Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc în SuperLiga, după succesul clar cu Csikszereda, scor 5-0, de pe „Ion Oblemenco”. Imediat după meci, elevii lui Filipe Coelho au intrat în vacanță, iar Ștefan Baiaram, decarul oltenilor, a ales să fie de Crăciun la New York alături de iubita sa.

Ștefan Baiaram, vacanță de vis alături de iubita sa

Alb-albaștrii au câteva zile la dispoziție să-și petreacă timpul așa cum își doresc, pentru că, începând cu 2 ianuarie, se va striga „reunirea“. Oltenii vor pleca în perioada 2-12 ianuarie într-un cantonament la Belek, Antalya, dar, până atunci, distracția primează.

Ștefan Baiaram a ales să viziteze New York-ul de Crăciun, alături de partenera sa, Cristina Răduț. Cei doi au publicat și câteva imagini din vacanță, mai întâi de pe aeroport, apoi direct din renumitul „Times Square“. Ei au demonstrat că sunt extrem de fericiți de momentul pe care îl trăiesc nu doar prin imagini, ci și prim descrierea pe care au afișat-o: „A dream come true! (Un vis devenit realitate)”.

Ștefan Baiaram, „Mijlocașul anului” în fotbalul românesc

Fotbalistul oltenilor a progresat mult în ultima perioadă. Ștefan Baiaram este clar jucătorul cel mai periculos din lotul Universității Craiova. A primit mult mai multă libertate și joacă atât pe flancul stâng, cât și în centrul ofensivei.

, la Gala FANATIK. Fotbalistul a vorbit despre planurile sale de carieră și speră să câștige titlul cu Universitatea Craiova, iar în vară să ajungă într-unul dintre campionatele de top ale Europei.

Marea dorință a lui Ștefan Baiaram pentru anul 2026

În plus, Ștefan Baiaram se gândește și la echipa națională. Jucătorul Universității Craiova este de părere că România poate trece în luna martie de Turcia, la baraj, și visează să își reprezinte țara la .

„Va fi un meci foarte greu. Îmi doresc să fiu sănătos și să fac o figură frumoasă la club, pentru a fi selecționat. Cu siguranță, dacă voi fi convocat, îmi voi face datoria. Sper să ne calificăm. Avem un grup foarte bun și sunt convins că putem.

Toată lumea s-a gândit la calificare atunci când a văzut tragerea la sorți. Important este să trecem de baraj și să ajungem acolo. Eu îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova, iar în vară să ajung la Mondial cu echipa națională și, după aceea, să prind un transfer într-un campionat din top 5”, a declarat Ștefan Baiaram, la Gala FANATIK.