de platou folosește camerele video și aparatul foto pe care apasă singur. De asemenea, el este cel care face lumină, cel care trage sunetul, care operează mixerul.

Un film și un serial pe care oricine ar trebui să-l vadă măcar o dată în viață.

Un serial ar fi The Marvelous Mrs. Maisel. Este despre o tipă care e comediant în anii ‘60 și despre cum era văzută femeia atunci în meseria asta. Mai mult decât atât, este despre viața viața unui om care știe să facă haz de necaz. Aș mai adăuga la serial și Ted Lasso, care pare că e despre fotbal, dar nu e, ci este despre viață și cred că este o comedie extrem de frumoasă.

Iar film… Sunt atât de multe filme bune! Am senzația că filmele care au lăsat un impact asupra mea au fost cele văzute în adolescență, pentru că atunci eram și foarte ușor de impresionat. Dar sincer, chiar mi-a plăcut atunci Eternal Sunshine of the Spotless Mind – Strălucirea eternă a minții neprihănite. Dacă vreți să vedeți un film care să vă întoarcă mintea pe dos, uitați-vă la ăsta! În primul rând, Jim Carrey face un rol super mișto și serios, în al doilea rând, este despre cum poți să încerci să ștergi o persoană din mintea ta și care sunt repercusiunile.

Shurubel, prezentator „Vorbește lumea”: „Mi-am dat directiva ca anul acesta să încerc să fac cât mai multe clipuri de stand-up în stradă”

Am văzut că ai început să postezi filmulețe amuzante pe conturile tale de socializare. Ce direcții va lua contentul tău în viitor?

Mi-am dat seama că oamenii trebuie să știe de unde să te ia în online și, în același timp, mi-am dat seama că eram un om care făcea de toate. Mi-am dat directiva ca de stand-up în stradă. E un fel de a spune că am mici idei care uneori sunt amuzante și pe care, în loc să le spun pe scenă, o să le zic filmate pe stradă.

Cum o să se întâmple asta, o să vedeți dacă intrați la mine pe Instagram (zâmbește – n.r.). Acestea plănuiesc să le fac pe lângă podcast, care rămâne unul lejer. Nu e un podcast în care obișnuiesc să-i întreb pe oameni despre traumele vieții lor, ci doar încercăm să facem un pic de sens din viața asta, care ni se întâmplă tuturor.

Ai creatori de conținut care te inspiră?

N-aș ști să spun. Îmi plac foarte mulți oameni, nu știu cum îi cheamă. În general sunt din afară, dar mi-am populat Instagramul cu foarte mulți creatori care fac video cinematice. Cu cât e mai filmic, cu cât arată clipul mai mult ca un film și cu cât imaginile sunt mai frumoase și mai mișto editate, cu atât îmi place mai mult contentul respectiv. Nu știu să zic numele lor.

Shurubel: „Eu sunt regizor de platou la podcast, am trei camere pe care le schimb și am un aparat pe care apăs singur”

Ai vreo echipă care te ajută să realizezi acele clipuri?

Eu sunt regizor de platou la podcast, am trei camere pe care le schimb și am un aparat pe care apăs singur, se vede și în timpul podcastului. Eu sunt omul care face lumina, eu sunt omul care trage sunetul, care operează mixerul. Eu sunt cel care scrie subiectele, eu sunt cel care deschide și închide ușa. Dar am un coleg care este invitat permanent, cum ar veni, în viața mea, îl cheamă Ionuț Bodonea. E foarte plăcut să ai pe cineva cu care să schimbi idei și el e un om cu idei foarte mișto.

Iar pentru filmulețele de pe stradă, mă duc cu trepiedul, îl pun undeva, mă așez în fața lui, trec 10 oameni pe lângă mine, care mă văd vorbind, mă văd așteptând ca ei să treacă. Este super ciudat. , pentru că ea nu împărtășește bucuria asta de a apărea în public. Eu a trebuit să trec peste niște sentimente pe care le ai inevitabil în momentul în care trebuie să te filmezi în public. Însă, știu că am un scop și mă țin de el, că altfel n-aș mai face nimic.

Care este cel mai dificil lucru cu care te confrunți ca prezentator Vobește Lumea?

Cel mai dificil lucru pentru noi este să rămânem în timpul pe care îl avem pentru fiecare interviu. E o emisiune care timp de două ore jumătate, trece prin o grămadă de subiecte. Avem o mulțime de invitați, tot timpul se întâmplă ceva nou, mereu trecem dintr-un subiect în altul. Iar asta înseamnă că avem timp limitat pentru fiecare persoană.

Shurubel: „Sunt genul de oameni care nu pun virgulă când vorbesc”

Eu sunt un om al podcasturilor, dacă mă întrebi pe mine, eu aș sta două ore cu fiecare invitat. Toți au ceva interesant să ne zică și în momentul în care aud că vine publicitatea și trebuie să ieșim în 10 secunde, îmi este atât de greu să îi dau de înțeles invitatului că trebuie să ne oprim, încât mor un pic pe dinăuntru de fiecare dată.

Povestește-ne de invitații cu care îți este cel mai dificil să interacționezi. Ai avut vreo situație în care ai simțit că ți-a scăpat conversația de sub control?

Nu am simțit niciodată că mi-a scăpat conversația de sub control. Însă, sunt oameni care au darul vorbirii și pe care îmi este cu atât mai greu să-i opresc. Eu nici n-aș vrea să-i opresc, dar uneori trebuie, pentru că avem publicitate.

Nu trebuie să dau nume, pentru că ei se știu și știu că îi îndrăgim. Sunt niște oameni plăcuți, pe care vrei să-i asculți vorbind, dar mi-e foarte greu să-i opresc. Sunt genul de oameni care nu pun virgulă când vorbesc, ci vorbesc atât de coerent și continuu, încât n-ai unde să-i oprești. Iar o voce din cască îmi spune că trebuia să luăm publicitate și trebuie să fac ceva.

Ce face Shurubel de Paște?

Ce planuri ai de Paște?

De obicei de Paște, mergem la părinții soției mele care sunt din Sibiu. Acolo e și bunica ei, acolo este și cățelul, care e un Golden Retriever și are 14 ani deja. Deci mergem să-i vedem, ne bucurăm un pic de timpul pe care îl avem cu ei. După asta, mergem și la cină la ai mei, care sunt din București.

Dacă te-ai putea muta în orice altă țară, care ar fi aceea și de ce?

Mi-ar plăcea foarte mult să stau într-o țară cu un climat constant cald. Probabil că aș excela pe o plajă în Zanzibar. Sau ca barman pe o plajă, undeva în Ibiza și n-aș zice nu nici la o viață de nomad digital în Bali.