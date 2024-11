Vedete autohtone care au votat în diasporă: “Am furat startul!”

Ziua de 24 noiembrie 2024 este una importantă pentru poporul român. Cetăţenii au şansa să îşi aleagă conducătorul ţării, acest lucru fiind foarte important pentru viitorul României. Printre miile de patrioţi care au ieşit la vot în diaspora, se numără şi nume sonore ale showbizz-ului autohton.

Vedete care au ieşit la vot în diaspora

Duminică, 24 noiembrie 2024, este ziua mult aşteptată de către concetăţenii români. Astăzi se alege viitorul României, iar soarta ţării stă în mâinile poporului. Vedetelor autohtone li s-a dezvoltat simţul civic şi au ieşit la vot în număr considerabil.

Aflate în afara ţării, fie în vacanţă, fie cu treburi de rezolvat, persoanele publice de la noi s-au dus la secţiile de votare destinate diasporei şi au votat candidatul care le-a inspirat cea mai mare încredere.

şi Florinel Coman sunt doar două dintre multele vedete care au ales să contribuie la viitorul României, rupându-şi din timpul lor preţios pentru a schimba pozitiv ţara în care trăiesc şi îşi cresc copiii.

„Ne aşteptăm să facă ceva cu ţara noastră”

Bogdan de la Ploieşti este doar unul dintre artiştii români ce a ales să iasă vot, deşi se află în afara ţării. Cântăreţul de manele a votat sâmbătă, 23 noiembrie 2024, la Roma. Acesta este plecat din ţară pentru a-şi susţine evenimentele şi a decis că este important să aloce puţin timp alegerilor prezidenţiale de anul acesta.

Astfel, artistul şi-a luat band-ul cu el şi s-a dus la o secţie de votare din Roma. Susţine că este esenţial ca românii să iasă masiv la vot şi a mărturisit că vrea ca viitorul preşedinte al României să facă schimbări considerabile şi pozitive ţării noastre.

„Vă recomandăm şi vouă să îeşiţi la vot, noi nu vă spuem cu cine să votaţi, ci doar să votaţi pentru că este cel mai important. Am venit să cântăm şi am venit să şi votăm, aşa e normal. Mâine mergem în Spania, avem altă cântare acolo şi nu o să avem cum să mergem în România, aşa că am venit şi noi la Roma să votăm. Ne aşteptăm să facă ceva cu ţara noastră”, a spus Bogdan de la Ploieşti în mediul online.

Raluk „a furat” startul la vot

Şi Raluk se numără printre cunoscuţii artişti ce au votat din diaspora. Deşi este în Argentina pentru a profita la maxim de o bine meritată vacanţă, aceasta nu a uitat că ziua de 24 noiembrie 2024 este una importantă pentru România.

Vedeta a publicat în mediul online un mesaj în care încurajează românii să iasă la vot pentru a-şi susţine dreptul. La fel ca şi Bogdan de la Ploieşti, Raluka „a furat startul” şi în ziua de sâmbătă, 23 noiembrie 2024.

„Se pare că am furat startul. Eu am votat! Dragilor, vă încurajez să mergeţi mâine la vot! Eu am fost astăzi pentru că sunt plecată din ţară şi aici secţia de votare e deschisă 3 zile. Fie că sunteţi acasă sau în vacanţă, mergeţi la vot, pentru voi! ”, a spus Raluk pe Instagram.

Adrian Sînă a fost şi el prezent la una dintre secţiile de votare din diaspora. Artistul se află în Londra pentru a susţine un concert, iar printre pregătirile intense din culise, vedeta şi-a făcut timp să îşi introducă votul în urnă.

„Astăzi am făcut două lucruri importante: am votat pentru viitorul nostru la Ambasada României din Londra și diseară voi cânta pentru voi, la 229! Mă bucur să fiu alături de comunitatea românilor din Londra în această zi specială. Vă aștept cu drag să facem o seară de neuitat, plină de energie și emoție!

Hai să fim împreună, pentru muzică, pentru România, pentru noi!”, le-a transmis acesta fanilor.

Fotbalişti români ce au votat din diaspora

Nici fotbaliştii români nu se dau în lături de la responsabilitatea civică. Florinel Coman şi Adrian Mutu sunt doi dintre cei mai apreciaţi fotbalişti de la noi şi au decis să iasă la vot în ciuda faptului că nu se află în România.

Florinel Coman şi familia sa se află în Abu Dhabi şi a decis că este timpul pentru o schimbare semnificativă în România. Împreună cu soţia sa, sportivul a mers la secţia de votare şi a ales cu un candidat independent, după spusele şatenei.

„Votul meu contează și am liniștea conștiinței că nu rămân indiferent la ce se întâmplă în țara mea. Când noi nu votăm, altcineva se folosește de votul nostru. Mergeți la vot”, a scris Florinel Coman pe reţelele de socializare.

De cealată parte, soţia jucătorului a avut şi ea ceva de spus. Aceasta a mărturisit că a ales să susţină la vot un candidat care are proiecte frumoase pentru România. „Toate lumea mă întreabă cu cine am votat. Eu susțin un candidat independent, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă luați după mine.

Eu am votat cu cine am simțit și cu cine mi s-a părut că rezonez cel mai mult, omul care pare că este cel mai mult cu picioarele pe pământ. Care pare că iubește cel mai mult România și îi înțelege nevoile real, nu superficial.

Din punctul meu de vedere, are proiecte frumoase pentru România: exploatarea resurselor naturale proprii, independentă națională etc. Nu pot garanta pentru nimeni, pentru că nu pot spune că cineva este ok 100%. Dar îmi asum riscul, chiar dacă lumea spune că sunt șanse mai mici să iasă”, a transmis şi Ioana Coman, soţia fotbalistului.

„Este o datorie morală pentru viitorul meu”

Adrian Mutu, aflat în Fiorentina pentru că a fost inclus în Hall of Fame, nu a ratat şansa să îşi exprime doleanţele referitoare la alegerile prezidenţiale. Marele sportiv susţine că mersul la vot este o datorie morală pentru viitorul lui şi al urmaşilor săi.

„Chiar dacă sunt plecat din țară , am fost să votez, este o datorie morală pentru viitorul meu si al copiilor mei. Mergeți la VOT !!!”, a mărturisit fotbalistul.

Soţia lui Cristi Manea se numără şi ea printre soţiile de fotbalişti care au decis să îşi exercite votul. Aflată peste hotare într-o vacanţă cu familia, Irina Manea a vrut să îşi exercite votul la prezidenţiale. Blondina şi-a luat toţi membrii familiei de care este însoţătă în vacanţă şi a votat în Abu Dhabi.