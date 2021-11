Din ce fac bani vedetele în pandemie! Cezar Ouatu și-a ridicat “smart home”, Lavinia Pîrva, Jojo și Diana Dumitrescu s-au reprofilat

Să fii artist în pandemie nu este deloc ușor, mai ales în lumea muzicii. În timp ce unii așteaptă cu sufletul la gură reluarea concertelor și a evenimentelor, alții, mai descurcăreți de fel, au averi și în această perioadă. Unii s-au apucat de croit haine, alții de bijuterii, iar alții și-au continuat meseria, dar din spatele scenei.

Cum face Cezar Ouatu bani pe timp de pandemie

Pe lângă un cântăreț de excepție, Cezar Ouatu a devenit, pe timp de pandemie, și un afacerist de succes. Celebrul contratenor și-a înființat o academie de canto, organizează tabere muzicale, ba chiar și un festival care îi poartă numele.

Artistul are agenda foarte ocupată, căci se ocupă și de managementul mai multor artiști, după cum a declarat chiar el, în exclusivitate pentru FANATIK.

”Totul a pornit de la festivalul FICCO, creat de mine și în jurul meu, cu ajutorul partenerilor și a sponsorilor mei, iar acum am creat și o tabără. Este o tabără muzicală și de dezvoltare personală, ce a avut loc la prima ediție într-un peisaj mirific, ideal pentru o tabără. Urma ediția de iarnă, dar, din cauza restricțiilor și a vacanțelor elevilor, e puțin mai complicat.

La Ploiești am deschis prima academie de canto, care-mi și poartă numele, și urmează să deschidem una și la București. Eu, între timp țin și cursuri online de vocal coach cu diferiți artiști, atât din țară, cât și din afară, și mă ocup și de producția muzicală și managementul mai multor artiști tineri.” a declarat Cezar pentru FANATIK.

Cântărețul și-a construit o vilă smart cu banii din afaceri

Afacerile au mers atât de bine pentru artist, încât și-a construit o vilă impresionantă, ”smart home” după cum precizează chiar el. Investiția depășește 100.000 de mii de euro.

”Am mai avut momente în care am cedat, dar încerc, pe cât de mult posibil, să duc o viață mai calitativă, fără prea multă agitație, pentru că eu acum sunt în proces de derulare și cu terminarea construcției casei.” ne-a mai spus artistul.

Cine îl ajută pe Cezar Ouatu să facă bani

Averile se fac mai bine în doi, iar iubita celebrului cântăreț se implică și ea cât de mult poate în afacerile familiei. Ba mai mult, și ea încearcă să-și croiească o carieră de succes, în domeniul make-up-ului.

”Mama mea e și ea acolo și mă ajută mereu cu un sfat și suport moral, când e nevoie, dar și motanul meu care este terapie curată. Iubita mea mă ajută și mă susține foarte mult, e foarte implicată și în organizarea festivalului, a taberelor. Toți copiii primei ediții au fost foarte atașați de ea. E o susținere reciprocă, pentru că și ea – în domeniul ei – a evoluat extrem de mult și sunt foarte mându de ea și de etapele pe care le parcurge foarte frumos. Lucrăm împreună la partea asta de marketing și de promovare a ei ca make-up artist, e un rising star în domeniu. Facem totul ca într-o familie și ca într-o relație normală și matură.”, a mai povestit fostul câștigător de la Eurovision România.

Relația dintre cei doi merge cât se poate de bine, Cezar și iubita sa, Raluca, având planuri mari împreună, gândindu-se chiar și la căsătorie, însă toate la timpul lor, după cum spune chiar celebrul cântăreț.

”Raluca nu prea gătea, acum a început să mai gătească, când are și ea loc de mine. Odată cu construcția casei, se amplifică lucrurile într-un sens pozitiv și frumos, și evoluează foarte mult, de la o zi la alta.

Planurile mari de viitor există deja. Nu trebuie să-mi fac un plan să trăiesc lucrurile pe care noi le facem deja. O căsătorie este firească, dar nu doar despre asta este vorba, ci despre a face lucruri frumoase împreună, despre a împărți și bune și rele, de a evolua ca și cuplu. E adevărat că avem și momente mai puțin plăcute, dar faptul că noi ne susținem inclusiv profesional, este o chestie foarte bună pentru noi.”, a încheiat Cezar.

Lavinia Pîrva, drumul de la cântăreață la designer

Soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a găsit și ea o ocupație pe timp de pandemie. Vedeta și-a deschis un mic magazin online cu haine pentru femei.

Dorința de a pune pe picioare această afacere a pornit chiar de când era însărcinată, Lavinia axându-se acum pe , dar și crearea de haine cât mai comode și mai simple.

”Povestea asta a început după ce am născut, pentru că în sarcină am luat destul de multe kilograme. Eram ca un ursuleț simpatic, care râdea foarte mult, dar n-am mai râs în momentul în care a trebuit să mă și îmbrac. Tocmai de aceea am zis că trebuie să-mi croiesc singură hainele, pentru că nu găseam ceea ce-mi doream eu. Eu mă îmbrac foarte practic, mai mult sport de când e copilul și am făcut câteva produse care au avut succes în rândul prietenelor mele. Ele m-au încurajat să deschid un business în sensul acesta.

Nu am crezut niciodată că o să ia amploare și că se va bucura de succesul acesta, mai ales că toată povestea am creat-o singură, cu o echipă micuță.”, a declarat Lavinia, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cât costă să porți o ținută semnată Lavinia Pîrva

Iar dacă din muzică Lavinia Pîrva câștiga câteva mii de euro, doar pentru un singur eveniment, și din hainele pe care le face, vedeta face o avere frumușică, așa că acum se ocupă exclusiv de afacerea ei.

Soția lui Ștefan Bănică Jr crează atât ținute casual, ale căror prețuri pornesc de la 200 de lei și pot ajunge chiar și la 500 de lei, dar și ținute elegante. Dacă vrei să porți o rochie creată de Laviniea va trebui să scoți din buzunar tot între 200 și 500 de lei.

Ba mai mult, vedeta face chiar și haine pentru copii, însă în serie limitată, la prețul unic de 280 de lei.

”Timpul s-a comprimat, nu știu când reușesc să le fac pe toate. La un moment dat am început să cântăm, pentru că lucrurile s-au relaxat, începusem un proiect sârbesc care avea succes și mergea foarte bine, însă am luat iar o pauză și acum mă ocup doar de afacerea mea și copil.”, ne-a mai povestit artista.

Pasiunea pentru bijuterii a lui Jojo, devenită afacere de succes

Nici în lumea teatrului și a filmelor lucrurile nu au fost chiar roz pe timp de pandemie, însă Jojo a știut cum să iasă câștigătoare.

Vedeta are chiar și experiență în domeniul afacerilor, aceasta deținând, până de curând, un business cu genți și încălțăminte pentru femei. Cu toate acestea, anul trecut actrița s-a reprofilat și a început să lucreze în domeniul bijuteriilor.

”Pe lângă bijuterii, înainte făceam și gentuțe, rucsaci și încălțăminte, însă a fost foarte complicat și nu prea am mai putut să suțin toate comenzile astea și pe parte de pielărie, care înseamnă cu totul și cu totul altceva, deci un alt business. Deși îmi era la fel de drag, a trebuit să fac o alegere, pentru că acolo trebuia să merg în depozit, să aleg nuanțe de piele, grosimi, texturi, trebuia să merg la un alt atelier să le dau în lucru, era mult mai complicat și trebuia să mă ocup și de bijuterii, iar în anul ăsta cu pandemia m-am hotărât să mă ocup cu un singur lucru și să-l fac pe acela foarte bine. Era foarte complicat să am și două business-uri, să îmi fac și meseria, și partea de online, și partea de mămică, și de iubită, soție.”, a declarat Jojo pentru FANATIK.

Câți bani face Jojo dintr-o singură comandă

Actrița suține că acest business vine dintr-o pasiune a ei pentru pietrele prețioase și semi-prețioase. Cel mai ieftin accesoriu pe care Jojo îl vinde pe site-ul ei costă doar 130 de lei, însă prețurile pot ajunge chiar și până la 4000 de lei, pentru un inel sau o brățară cu diamante.

”Sunt foarte pasionată de pietre, de geme, iar, la un moment dat, când m-am gândit să fac și altceva pe lângă meseria mea, m-am gândit imediat la bijuterii. Cred că cea mai mare fericire a mea, în ceea ce privește pasiunea asta pentru bijuterii, este când îmi scrie o clientă, pentru că eu comunic cu ele, că e mulțumită, că lucrurile pe care le-a primit sunt superbe. Mă simt foarte bine când cineva portă ceva creat de mine și știu că îi aduce o stare bună.

Eu am făcut, la un moment dat, un curs de bijuterii de trei ani și am realizat că asta e chiar o meserie adevărată, dar eu nu am legătură cu procesul de producție, eu am legătură cu procesul de creație.” , ne-a mai declarat Cătălina Grama.

Jojo își împarte viața între platourile de filmare, afaceri și familie

Dar viața de afacerist nu e întotdeauna ușoară. Vedeta abia mai apucă să aibă timp pentru ea, iar activitatea de pe platourile de filmare a ajuns să reprezinte momentele ei de respiro. Cel mai mare ajutor îl primește chiar din parte soțului său, , de curând.

”Nu reușesc mereu să mă împart între toate responsabilitățile, practic, actoria a devenit momentul meu de respiro, dar Paul mă susține foarte mult, enorm, mai ales acum și sunt foarte mândră de noi, pentru că ne-am susținut reciproc. Paul este un tată extraodinar și un partener de viață pe care eu mă bazez.

Fără el, eu aș fi traversat foarte greu perioada asta. Chiar îi spuneam, la un moment dat, că mi-aș lua pe cineva care să mă ajute cu afacerea și l-am testat întâi pe el și știa absolut tot. M-a distrat foarte tare, pentru că el, auzindu-mă cu clientele, a reținut foarte multe lucruri. Îți dai seama, să auzi un bărbat vorbind despre un colier, că are un anumit diametru, lanțul poate fi făcut la alegere? Chiar a trecut testul.” a mai povestit Jojo.

Diana Dumitrescu, la început de drum cu afacerea ei

Și Diana Dumitrescu a pornit o mică afacere pe timp de pandemie. Vedeta se ocupă de aranjamentele meselor, dar și florale, pentru diferite evenimente.

Actrița suține că pasiunea ei s-a dezvoltat în urmă cu mai mulți ani, dar și că, între timp, a urmat un curs de aprofundare și perfecționare a talentului său.

”Eu tot timpul am avut o pasiune pentru lucrul cu lemnul și mi-am dezvolat-o în 2013, când am început să fac niște cutii, pornisem o afacere. Nu m-am mai ocupat, pentru că nu am mai avut timp, s-a ocupat sora mea și după l-am lăsat așa.

Între timp, am pornit să fac un curs de flori, de la ideea aranjamentelor de masă, pentru că mie îmi place să aranjez mese. La un moment dat, un prieten m-a rugat să îi rearanjez restaurantul, de acolo am făcut un curs de florist și practic am pus bazele acestei mici afaceri. Era o idee d-ale mele de foarte mult timp, dar nu i-am dat drumul.

Mă ocup de aranjamentul meselor, decorațiuni pentru petreceri, dar la o scară mai mică. Faptul că lucrez cu florile, mă relaxează foarte tare și asta am descoperit în momentul în care am făcut cursul de florist.”, a declarat Diana pentru FANATIK.

Cum se împarte Diana Dumitrescu între viața de familie și carieră

Deși are acum proiecte importante în ceea ce privește actoria, Diana Dumitrescu spune că reușește să se împartă cu succes între viața de familie și carieră.

”Timpul meu este împărțit foarte bine și nu este atât de greu pe cât pare. Cred că este mai greu pentru o mamă care stă acasă și are grijă de copil 24/24 de ore, pentru că nu are timp de respiro, ori eu, având și un ajutor și muncind și ocupându-mă de această pasiune, sunt mai relaxată.” a conchis Diana.